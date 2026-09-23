Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 23.9.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Zdenka
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

23. septembra 2026

Čech protestoval na Červenom námestí v Moskve, súd ho poslal na 13 dní do väzenia


Tagy: Červené námestie Moskva Súdny proces

Michal Plamenek držal na Červenom námestí transparent v angličtine. Jeho presné znenie úrady nezverejnili, podľa ruského súdu však „diskreditoval“ ozbrojené sily. Moskovský súd odsúdil českého ...



Zdieľať
gettyimages 810998000 676x452 23.9.2026 (SITA.sk) - Michal Plamenek držal na Červenom námestí transparent v angličtine. Jeho presné znenie úrady nezverejnili, podľa ruského súdu však „diskreditoval“ ozbrojené sily.


Moskovský súd odsúdil českého občana Michala Plamenka na 13 dní väzenia za protest na Červenom námestí. Muža zadržali v nedeľu popoludní po tom, ako pri Leninovom mauzóleu držal transparent s nápisom v angličtine. Informoval o tom The Moscow Times s odvolaním sa na tlačovú službu Tverského okresného súdu.

Ruské úrady nezverejnili, čo presne bolo na transparente napísané. Súd uviedol iba to, že nápis bol „zameraný na diskreditáciu ruských ozbrojených síl“. Polícia Plamenka zadržala aj preto, že Červené námestie bezprostredne susedí s Kremľom a protestné zhromaždenia sú tam zakázané.

Podľa súdu Plamenek odmietol výzvu policajtov, aby ich nasledoval na policajnú stanicu, a pri zadržaní kládol odpor. Súd ho uznal za vinného z troch administratívnych priestupkov - „diskreditácie“ ruskej armády, porušenia pravidiel organizovania protestov a neuposlúchnutia policajta.

Za „diskreditáciu“ armády dostal pokutu 40-tisíc rubľov a za porušenie pravidiel protestov ďalších 20-tisíc rubľov. Za neuposlúchnutie policajta mu súd uložil 13 dní administratívneho väzenia. Pokuty tak spolu predstavujú 60-tisíc rubľov, v prepočte asi 615 eur.


Zdroj: SITA.sk - Čech protestoval na Červenom námestí v Moskve, súd ho poslal na 13 dní do väzenia © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Červené námestie Moskva Súdny proces
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Prezident v New Yorku hovoril o náraste vojnových konfliktov, spochybnil optimizmus Trumpa – VIDEO, FOTO
<< predchádzajúci článok
Blanár absolvoval V New Yorku viacero bilaterálnych rokovaní. Stretol sa s kolegami so Singapuru aj Bieloruska – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 