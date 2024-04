Blaha sa nepriamo vyhrážal moderátorke Jančkárovej, zamestnanci RTVS považujú jeho konanie za vulgárne a manipulatívne

Zneužitie verejnoprávneho priestoru

Podnet na Radu pre mediálne služby

RTVS bude obhajovať každý centimeter

16.4.2024 (SITA.sk) - Koordinačný výbor iniciatívy zamestnankýň, zamestnancov a externých spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) sa dôrazne ohradil voči konaniu podpredsedu parlamentu Ľuboša Blahu Smer-SD ) smerom k moderátorke verejnoprávneho telerozhlasu Marte Jančkárovej Blahovo konanie počas relácie RTVS O 5 minút 12 odvysielanej 14. apríla 2024, a tiež po nej, označil výbor ako hrubé, vulgárne, manipulatívne a nedôstojné.Označil tiež hrubé a opakované útoky, ktorým moderátori RTVS čelia, za bezdôvodnú agresivitu voči bežným ľuďom, medzi ktorých zamestnanci RTVS patria. Koordinačný výbor tiež považuje takéto zneužitie verejnoprávneho priestoru aj za urážku divákov verejnoprávneho vysielateľa.„Ľuboš Blaha sa po odvysielaní relácie vyjadril, že aktuálna vláda „dostala jasný mandát na to, aby urobila poriadok v RTVS“, pričom sa nepriamo vyhrážal moderátorke stratou zamestnania len preto, lebo v diskusii nekonala tak, ako by si to predstavoval," tvrdí výbor vo svojom stanovisku.Zdôraznil, že úlohou verejnoprávnosti je slúžiť všetkým občanom, nie len politikom. „Je potrebné podotknúť, že táto vláda nedostala mandát na to, aby sa vyhrážala, zastrašovala či vydierala svojich občanov," dopĺňa koordinačný výbor.Dodal tiež, že v prípade pochybností o objektivite verejnoprávneho vysielania sú k dispozícii zákonné postupy na preskúmanie takýchto podozrení. Ide o podnet na Radu pre mediálne služby (RpMS), ktorá ako jediná má v kompetencii o takomto podnete rozhodnúť.Výbor tiež zdôraznil, že RTVS je podľa prieskumov najdôveryhodnejším médiom na Slovensku, a tiež to, že RpMS dosiaľ len pri minime podnetov rozhodla o pochybení RTVS.„Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky ani akýkoľvek iný politik nemá právomoc ani kompetenciu akýmkoľvek spôsobom aktívne vstupovať do manažmentu, riadenia ľudských zdrojov a dramaturgie akéhokoľvek programu RTVS. Koordinačný výbor iniciatívy zamestnancov a externých spolupracovníkov RTVS preto bude obhajovať každý centimeter verejnoprávnosti na Slovensku, pretože je to v záujme všetkých obyvateľov našej krajiny bez ohľadu na politické preferencie," deklaroval koordinačný výbor.Avizoval tiež, že v prípade, ak budú vyhrážky a šikanózne správanie voči zamestnancom „z pozície moci bez podloženia akýmikoľvek relevantnými faktami" pokračovať, spolu s odborovými organizáciami príjmu adekvátne kroky na ochranu zamestnancov.