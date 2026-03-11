|
Streda 11.3.2026
Meniny má Angela, Angelika
Archív správ
Denník - Správy
11. marca 2026
Opozícia spochybňuje nákup hasičských áut, Krúpa upozorňuje na cenu aj podozrivé platby – VIDEO
Aj po poslaneckom prieskume na pôde Prezídia Hasičského a záchranného zboru má opozičný poslanec
11.3.2026 (SITA.sk) - Aj po poslaneckom prieskume na pôde Prezídia Hasičského a záchranného zboru má opozičný poslanec Juraj Krúpa (SaS) pochybnosti o nákupe nových hasičských áut. Ako uviedol na brífingu, jedna z faktúr, ktorá súvisí s dodaním nových hasičských vozidiel pre rezort vnútra, bola vyplatená na iný účet ako mala byť.
Poslanec v tejto súvislosti pripomenul, že aj na iných faktúrach bolo uvedené, aby peniaze namiesto dodávateľovi vozidiel boli vyplácané faktoringovej spoločnosti. Krúpovi z toho vychádza, že dodávateľ si na zabezpečenie vozidiel musel požičať peniaze.
„To je ten lepší prípad. Ten horší prípad môže byť, že keď sa raz odhalia nejaké nezrovnalosti, tie peniaze už budú preč,“ vyhlásil Krúpa s tým, že peniaze možno odchádzajú niekam inam a nevieme kam. Zároveň podľa poslanca exituje podozrenie, že dodávateľ neplatí DPH. „Posledné platby DPH mu končia niekdy v máji minulého roku,“ povedal Krúpa.
Náklady na jedno hasičské auto podľa poslanca oficiálne predstavujú 588-tisíc eur, v Českej republike však vozidlo s rovnakými parametrami kúpili za 400-tisíc. „Toto sú určité veci, ktoré ja považujem za podozrivé,“ skonštatoval Krúpa. Z celej veci však podľa vlastných slov neviní hasičov, ktorí sú prijímateľmi vozidiel a zaujímajú ich len špecifikácie. „Ten kto to zastrešuje a kto to platí je ministerstvo vnútra,“ pripomenul poslanec.
Krúpa tiež poukázal na to, že spoločnosť, ktorá rezortu hasičské autá dodáva, v minulosti nevyrobila ani jedno. „Je úplne bežné, že keď urobíte nejakú dohodu s nejakou spoločnosťou na dodávku nejakých vozidiel, tak tá firma by mala mať nejaké skúsenosti,“ uviedol Krúpa. Doplnil, že dodávateľ sa v celej veci správa netransparentne a zvláštne. Nevylučuje preto podnet pre orgány činné v trestnom konaní.
Podľa štátnej tajomníčky rezortu vnútra Lucie Kurilovskej poslanecký prieskum potvrdil, že ministerstvo pri obstarávaní hasičských áut ide správnym smerom. „Modernizujeme pracovné podmienky príslušníkov Hasičského a záchranného zboru odborne, transparentne a v súlade so zákonom,“ uviedla. Poslancom Národnej rady SR bola počas prieskumu na Prezídiu Hasičského a záchranného zboru podľa ministerstva sprístupnená zmluvná dokumentácia a poskytnuté informácie o technickom stave dodaných vozidiel, pričom im bola umožnená aj osobná vizuálna prehliadka jedného z vozidiel AHZS 1B Scania.
Rezort vnútra pripomína, že k stredajšiemu dňu bolo prevzatých a odovzdaných 39 vozidiel AHZS 1B. „Dodávky prebiehajú v súlade s uzatvorenou rámcovou dohodou a čerpanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie je realizované podľa platných pravidiel a zmluvných podmienok. Dodanie všetkých 80 vozidiel AHZS 1B je plánované do konca júna 2026. Harmonogram dodávok pre rok 2026 bol spracovaný tak, aby bola dodržaná doba realizácie projektu financovaného z Programu Slovensko 2021 až 2027, pričom po predĺžení realizácie je termín dokončenia stanovený na jún 2026,“ zdôraznilo ministerstvo vnútra s tým, že celý proces obstarávania hasičskej techniky prebehol v súlade so zákonom a bol predmetom dôkladnej kontroly zo strany Úradu pre verejné obstarávanie.
„Výsledok kontroly, doručený 8. apríla 2025, jednoznačne potvrdil, že ministerstvo postupovalo správne a všetky zákonné požiadavky boli splnené,“ skonštatoval rezort.
Hasičský a záchranný zbor dlhodobo čelil investičnému deficitu, na ktorý v stredu podľa ministerstva poukázal aj poslanec Juraj Krúpa. „Súčasná vláda postupuje systematicky a dochádza k náprave tohto deficitu. Modernizácia techniky, vrátane dodávok vozidiel AHZS 1B, je odborná a zákonná a zvyšuje efektivitu zásahov i bezpečnosť občanov,“ dodalo ministerstvo vnútra.
Strana SaS ešte vo februári upozornila, že spoločnosť, ktorá dodáva štátu nové hasičské vozidlá, postúpila pohľadávku za tieto autá inej spoločnosti, čo poslanec Juraj Krúpa podľa vlastných slov považuje za podozrivé. Pripomenul, že cena za vozidlá predstavuje 46 miliónov eur. Zároveň sa poslanec pýta, či dodávateľská firma nebude tieto peniaze potrebovať.
„Môj názor je, že toto môže byť akési opatrenie, ako si zabezpečiť peniaze z tohto biznisu,“ skonštatoval Krúpa s tým, že na celú vec by sa mal pozrieť Úrad boja proti organizovanej kriminalite. „Keď predávate pohľadávku, to znamená, že nemáte cashflow,“ uviedol Krúpa.
Zdroj: SITA.sk - Opozícia spochybňuje nákup hasičských áut, Krúpa upozorňuje na cenu aj podozrivé platby – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
