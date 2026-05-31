Nedeľa 31.5.2026
Meniny má Petronela, Petrana
31. mája 2026
Blamáž na domácich ME. Slováci v Bratislave nepostúpili zo skupiny, nepomohli Kucka ani Jendrišek – VIDEO
Turnaj v Bratislave pokračuje už bez domáceho výberu. V nedeľu a pondelok sú na programe osemfinálové stretnutia, podujatie vyvrcholí vo štvrtok 4. júna. Slovenská reprezentácia v malom futbale na ...
Slovenská reprezentácia v malom futbale na majstrovstvách Európy v roku 2022 vypadla v Košiciach vo štvrťfinále, o dva roky neskôr v Sarajeve v osemfinále a teraz v Bratislave sa jej nepodarilo prebojovať zo základnej skupiny.
Výber SR si pritom na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu trúfal na viac, pomôcť k tomu mal aj rumunský tréner Marius Mitu či niekdajší reprezentanti vo futbale Erik Jendrišek a Juraj Kucka. Nestalo sa.
V základnej A-skupine pritom boli Slováci blízko k postupu, v sobotňajšom súboji proti výberu Čiernej Hory im na to stačila aj remíza. Prehrali však 1:2 a v tabuľke obsadili poslednú 4. priečku, keď predtým zdolali Grékov 3:1 a podľahli výberu Bosny a Hercegoviny 2:3.
"Vopred sme vedeli, že to bude veľmi náročný zápas. Ešte náročnejší sa pre nás stal, keď sme inkasovali už po 45 sekundách. Ešte náročnejší po druhom góle v našej sieti. Ešte náročnejší po červenej karte… Nevyužili sme množstvo príležitostí, napokon sme tesne prehrali a znamená to, žiaľ, náš koniec na tomto turnaji. Aj taký občas býva futbal… Atmosféra bola skvelá, cítili sme obrovskú podporu z hľadiska. O našom účinkovaní na šampionáte zatiaľ nechcem podrobnejšie hovoriť, lebo si najprv musím analyzovať jednotlivé zápasy a v pokoji vyhodnotiť výkony hráčov,“ uviedol kouč Mitu podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu malého futbalu (SZMF).
Čo na to hráči?
Spomenutý Jendrišek strelil prvý gól Slovákov na turnaji, no neskôr už nepridal ďalší presný zásah. "Bol to podobný zápas ako s Bosnou a Hercegovinou. Znova sme inkasovali a potom sme to naháňali. Toto je Euro, nie nejaký hodový turnaj – ťažko sa to dobieha proti súperom ako je Čierna Hora, ktorá bola štvrtá na majstrovstvách sveta. Som v mužstve tretí rok a tretí rok sa na vrcholnom podujatí zopakovalo to isté. Asi to bude problém nášho mentálneho nastavenia. Neviem, čoho sa obávame. Ak vypadnutia, tak sme napokon vypadli aj tak. Obzvlášť ťažké na strávenie v tomto prípade je, že sme to nezvládli na domácom šampionáte," poznamenal.
Pred domácimi ME prišiel k tímu aj Kucka, ktorý zastáva aj post ambasádora podujatia. "Atmosféra bola super, ale zážitok z nej je pokazený výsledkom. Mrzí ma, že sme ľudí nepotešili tak, ako by si nielen za dnešnú podporu zaslúžili. Krátko po zápase sa mi to hodnotí ťažko, ale určite je to pre nás všetkých veľké sklamanie. Odnesiem si z tohto turnaja aj pozitívne spomienky, lebo som našiel super partiu chalanov, momentálne je to však trpké. Škoda, že sme nedokázali viac. Myslím si, že toto mužstvo na to malo,“ uviedol.
Raz sa na turnaji zapísal do listiny strelcov aj Jaroslav Repa. "Znova sme inkasovali rýchly gól a vedeli sme, že bude o to náročnejšie opäť hrať do plných. Taký istý zápas ako s Bosnou a Hercegovinou… Neviem, čo sa stalo, lebo do turnaja sme vstúpili dobre. Všetci sme boli správne nastavení, verili sme si a aj sme chceli do toho vložiť všetko, odvďačiť sa ľuďom za podporu. Žiaľ, nevyšlo to,“ dodal.
Turnaj v Bratislave tak pokračuje už bez domáceho výberu. V nedeľu a pondelok sú na programe osemfinálové stretnutia, podujatie vyvrcholí vo štvrtok 4. júna.
Škót Gilmour príde o MS 2026, zranil sa v prípravnom zápase proti Curacau
Neymar bude pripravený na prvý alebo druhý zápas na MS 2026. Tréner Ancelotti s ním ráta
