|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 25.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Tadeáš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
25. júna 2026
Brazília postúpila do vyraďovacej časti už 21-krát, Bosna, JAR a Kanada majú premiéru, Česko končí – FOTO
Prvých sedem tímov má istý postup do šestnásťfinále MS 2026 vo futbale. Po ukončení diania v A, B a C-skupine majstrovstiev sveta vo futbale v Severnej Amerike a Mexiku je istých prvých sedem ...
Zdieľať
25.6.2026 (SITA.sk) - Prvých sedem tímov má istý postup do šestnásťfinále MS 2026 vo futbale.
Po ukončení diania v A, B a C-skupine majstrovstiev sveta vo futbale v Severnej Amerike a Mexiku je istých prvých sedem postupujúcich tímov do vyraďovacej fázy, v tomto prípade 1/16 finále MS.
Stali sa nimi víťazi skupín Mexiko (A), Švajčiarsko (B) a Brazília (C) ako aj tímy z druhých miest Juhoafrická republika (A), Kanada (B) a Maroko (C).
Istotu má aj Bosna a Hercegovina z tretieho miesta v B-skupine. So 4 bodmi na konte určite bude figurovať po skončení všetkých zápasov v skupinách medzi ôsmimi postupujúcimi z tretích miest. Šampionát sa predčasne končí pre tri tímy z posledných štyroch priečok v skupinách - Česko, Katar a Haiti.
Štatistický pohľad na postupujúcich pripomína, že Brazília sa v rekordnej 23. účasti na MS dostala do vyraďovacej fázy po dvadsiaty prvý raz. Naďalej platí, že iba v rokoch 1930 a 1966 sa brazílski futbalisti rozlúčili s „mundialom“ už po zápasoch v skupinách.
Brazílski "kanárici" si zabezpečili prvé miesto v C-skupine bezproblémovým víťazstvom nad Škótskom (3:0), a hoci v súbežne hranom zápase Maroko zdolalo Haiti (4:2), päťnásobní majstri sveta z Južnej Ameriky pri rovnosti 7 bodov vyhrali skupinu pred africkým zástupcom vďaka lepšiemu skóre (7:1, resp. 6:3).
Historickou novinkou je premiérový postup až trojice tímov. Bosna a Hercegovina, Juhoafrická republika a Kanada sa dostali do vyraďovacej časti MS po prvý raz. Kanaďania síce prehrali so Švajčiarmi (1:2), ale isté postupové - druhé miesto v B-skupine si pri rovnosti 4 bodov s Bosnou a Hercegovinou zabezpečili vďaka výrazne lepšiemu skóre (8:3, resp. 5:6).
Bosniaci (až 64. tím rebríčka FIFA) po výhre nad Katarčanmi (3:1) najskôr smútili, že ich Kanaďania odsunuli na tretie miesto. Avšak o čosi neskôr Medzinárodná futbalová federácia potvrdila, že s určitosťou postúpia do šestnásťfinále z tretieho miesta. V A-skupine Mexičania dovŕšili svoju spanilú jazdu triumfom nad Českom 3:0 a stali sa víťazmi skupiny s plným počtom 9 bodov.
Šokujúco sa na postupové druhé miesto v A-skupine dostala Južná Afrika, ktorá zdolala favorizovanú Kórejskú republiku 1:0. Futbalistom JAR patrí v rebríčku FIFA 60. priečka, kým Kórejčanom 25.
Po góle Thapela Maseka zo 63. min Juhoafričania tŕpli, ale napokon na štvrtý pokus prvýkrát postúpili do vyraďovacej časti MS. Už teraz je isté, že súperom JAR v šestnásťfinále bude Kanada. Hrať sa bude nedeľu 28. júna od 21.00 h SELČ v Los Angeles.
"Strelili sme gól a potom nasledovala polhodinka búšiaceho srdca a nádeje, že zápas sa skončí čo najskôr. Je len veľmi ťažké opísať, aký je to pocit - je to najmä fantastický zážitok,“ povedal tréner Južnej Afriky Hugo Broos.
Zdroj: SITA.sk - Brazília postúpila do vyraďovacej časti už 21-krát, Bosna, JAR a Kanada majú premiéru, Česko končí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Po ukončení diania v A, B a C-skupine majstrovstiev sveta vo futbale v Severnej Amerike a Mexiku je istých prvých sedem postupujúcich tímov do vyraďovacej fázy, v tomto prípade 1/16 finále MS.
Stali sa nimi víťazi skupín Mexiko (A), Švajčiarsko (B) a Brazília (C) ako aj tímy z druhých miest Juhoafrická republika (A), Kanada (B) a Maroko (C).
Rekordná účasť aj postup
Istotu má aj Bosna a Hercegovina z tretieho miesta v B-skupine. So 4 bodmi na konte určite bude figurovať po skončení všetkých zápasov v skupinách medzi ôsmimi postupujúcimi z tretích miest. Šampionát sa predčasne končí pre tri tímy z posledných štyroch priečok v skupinách - Česko, Katar a Haiti.
Štatistický pohľad na postupujúcich pripomína, že Brazília sa v rekordnej 23. účasti na MS dostala do vyraďovacej fázy po dvadsiaty prvý raz. Naďalej platí, že iba v rokoch 1930 a 1966 sa brazílski futbalisti rozlúčili s „mundialom“ už po zápasoch v skupinách.
Bez problémov
Brazílski "kanárici" si zabezpečili prvé miesto v C-skupine bezproblémovým víťazstvom nad Škótskom (3:0), a hoci v súbežne hranom zápase Maroko zdolalo Haiti (4:2), päťnásobní majstri sveta z Južnej Ameriky pri rovnosti 7 bodov vyhrali skupinu pred africkým zástupcom vďaka lepšiemu skóre (7:1, resp. 6:3).
Historickou novinkou je premiérový postup až trojice tímov. Bosna a Hercegovina, Juhoafrická republika a Kanada sa dostali do vyraďovacej časti MS po prvý raz. Kanaďania síce prehrali so Švajčiarmi (1:2), ale isté postupové - druhé miesto v B-skupine si pri rovnosti 4 bodov s Bosnou a Hercegovinou zabezpečili vďaka výrazne lepšiemu skóre (8:3, resp. 5:6).
Radosť Bosniakov
Bosniaci (až 64. tím rebríčka FIFA) po výhre nad Katarčanmi (3:1) najskôr smútili, že ich Kanaďania odsunuli na tretie miesto. Avšak o čosi neskôr Medzinárodná futbalová federácia potvrdila, že s určitosťou postúpia do šestnásťfinále z tretieho miesta. V A-skupine Mexičania dovŕšili svoju spanilú jazdu triumfom nad Českom 3:0 a stali sa víťazmi skupiny s plným počtom 9 bodov.
Šokujúco sa na postupové druhé miesto v A-skupine dostala Južná Afrika, ktorá zdolala favorizovanú Kórejskú republiku 1:0. Futbalistom JAR patrí v rebríčku FIFA 60. priečka, kým Kórejčanom 25.
Juhoafričania tŕpli
Po góle Thapela Maseka zo 63. min Juhoafričania tŕpli, ale napokon na štvrtý pokus prvýkrát postúpili do vyraďovacej časti MS. Už teraz je isté, že súperom JAR v šestnásťfinále bude Kanada. Hrať sa bude nedeľu 28. júna od 21.00 h SELČ v Los Angeles.
"Strelili sme gól a potom nasledovala polhodinka búšiaceho srdca a nádeje, že zápas sa skončí čo najskôr. Je len veľmi ťažké opísať, aký je to pocit - je to najmä fantastický zážitok,“ povedal tréner Južnej Afriky Hugo Broos.
Zdroj: SITA.sk - Brazília postúpila do vyraďovacej časti už 21-krát, Bosna, JAR a Kanada majú premiéru, Česko končí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Blamáž spečatená. Česi skončili na MS už v skupine, na záver prehrali rozdielom triedy s Mexikom – VIDEO
Blamáž spečatená. Česi skončili na MS už v skupine, na záver prehrali rozdielom triedy s Mexikom – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Zástupcovia FIFPRO oslavujú prelomové rozhodnutie CAS o ochrane tehotných futbalistiek
Zástupcovia FIFPRO oslavujú prelomové rozhodnutie CAS o ochrane tehotných futbalistiek