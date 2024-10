Šimkovičovej ministerstvo pripravuje úpravu štátnej hymny, nová verzia má byť viac monumentálna a nápaditá

Nová hymna bude viac monumentálna

Čelia nepochopiteľnej kritike

23.10.2024 (SITA.sk) - Rezort kultúry v spolupráci so Slovenskou filharmóniou pripravuje úpravu štátnej hymny. Hymna tak dostane nový aranžmán po 32 rokoch. Informovalo o tom Ministerstvo kultúry (MK) SR s tým, že tento krok má za cieľ priniesť hymnu v novom hudobnom šate. Podľa ministerstva to podčiarkne jej význam a dôležitosť ako štátneho symbolu.Ministerstvo pripomenulo, že korene slovenskej hymny siahajú do revolučného obdobia štúrovskej generácie a v roku 1918 sa stala súčasťou česko-slovenskej hymny.„Po vzniku samostatnej SR sa od roku 1993 hrávajú prvé dve slohy v úprave skladateľa Martina Burlasa. Počas troch desaťročí sa mnohí hudobníci a skladatelia snažili priniesť nové variácie slovenskej hymny, no až teraz sa realizuje oficiálny projekt na jej úpravu," uviedlo ministerstvo.Ako rezort priblížil, úlohy upraviť štátnu hymnu sa zhostil slovenský skladateľ, dirigent a producent Oskar Rózsa . Ten spolupracuje so Slovenskou filharmóniou, Bratislavským chlapčenským zborom a Detským zborom Slovenského rozhlasu. Podľa slov ministerstva bude nová verzia hymny viac symfonická, monumentálna a nápaditá. Text a nápev zostávajú rovnaké.„Projekt nového aranžmánu štátnej hymny bol plánovaný už dlhšie. Myšlienka oživiť a modernizovať hymnu vznikla v roku 2011, keď Oskar Rózsa prvýkrát predložil svoj návrh ministerstvu kultúry. Dnešné vedenie rezortu sa v spolupráci so Slovenskou filharmóniou rozhodlo tento projekt po rokoch skutočne zrealizovať," informovalo ministerstvo a súčasne reagovalo aj na skeptický postoj niektorých médií a verejnosti.„Zatiaľ čo financovanie rôznych podujatí, ktoré propagujú progresívnu kultúru je v médiách prijímané pozitívne, snahy o modernizáciu a propagáciu slovenských symbolov, akým je aj hymna, často čelia nepochopiteľnej kritike," vyhlásilo ministerstvo a zdôraznilo, že nová verzia hymny je súčasne snahou o jej priblíženie aj mladým ľuďom. Tí by podľa rezortu mali pri jej počúvaní cítiť hrdosť a osobné spojenie.„Cieľom je, aby štátna hymna bola pre všetkých Slovákov zdrojom národnej identity, jednoty a pozitívnych hodnôt," uzavrelo ministerstvo.Opozícia je k rozhodnutiu ministerstva kultúry zmeniť hymnu kritická. Podľa hnutia Slovensko ide o absurdný krok, obzvlášť v čase, keď vláda všetko zdražuje. Slovenská hymna podľa hnutia vyjadruje vzťah slovenského národa k histórii, hrdosť, lásku ku krajine a odvahu Slovákov.Nevidia preto žiaden dôvod na to, aby bola zmenená. Hnutie Slovensko v tejto súvislosti súčasne požiadalo ministerstvo, aby zverejnilo dôvod zmeny hymny a tiež to, koľko peňazí rezort na túto aktivitu vynakladá.