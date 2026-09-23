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23. septembra 2026
Čech protestoval na Červenom námestí v Moskve, súd ho poslal na 13 dní do väzenia
Michal Plamenek držal na Červenom námestí transparent v angličtine. Jeho presné znenie úrady nezverejnili, podľa ruského súdu však „diskreditoval“ ozbrojené sily. Moskovský súd odsúdil českého ...
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23.9.2026 (SITA.sk) - Michal Plamenek držal na Červenom námestí transparent v angličtine. Jeho presné znenie úrady nezverejnili, podľa ruského súdu však „diskreditoval“ ozbrojené sily.
Moskovský súd odsúdil českého občana Michala Plamenka na 13 dní väzenia za protest na Červenom námestí. Muža zadržali v nedeľu popoludní po tom, ako pri Leninovom mauzóleu držal transparent s nápisom v angličtine. Informoval o tom The Moscow Times s odvolaním sa na tlačovú službu Tverského okresného súdu.
Ruské úrady nezverejnili, čo presne bolo na transparente napísané. Súd uviedol iba to, že nápis bol „zameraný na diskreditáciu ruských ozbrojených síl“. Polícia Plamenka zadržala aj preto, že Červené námestie bezprostredne susedí s Kremľom a protestné zhromaždenia sú tam zakázané.
Podľa súdu Plamenek odmietol výzvu policajtov, aby ich nasledoval na policajnú stanicu, a pri zadržaní kládol odpor. Súd ho uznal za vinného z troch administratívnych priestupkov - „diskreditácie“ ruskej armády, porušenia pravidiel organizovania protestov a neuposlúchnutia policajta.
Za „diskreditáciu“ armády dostal pokutu 40-tisíc rubľov a za porušenie pravidiel protestov ďalších 20-tisíc rubľov. Za neuposlúchnutie policajta mu súd uložil 13 dní administratívneho väzenia. Pokuty tak spolu predstavujú 60-tisíc rubľov, v prepočte asi 615 eur.
Zdroj: SITA.sk - Čech protestoval na Červenom námestí v Moskve, súd ho poslal na 13 dní do väzenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Moskovský súd odsúdil českého občana Michala Plamenka na 13 dní väzenia za protest na Červenom námestí. Muža zadržali v nedeľu popoludní po tom, ako pri Leninovom mauzóleu držal transparent s nápisom v angličtine. Informoval o tom The Moscow Times s odvolaním sa na tlačovú službu Tverského okresného súdu.
Ruské úrady nezverejnili, čo presne bolo na transparente napísané. Súd uviedol iba to, že nápis bol „zameraný na diskreditáciu ruských ozbrojených síl“. Polícia Plamenka zadržala aj preto, že Červené námestie bezprostredne susedí s Kremľom a protestné zhromaždenia sú tam zakázané.
Podľa súdu Plamenek odmietol výzvu policajtov, aby ich nasledoval na policajnú stanicu, a pri zadržaní kládol odpor. Súd ho uznal za vinného z troch administratívnych priestupkov - „diskreditácie“ ruskej armády, porušenia pravidiel organizovania protestov a neuposlúchnutia policajta.
Za „diskreditáciu“ armády dostal pokutu 40-tisíc rubľov a za porušenie pravidiel protestov ďalších 20-tisíc rubľov. Za neuposlúchnutie policajta mu súd uložil 13 dní administratívneho väzenia. Pokuty tak spolu predstavujú 60-tisíc rubľov, v prepočte asi 615 eur.
Zdroj: SITA.sk - Čech protestoval na Červenom námestí v Moskve, súd ho poslal na 13 dní do väzenia © SITA Všetky práva vyhradené.
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