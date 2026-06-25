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25. júna 2026
Blamáž spečatená. Česi skončili na MS už v skupine, na záver prehrali rozdielom triedy s Mexikom – VIDEO
Tagy: MS vo futbale 2026
Mužstvo zaostávalo najmä v ofenzíve, čo si tréner Miroslav Koubek všimol už pri úspešnej baráži, keď vyradili Írsko a Dánsko. Spoluorganizátori majstrovstiev sveta vo futbale z Mexika si upevnili ...
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25.6.2026 (SITA.sk) - Mužstvo zaostávalo najmä v ofenzíve, čo si tréner Miroslav Koubek všimol už pri úspešnej baráži, keď vyradili Írsko a Dánsko.
Spoluorganizátori majstrovstiev sveta vo futbale z Mexika si upevnili prvé miesto v skupine A na majstrovstvách sveta perfektnou stopercentnou bilanciou, keď na štadióne Azteca zdolali Českú republiku suverénne 3:0.
Zatiaľ čo si 30. júna v šesťnásťfinále zmerajú domáci sily so zatiaľ neznámym súperom, slovenskí susedia s jediným získaným bodov na turnaji končia a letia domov.
Z druhého miesta a postupu do vyraďovacej fázy sa premiérovo teší Južná Afrika, ktorá tesne zdolala Južnú Kóreu a v ďalšom kole sa stretne s Kanadou.
Mateo Chávez poslal Mexiko do vedenia v 55. minúte a Julián Quiñones využil chaos v českej obrane o šesť minút neskôr a zvýšil vedenie. Skóre zavŕšil Álvaro Fidalgo a domáci ukončili základnú skupinu s tromi výhrami, šiestimi strelenými gólmi a neinkasovali ani raz.
V 78. minúte sa na trávnik dostal lúčiaci sa brankár Guillermo Ochoa ako striedajúci hráč, čo znamenalo, že si pripísal štart pri svojej šiestej účasti na svetovom šampionáte v kariére vo veku 40 rokov.
"Výsledok je pre nás veľmi krutý," povedal v televíznom rozhovore tréner Česka Miroslav Koubek. Zároveň potvrdil, že o konci v národnom tíme neuvažuje, pretože má platnú zmluvu.
"Z boja neutekám. Bol to asi náš najlepší výkon na turnaji, ale bohužiaľ sme nechali súpera, aby nás vybrejkoval. Situácie sa dali riešiť, my sme to nezvládli. Mexičania sa dostali do maximálnej pohody, a keď sme hrali vabank, ešte nás potrestali tretím gólom. Súper je kvalitný, hrá nátlakovo. Sú veľmi dôrazní a niekedy nás pretlačili," uviedol skúsený kouč.
Vie, čo treba zmeniť - do reprezentácie treba vyberať hráčov, ktorí vedia byť konkurencieschopní. "To, v čom náš futbal zaostáva, sa opakuje niekoľko rokov. Musíme sa zamerať na personálnu tému."
Výkony proti Južnej Kórey a Južnej Afrike neboli vhodné, no aj tak ho mrzí, že odtiaľ mohli vyťažiť viac bodov. "Rozhodujúca je remíza s JAR, keď sme si tri body nechali zobrať nešťastnou penaltou. Potvrdilo sa, že súperi v skupine boli kvalitní," dodal Koubek pre web sport.cz.
Do budúcna už vidí cestu, ktorou sa majú pustiť. Mužstvo zaostávalo najmä v ofenzíve, čo si údajne všimol už pri úspešnej baráži, keď Česi vyradili Írsko a Dánsko.
Zdroj: SITA.sk - Blamáž spečatená. Česi skončili na MS už v skupine, na záver prehrali rozdielom triedy s Mexikom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Spoluorganizátori majstrovstiev sveta vo futbale z Mexika si upevnili prvé miesto v skupine A na majstrovstvách sveta perfektnou stopercentnou bilanciou, keď na štadióne Azteca zdolali Českú republiku suverénne 3:0.
Zatiaľ čo si 30. júna v šesťnásťfinále zmerajú domáci sily so zatiaľ neznámym súperom, slovenskí susedia s jediným získaným bodov na turnaji končia a letia domov.
Chaos v českej obrane
Z druhého miesta a postupu do vyraďovacej fázy sa premiérovo teší Južná Afrika, ktorá tesne zdolala Južnú Kóreu a v ďalšom kole sa stretne s Kanadou.
Mateo Chávez poslal Mexiko do vedenia v 55. minúte a Julián Quiñones využil chaos v českej obrane o šesť minút neskôr a zvýšil vedenie. Skóre zavŕšil Álvaro Fidalgo a domáci ukončili základnú skupinu s tromi výhrami, šiestimi strelenými gólmi a neinkasovali ani raz.
V 78. minúte sa na trávnik dostal lúčiaci sa brankár Guillermo Ochoa ako striedajúci hráč, čo znamenalo, že si pripísal štart pri svojej šiestej účasti na svetovom šampionáte v kariére vo veku 40 rokov.
Neuteká z boja
"Výsledok je pre nás veľmi krutý," povedal v televíznom rozhovore tréner Česka Miroslav Koubek. Zároveň potvrdil, že o konci v národnom tíme neuvažuje, pretože má platnú zmluvu.
"Z boja neutekám. Bol to asi náš najlepší výkon na turnaji, ale bohužiaľ sme nechali súpera, aby nás vybrejkoval. Situácie sa dali riešiť, my sme to nezvládli. Mexičania sa dostali do maximálnej pohody, a keď sme hrali vabank, ešte nás potrestali tretím gólom. Súper je kvalitný, hrá nátlakovo. Sú veľmi dôrazní a niekedy nás pretlačili," uviedol skúsený kouč.
Mužstvo zaostávalo najmä v ofenzíve
Vie, čo treba zmeniť - do reprezentácie treba vyberať hráčov, ktorí vedia byť konkurencieschopní. "To, v čom náš futbal zaostáva, sa opakuje niekoľko rokov. Musíme sa zamerať na personálnu tému."
Výkony proti Južnej Kórey a Južnej Afrike neboli vhodné, no aj tak ho mrzí, že odtiaľ mohli vyťažiť viac bodov. "Rozhodujúca je remíza s JAR, keď sme si tri body nechali zobrať nešťastnou penaltou. Potvrdilo sa, že súperi v skupine boli kvalitní," dodal Koubek pre web sport.cz.
Do budúcna už vidí cestu, ktorou sa majú pustiť. Mužstvo zaostávalo najmä v ofenzíve, čo si údajne všimol už pri úspešnej baráži, keď Česi vyradili Írsko a Dánsko.
Zdroj: SITA.sk - Blamáž spečatená. Česi skončili na MS už v skupine, na záver prehrali rozdielom triedy s Mexikom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS vo futbale 2026
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