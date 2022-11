Trump na Najvyššom súde opäť prehral, daňové priznania musí odovzdať Kongresu

Odmietli žiadosť

Druhá prehra

23.11.2022 (Webnoviny.sk) - Najvyšší súd Spojených štátov v utorok po trojročnej právnej bitke uvoľnil cestu odovzdaniu daňových priznaní bývalého prezidenta Donalda Trumpa vyšetrovacej komisii Kongresu.Sudcovia odmietli Trumpovu žiadosť o nariadenie, ktorým by zabránili ministerstvu financií, aby Demokratmi vedenému výboru odovzdalo daňové záznamy jeho a niektorých jeho firiem za šesť rokov.Trump ako jediný spomedzi nedávnych amerických prezidentov odmietol zverejniť svoje daňové záznamy, či už počas úspešnej prezidentskej kampane v roku 2016 alebo počas štyroch rokov v úrade. Minulý týždeň pritom oznámil, že sa bude v roku 2024 uchádzať o znovuzvolenie.Je to už druhá prehra bývalého prezidenta na Najvyššom súde za dva mesiace a tretia tento rok. V októbri súd odmietol zasiahnuť do sporu v súvislosti s raziou FBI v jeho floridskom sídle, kde našli utajované dokumenty.V januári zase odmietol zablokovať vydanie dokumentov Bieleho domu, ktoré žiadal výbor Snemovne reprezentantov pre vyšetrovanie útoku na Kapitol.