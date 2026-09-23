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Varenému vínu odzvonilo. Jägermeister Winter Edition prináša horúci drink s vôňou vanilky a škorice


Tagy: drink PR

Niekto to rád horúce. Prečo však v zime zostať pri klasickom varenom víne? Novinka Jägermeister Winter Edition prichádza s trochu iným variantom - hrejivým nápojom s tónmi vanilky a škorice, ...



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new project 26 676x444 23.9.2026 (SITA.sk) - Niekto to rád horúce. Prečo však v zime zostať pri klasickom varenom víne?


Novinka Jägermeister Winter Edition prichádza s trochu iným variantom – hrejivým nápojom s tónmi vanilky a škorice, ktorý si môžete jednoducho pripraviť aj na domácu párty.

Keď vonku začnú klesať teploty, prichádza čas na horúce drinky. Varené víno, punč alebo horúci mušt sú klasika, tento rok však môžete vyskúšať niečo nové. Jägermeister Winter Edition prináša nový spôsob servírovania obľúbeného bylinného likéru – tentoraz ako horúci drink.

Jägermeister, ako ho možno nepoznáte


Na prvý pohľad ide o známy Jägermeister, v chuti však prináša trochu iný zážitok. Winter Edition má jemnejší a sladší charakter. Limitovaná zimná edícia zaujme výraznými tónmi vanilky a škorice, jej vôňa pripomína zimné korenie a čerstvo upečený perník.

"Jägermeister Winter Edition je ako stvorený na zimu. Vanilka a škorica mu dodávajú výrazný sezónny charakter a v kombinácii s horúcim jablkovým džúsom ponúka nový spôsob, ako si ho vychutnať. Príprava je navyše jednoduchá, takže sa skvele hodí k zimným večerom s priateľmi alebo napríklad po návrate z lyžovačky. Je to skrátka náš spôsob, ako tento rok uchopiť zimnú klasiku trochu inak," hovorí Laura Beneková, Brand Manager Jägermeister.

Horúci drink z Jägermeister Winter Edition zvládnete aj doma


A práve v horúcom servírovaní dostáva tento drink nový rozmer. Pripraviť si ho môžete jednoducho aj doma. Horúci nápoj z Jägermeister Winter Edition nevyžaduje žiadne špeciálne vybavenie ani zložitú prípravu. Stačí pár ingrediencií a za pár minút máte hotovo.

Recept je maximálne jednoduchý:



  1. Zmiešajte 1/3 Jägermeister Winter Edition so 2/3 jablkového džúsu.

  2. Zmes zahrejte.

  3. Nalejte do hrnčeka a ozdobte škoricovou tyčinkou a plátkom jablka.


 

Jägermeister Winter Edition je v obchodoch a online dostupná až do vypredania zásob. Objavte ju, kým je táto zimná limitka v predaji.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Varenému vínu odzvonilo. Jägermeister Winter Edition prináša horúci drink s vôňou vanilky a škorice © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: drink PR
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