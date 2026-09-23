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23. septembra 2026
Blanár absolvoval V New Yorku viacero bilaterálnych rokovaní. Stretol sa s kolegami so Singapuru aj Bieloruska – FOTO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny tajomník OSN Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR New York Prezident Slovenskej republiky Rokovania Valné zhromaždenie Valné zhromaždenie OSN v New Yorku
Ako ďalej informoval rezort zahraničných vecí, hlavnými témami stretnutí boli získavanie podpory pre slovenskú kandidatúru na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029.
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23.9.2026 (SITA.sk) - Ako ďalej informoval rezort zahraničných vecí, hlavnými témami stretnutí boli získavanie podpory pre slovenskú kandidatúru na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár využil účasť na 81. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v New Yorku na sériu bilaterálnych rokovaní so zástupcami Spojených arabských emirátov, Rwandy, Nepálu, Singapuru, ale aj Bieloruska.
Ako ďalej informoval rezort zahraničných vecí, hlavnými témami stretnutí boli získavanie podpory pre slovenskú kandidatúru na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029 a rozvoj bilaterálnych vzťahov.
S podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí Spojených arabských emirátov Abdulláhom bin Zájidom Ál Nahjánom rokoval šéf slovenskej diplomacie o ďalšom rozvoji bilaterálneho partnerstva, ktoré v uplynulom období získalo podľa ministerstva zahraničia nový impulz aj vďaka júlovej pracovnej návšteve prezidenta SAE Muhammada bin Zájida Al Nahjána na Slovensku.
Slovenská strana privítala zámer partnera posilniť svoju prítomnosť v Európe a zriadiť svoje veľvyslanectvo v Bratislave, ktoré napomôže v ďalšom rozvoji hospodárskych a investičných aktivít. Podporiť ich môže zároveň pripravovaná komplexná dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Spojenými arabskými emirátmi.
S rwandským ministrom zahraničných vecí Olivierom Nduhungirehem diskutoval šéf rezortu zahraničných vecí SR najmä o perspektívach rozšírenia bilaterálnej spolupráce a príprave plánovanej návštevy slovenskej delegácie pod jeho vedením už v decembri tohto roka.
Slovensko podľa ministerstva vníma Rwandu ako perspektívneho partnera v kybernetickej bezpečnosti, digitalizácii, zdravotníctve, poľnohospodárstve či obrannom priemysle. Významným posunom bolo v tejto súvislosti podpísanie memoranda o porozumení v oblasti kybernetickej bezpečnosti v roku 2025.
Blanár v rámci rokovaní tiež požiadal o podporu slovenskej kandidatúry do Bezpečnostnej rady OSN ministra zahraničných vecí Nepálu Shisira Khanala a vyjadril záujem dohodnúť sa na recipročnom postupe v prípade nepálskej kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade na roky 2037 až 2038.
Partneri diskutovali taktiež o intenzívnejšej spolupráci v špecifických oblastiach záujmu, ako sú informačné technológie, kybernetická bezpečnosť, vzdelávanie či vodná energia a vodný manažment. So singapurským ministrom zahraničných vecí Vivianom Balakrishnanom zase minister rokoval o ďalšom rozvoji bilaterálnych vzťahov, ako aj o spolupráci v rámci Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN).
V New Yorku sa takisto uskutočnilo prvé rokovanie na úrovni ministrov zahraničných vecí Slovenska a Bieloruska od roku 2020. Šéf slovenskej diplomacie a bieloruský minister zahraničných vecí Maxim Ryžankov vyjadrili obojstranný záujem o udržiavanie pragmatického politického dialógu a spolupráce v oblastiach, ktoré nie sú dotknuté sankčným režimom Európskej únie vrátane obchodu, kultúry, vzdelávania či športu.
„New York je v týchto dňoch miestom intenzívnych rozhovorov nielen o aktuálnych globálnych otázkach, ale aj o konkrétnej podobe spolupráce medzi jednotlivými štátmi. Bilaterálne rokovania využívam preto na diskusiu o rozvoji alebo budovaní nových partnerstiev, a rovnako na predstavenie slovenských priorít a získavanie podpory pre našu kandidatúru do Bezpečnostnej rady OSN. Chceme byť aktívnym a konštruktívnym partnerom, ktorý presadzuje diplomaciu, dialóg, medzinárodné právo a hľadanie mierových riešení, na čo získavame mimoriadne pozitívnu spätnú väzbu,“ zdôraznil Blanár.
V pondelok 21. septembra viedol minister Blanár v New Yorku historicky prvé zasadnutie štátov Vyšehradskej štvorky vo formáte V4+ s Indiou. Zároveň sa zúčastnil na neformálnom zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci (FAC) s dôrazom na posilnenie spolupráce s regiónom Indopacifiku.
Na pôde Organizácie Spojených národov zároveň vystúpil na ministerskom podujatí venovanom medzinárodnému humanitárnemu právu a humanitárnej činnosti, zúčastnil sa na samite Partnerov za multilateralizmus, medzinárodné právo, mier a prosperitu (P4M) a absolvoval stretnutie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom.
Šéf slovenskej diplomacie sa zároveň v utorok 22. septembra 2026 zúčastnil spolu s prezidentom SR Petrom Pellegrinim na otvorení všeobecnej rozpravy 81. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a vystúpil na ministerskom podujatí k Ukrajine zameranom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Čiernom mori ovplyvňujúcu potravinovú bezpečnosť.
Zdroj: SITA.sk - Blanár absolvoval V New Yorku viacero bilaterálnych rokovaní. Stretol sa s kolegami so Singapuru aj Bieloruska – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár využil účasť na 81. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v New Yorku na sériu bilaterálnych rokovaní so zástupcami Spojených arabských emirátov, Rwandy, Nepálu, Singapuru, ale aj Bieloruska.
Ako ďalej informoval rezort zahraničných vecí, hlavnými témami stretnutí boli získavanie podpory pre slovenskú kandidatúru na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 až 2029 a rozvoj bilaterálnych vzťahov.
Dohoda o voľnom obchode
S podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí Spojených arabských emirátov Abdulláhom bin Zájidom Ál Nahjánom rokoval šéf slovenskej diplomacie o ďalšom rozvoji bilaterálneho partnerstva, ktoré v uplynulom období získalo podľa ministerstva zahraničia nový impulz aj vďaka júlovej pracovnej návšteve prezidenta SAE Muhammada bin Zájida Al Nahjána na Slovensku.
Slovenská strana privítala zámer partnera posilniť svoju prítomnosť v Európe a zriadiť svoje veľvyslanectvo v Bratislave, ktoré napomôže v ďalšom rozvoji hospodárskych a investičných aktivít. Podporiť ich môže zároveň pripravovaná komplexná dohoda o voľnom obchode medzi Európskou úniou a Spojenými arabskými emirátmi.
Perspektívny partner vo viacerých oblastiach
S rwandským ministrom zahraničných vecí Olivierom Nduhungirehem diskutoval šéf rezortu zahraničných vecí SR najmä o perspektívach rozšírenia bilaterálnej spolupráce a príprave plánovanej návštevy slovenskej delegácie pod jeho vedením už v decembri tohto roka.
Slovensko podľa ministerstva vníma Rwandu ako perspektívneho partnera v kybernetickej bezpečnosti, digitalizácii, zdravotníctve, poľnohospodárstve či obrannom priemysle. Významným posunom bolo v tejto súvislosti podpísanie memoranda o porozumení v oblasti kybernetickej bezpečnosti v roku 2025.
Špecifické oblasti záujmu
Blanár v rámci rokovaní tiež požiadal o podporu slovenskej kandidatúry do Bezpečnostnej rady OSN ministra zahraničných vecí Nepálu Shisira Khanala a vyjadril záujem dohodnúť sa na recipročnom postupe v prípade nepálskej kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade na roky 2037 až 2038.
Partneri diskutovali taktiež o intenzívnejšej spolupráci v špecifických oblastiach záujmu, ako sú informačné technológie, kybernetická bezpečnosť, vzdelávanie či vodná energia a vodný manažment. So singapurským ministrom zahraničných vecí Vivianom Balakrishnanom zase minister rokoval o ďalšom rozvoji bilaterálnych vzťahov, ako aj o spolupráci v rámci Združenia národov juhovýchodnej Ázie (ASEAN).
Pragmatický politický dialóg
V New Yorku sa takisto uskutočnilo prvé rokovanie na úrovni ministrov zahraničných vecí Slovenska a Bieloruska od roku 2020. Šéf slovenskej diplomacie a bieloruský minister zahraničných vecí Maxim Ryžankov vyjadrili obojstranný záujem o udržiavanie pragmatického politického dialógu a spolupráce v oblastiach, ktoré nie sú dotknuté sankčným režimom Európskej únie vrátane obchodu, kultúry, vzdelávania či športu.
„New York je v týchto dňoch miestom intenzívnych rozhovorov nielen o aktuálnych globálnych otázkach, ale aj o konkrétnej podobe spolupráce medzi jednotlivými štátmi. Bilaterálne rokovania využívam preto na diskusiu o rozvoji alebo budovaní nových partnerstiev, a rovnako na predstavenie slovenských priorít a získavanie podpory pre našu kandidatúru do Bezpečnostnej rady OSN. Chceme byť aktívnym a konštruktívnym partnerom, ktorý presadzuje diplomaciu, dialóg, medzinárodné právo a hľadanie mierových riešení, na čo získavame mimoriadne pozitívnu spätnú väzbu,“ zdôraznil Blanár.
Stretnutie s generálnym tajomníkom OSN
V pondelok 21. septembra viedol minister Blanár v New Yorku historicky prvé zasadnutie štátov Vyšehradskej štvorky vo formáte V4+ s Indiou. Zároveň sa zúčastnil na neformálnom zasadnutí Rady Európskej únie pre zahraničné veci (FAC) s dôrazom na posilnenie spolupráce s regiónom Indopacifiku.
Na pôde Organizácie Spojených národov zároveň vystúpil na ministerskom podujatí venovanom medzinárodnému humanitárnemu právu a humanitárnej činnosti, zúčastnil sa na samite Partnerov za multilateralizmus, medzinárodné právo, mier a prosperitu (P4M) a absolvoval stretnutie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom.
Šéf slovenskej diplomacie sa zároveň v utorok 22. septembra 2026 zúčastnil spolu s prezidentom SR Petrom Pellegrinim na otvorení všeobecnej rozpravy 81. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov a vystúpil na ministerskom podujatí k Ukrajine zameranom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu v Čiernom mori ovplyvňujúcu potravinovú bezpečnosť.
Zdroj: SITA.sk - Blanár absolvoval V New Yorku viacero bilaterálnych rokovaní. Stretol sa s kolegami so Singapuru aj Bieloruska – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny tajomník OSN Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR New York Prezident Slovenskej republiky Rokovania Valné zhromaždenie Valné zhromaždenie OSN v New Yorku
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