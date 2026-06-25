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 24hod.sk    Šport

25. júna 2026

Brazília postúpila do vyraďovacej časti už 21-krát, Bosna, JAR a Kanada majú premiéru, Česko končí – FOTO


Tagy: A-skupina Futbalové zápasy MS vo futbale 2026 Postup Výsledky

Prvých sedem tímov má istý postup do šestnásťfinále MS 2026 vo futbale. Po ukončení diania v A, B a C-skupine majstrovstiev sveta vo futbale v Severnej Amerike a Mexiku je istých prvých sedem ...



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jar 676x451 25.6.2026 (SITA.sk) - Prvých sedem tímov má istý postup do šestnásťfinále MS 2026 vo futbale.


Po ukončení diania v A, B a C-skupine majstrovstiev sveta vo futbale v Severnej Amerike a Mexiku je istých prvých sedem postupujúcich tímov do vyraďovacej fázy, v tomto prípade 1/16 finále MS.

Stali sa nimi víťazi skupín Mexiko (A), Švajčiarsko (B) a Brazília (C) ako aj tímy z druhých miest Juhoafrická republika (A), Kanada (B) a Maroko (C).

Rekordná účasť aj postup


Istotu má aj Bosna a Hercegovina z tretieho miesta v B-skupine. So 4 bodmi na konte určite bude figurovať po skončení všetkých zápasov v skupinách medzi ôsmimi postupujúcimi z tretích miest. Šampionát sa predčasne končí pre tri tímy z posledných štyroch priečok v skupinách - Česko, Katar a Haiti.

Štatistický pohľad na postupujúcich pripomína, že Brazília sa v rekordnej 23. účasti na MS dostala do vyraďovacej fázy po dvadsiaty prvý raz. Naďalej platí, že iba v rokoch 1930 a 1966 sa brazílski futbalisti rozlúčili s „mundialom“ už po zápasoch v skupinách.

Bez problémov


Brazílski "kanárici" si zabezpečili prvé miesto v C-skupine bezproblémovým víťazstvom nad Škótskom (3:0), a hoci v súbežne hranom zápase Maroko zdolalo Haiti (4:2), päťnásobní majstri sveta z Južnej Ameriky pri rovnosti 7 bodov vyhrali skupinu pred africkým zástupcom vďaka lepšiemu skóre (7:1, resp. 6:3).

Historickou novinkou je premiérový postup až trojice tímov. Bosna a Hercegovina, Juhoafrická republika a Kanada sa dostali do vyraďovacej časti MS po prvý raz. Kanaďania síce prehrali so Švajčiarmi (1:2), ale isté postupové - druhé miesto v B-skupine si pri rovnosti 4 bodov s Bosnou a Hercegovinou zabezpečili vďaka výrazne lepšiemu skóre (8:3, resp. 5:6).

Radosť Bosniakov


Bosniaci (až 64. tím rebríčka FIFA) po výhre nad Katarčanmi (3:1) najskôr smútili, že ich Kanaďania odsunuli na tretie miesto. Avšak o čosi neskôr Medzinárodná futbalová federácia potvrdila, že s určitosťou postúpia do šestnásťfinále z tretieho miesta. V A-skupine Mexičania dovŕšili svoju spanilú jazdu triumfom nad Českom 3:0 a stali sa víťazmi skupiny s plným počtom 9 bodov.

Šokujúco sa na postupové druhé miesto v A-skupine dostala Južná Afrika, ktorá zdolala favorizovanú Kórejskú republiku 1:0. Futbalistom JAR patrí v rebríčku FIFA 60. priečka, kým Kórejčanom 25.

Juhoafričania tŕpli


Po góle Thapela Maseka zo 63. min Juhoafričania tŕpli, ale napokon na štvrtý pokus prvýkrát postúpili do vyraďovacej časti MS. Už teraz je isté, že súperom JAR v šestnásťfinále bude Kanada. Hrať sa bude nedeľu 28. júna od 21.00 h SELČ v Los Angeles.

"Strelili sme gól a potom nasledovala polhodinka búšiaceho srdca a nádeje, že zápas sa skončí čo najskôr. Je len veľmi ťažké opísať, aký je to pocit - je to najmä fantastický zážitok,“ povedal tréner Južnej Afriky Hugo Broos.


Zdroj: SITA.sk - Brazília postúpila do vyraďovacej časti už 21-krát, Bosna, JAR a Kanada majú premiéru, Česko končí – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: A-skupina Futbalové zápasy MS vo futbale 2026 Postup Výsledky
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