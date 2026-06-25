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 24hod.sk    Šport

25. júna 2026

Súboj o prvenstvo v skupine lepšie zvládli Švajčiari. Kanada však historicky postúpila ďalej – VIDEO


Tagy: MS vo futbale 2026

Pred výkopom vstúpil na ihrisko kanadský stredopoliar Ismaël Koné na invalidnom vozíku po tom, čo si minulý týždeň pri víťaznom súboji 6:0 nad Katarom 6:0 zlomil nohu, a diváci vo Vancouveri ho odmenili ...



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canada_switzerland_wcup_soccer_75453 676x439 25.6.2026 (SITA.sk) - Pred výkopom vstúpil na ihrisko kanadský stredopoliar Ismaël Koné na invalidnom vozíku po tom, čo si minulý týždeň pri víťaznom súboji 6:0 nad Katarom 6:0 zlomil nohu, a diváci vo Vancouveri ho odmenili potleskom v stoji.


Rubén Vargas a Johan Manzambi sa opäť stali hrdinami Švajčiarov, ktorí v priamom súboji o 1. miesto v skupine B zdolali spoluorganizátora z Kanady 2:1.

Pred aktuálnym svetovým šampionátom Severoameričania nikdy nevyhrali zápas na finálovom turnaji MS, ale druhé miesto v skupine znamená, že sa dokonca pozrú do vyraďovacích kôl.

"Chceli sme pokračovať v energii, ktorá sme tu ukázali. Stavať na jednom veľkom víťazstve je veľmi dôležité. Ideme do Los Angeles a stále chceme našu krajinu hrdo reprezentovať. Sme presne tam, kde sme chceli byť – vo vyraďovacej fáze," uviedol tréner "javorových listov" Jesse Marsch.

Potlesk pre bojovníka


Bosna a Hercegovina sa vďaka výhre 3:1 nad Katarom umiestnila na treťom mieste v B-skupine a to jej stačilo na účasť medzi najlepšími 32 tímami.

Pred výkopom vstúpil na ihrisko kanadský stredopoliar Ismaël Koné na invalidnom vozíku po tom, čo si minulý týždeň pri víťaznom súboji 6:0 nad Katarom 6:0 zlomil nohu, a diváci vo Vancouveri ho odmenili potleskom v stoji.

V prvom polčase mali oba celky šance na otvorenie skóre, no až po zmene strán sa to poradilo Vargasovi a to už po niekoľkých sekundách.


Udržali vedenie


Neskôr sa pridal aj Manzambi, pre ktorého to bol tretí presný zásah na tohtoročných majstrovstvách sveta. Pridal aj asistenciu, keď presne našiel spomenutého Vargasa.

Jonathan David, ktorý strelil hetrik v poslednom zápase Kanady, sa tentoraz nepresadil, ale podarilo sa to jeho spoluhráčovi Promiseovi Davidovi, ktorý znížil po necelých dvoch minútach na trávniku.

"Javorové listy" boli v závere zápasu blízko k vyrovnaniu po niekoľkých štandardných situáciách, ale Švajčiarsko si udržalo vedenie a tým pádom aj 1. miesto v skupine.


Zdroj: SITA.sk - Súboj o prvenstvo v skupine lepšie zvládli Švajčiari. Kanada však historicky postúpila ďalej – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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