 24hod.sk    Z domova

10. decembra 2025

Blanár apeluje na dodržiavanie princípov Charty OSN a Všeobecnej deklarácie ľudských práv, pripomenul si aj odkaz Jána Papánka


Tagy: Charta OSN Medzinárodný deň ľudských práv Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Všeobecná deklarácia ľudských práv

Medzinárodné spoločenstvo nesmie poľaviť v úsilí o svet, kde sú práva a slobody každého jednotlivca dôsledne chránené v súlade so Všeobecnou deklaráciou ...



6735f572ad3c9861031939 676x451 10.12.2025 (SITA.sk) - Medzinárodné spoločenstvo nesmie poľaviť v úsilí o svet, kde sú práva a slobody každého jednotlivca dôsledne chránené v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a Chartou Organizácie Spojených národov. Uviedol to pri príležitosti Dňa ľudských práv, ktorý si celosvetovo pripomíname 10. decembra, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD).


Ako ďalej uviedol, ochrana a presadzovanie základných ľudských práv patria medzi kľúčové piliere medzinárodného poriadku a mierového spolužitia. "Deň ľudských práv nie je len pripomenutím historického dokumentu – je to záväzok, že ich budeme chrániť aj dnes. Slovensko sa ako členský štát OSN aktívne zasadzuje za ochranu ľudskej dôstojnosti a presadzovanie základných práv a slobôd všetkých ľudí," uviedol Blanár.

Slovensko odsudzuje porušovanie ľudských práv


V tejto súvislosti apeloval šéf slovenskej diplomacie aj na dôsledné dodržiavanie princípov Charty OSN a Všeobecnej deklarácie ľudských práv, zdôraznil, že slovenská diplomacia presadzuje princípy právneho štátu a podporuje vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie medzinárodných noriem.

"Odsudzujeme všetky formy porušovania ľudských práv, medzinárodného a humanitárneho práva vo svete. Dodržiavanie týchto noriem je pre nás principiálnou a konzistentnou prioritou a základným rámcom pre všetky naše zahraničnopolitické aktivity," prízvukoval.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Odkaz Jána Papánka


Blanár tiež uviedol, že Slovensko si v tento deň opätovne pripomína odkaz významného slovenského diplomata a právnika Jána Papánka. Išlo o jedného zo signatárov Charty OSN a významného predstaviteľa povojnovej medzinárodnej diplomacie.

"Ako stály delegát Československa pri OSN zohral kľúčovú úlohu pri vzniku tejto organizácie a aktívne sa zasadzoval za dodržiavanie medzinárodného práva v turbulentnom povojnovom období. Jeho presvedčenie, že stabilita sveta stojí na rešpekte k ľudskej dôstojnosti, solidarite a medzinárodnom práve, zostáva aktuálna i dnes. Pripomína nám, že aj menšie štáty môžu zohrávať významnú úlohu pri budovaní férového a predvídateľného medzinárodného poriadku založeného na pravidlách," poukázal minister.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Rezort aktívne prispieva k zlepšeniu ľudsko-právnej situácie


Ako uviedli z komunikačného odboru MZVaEZ SR, slovenský rezort diplomacie aktívne prispieva k zlepšeniu ľudsko-právnej situácie vo svete, napríklad pravidelnou angažovanosťou v multilaterálnych fórach ako sú Valné zhromaždenie OSN, Rada OSN pre ľudské práva, Rada Európy a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ale aj na medzinárodných rokovaniach, podporou mandátov nezávislých expertov OSN, rozvojovou spoluprácou, humanitárnymi programami, a tiež presadzovaním dialógu a spolupráce so štátmi, ktoré čelia vážnym výzvam v oblasti ľudských práv. Slovenská republika chce podľa ministerstva posilniť svoj hlas aj v rámci Bezpečnostnej rady OSN, uchádza sa o pozíciu jej nestáleho člena na roky 2028 a 2029.

"Deň ľudských práv si celý svet pripomína každoročne 10. decembra ako výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Dokument položil základ pre svetový systém ľudských práv a dodnes určuje smerovanie globálnych snáh o dôstojnú, spravodlivú a mierovú spoločnosť," dodali z komunikačného odboru MZVaEZ SR.


Zdroj: SITA.sk - Blanár apeluje na dodržiavanie princípov Charty OSN a Všeobecnej deklarácie ľudských práv, pripomenul si aj odkaz Jána Papánka © SITA Všetky práva vyhradené.

