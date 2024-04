Cirner: Koalícia hrá pozičné hry, SNS pravdepodobne nezíska post šéfa parlamentu, môže však získať iný ústupok

Bude ministrom Michal Kaliňák?

SNS má vydieračský potenciál

Hlas-SD sa ocitá v mocenskom vákuu

16.4.2024 (SITA.sk) - Vládna koalícia hrá momentálne pozičné hry a finálny výsledok možného preskupenia síl v rámci koalície uvidíme zrejme až po eurovoľbách. Pre agentúru SITA to povedal politológ Michal Cirner Premiér Robert Fico Smer-SD ) si je podľa neho vedomý toho, že Slovenská národná strana (SNS) nie je už od podpisu koaličnej zmluvy spokojná so svojou pozíciou a chcela by viac.Šéf národniarov Andrej Danko sa zároveň netají tým, že by sa rád vrátil na post predsedu parlamentu, ktorý zastával v minulosti.Robert Fico sa cez víkend v Sobotných dialógoch RTVS vyjadril, že za ideálnu konšteláciu považuje Petra Pellegriniho (Hlas-SD) na poste prezidenta, seba ako premiéra a Andreja Danka ako predsedu parlamentu. Zároveň dodal, že rešpektuje koaličnú zmluvu, podľa ktorej patrí post šéfa parlamentu strane Hlas-SD.„Mediálne vystúpenia premiéra ešte neznamenajú, že za oponou pri koaličných rokovaniach súhlasí s tým, aby bol Andrej Danko predsedom parlamentu. SNS s najväčšou pravdepodobnosťou tento post nezíska, ale môže získať nejaký iný ústupok, pretože teraz je všetko otvorené. V politike platí iná matematika,“ poukázal Cirner.Ak by sa stal predsedom Národnej rady SR Richard Raši (Hlas-SD), uvoľní sa po ňom kreslo ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Tento post by podľa koaličnej zmluvy mal patriť strane Hlas. „Tam sa špekuluje, že štátny tajomník Michal Kaliňák (Hlas-SD) by mohol nastúpiť na túto pozíciu," hovorí Cirner.Zároveň poukazuje na to, že nový predseda parlamentu nebude zvolený bez hlasov SNS, čo si Andrej Danko veľmi dobre uvedomuje. „Ten vydieračský potenciál tu SNS má, keďže má 10 poslancov, na zvolenie predsedu parlamentu treba minimálne 76 hlasov,“ hovorí politológ.Mnohé však bude podľa neho závisieť od výsledku volieb do Európskeho parlamentu , ktoré budú 8. júna. Koalícia bude pravdepodobne čakať na výsledok týchto volieb a až potom bude voliť nového predsedu parlamentu. V tomto duchu sa vyjadril cez víkend podpredseda parlamentu Ľuboš Blaha zo Smeru-SD „Uvidíme, ktorí predstavitelia vládnej koalície nastú do Európskeho parlamentu , potom nastanú presuny. Ak sa Andrej Danko dostane do europarlamentu, možno bude spokojný a už nebude túžiť po pozícii predsedu parlamentu,“ hovorí politológ.Cirner zároveň pripomína, že keď bol líder národniarov v koalícii so Smerom a Mostom-Híd vo volebnom období 2016 až 2020, v auguste 2017 vypovedal koaličnú zmluvu, chcel nastaviť nové pravidlá a získať lepšie pozície, a o to sa hrá aj teraz.Strana Hlas-SD sa v súčasnosti ocitá v istom mocenskom vákuu, keďže jej predseda a zakladateľ Peter Pellegrini o chvíľu odíde do prezidentského paláca.„Z jednej strany je tu Smer, ktorý bude pokukovať po Hlase - môže tu dochádzať k nejakému zbližovaniu, pokusom vytvárať koalíciu, prebrať niektorých predstaviteľov Hlasu, alebo vykrádať voličov. Z druhej strany je tu SNS, ktorá si tiež bude chce odkrojiť niečo pre seba," podotkol Cirner.Zdôraznil, že v rámci koalície sú strany Smer-SD, Hlas-SD a SNS síce partneri, ale netreba zabúdať na to, že zároveň sú to aj politickí súperi a bojujú o rovnakého alebo podobného voliča.