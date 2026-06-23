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23. júna 2026
Blanár chce v Paname získať aj podporu pre kandidatúru Slovenska za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN – FOTO
Minister zahraničných vecí sa zúčastnil na oficiálnom otváracom zasadnutí zhromaždenia, v rámci ktorého vyzdvihol úlohu Organizácie amerických štátov ako významnej platformy pre podporu demokracie, ľudských ...
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23.6.2026 (SITA.sk) - Minister zahraničných vecí sa zúčastnil na oficiálnom otváracom zasadnutí zhromaždenia, v rámci ktorého vyzdvihol úlohu Organizácie amerických štátov ako významnej platformy pre podporu demokracie, ľudských práv a bezpečnosti v regióne.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zastupuje Slovensko na zasadnutí 56. Valného zhromaždenia Organizácie amerických štátov (OAS) v Paname, kde prišiel rokovať o posilnení spolupráce s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku, a súčasne získať podporu pre kandidatúru SR za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 – 2029. Na zasadnutí OAS sa tento rok zúčastňujú lídri a zástupcovia viac ako 70 krajín spolu s predstaviteľmi významných medzinárodných organizácií.
"Účasť na zhromaždení Organizácie amerických štátov je pre Slovensko príležitosťou osobne posilňovať vzťahy s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku, ktoré považujeme za dôležitých partnerov ako v ekonomickej, tak v politickej oblasti pri riešení spoločných globálnych výziev," povedal minister Blanár.
Blanár zasadnutie zároveň využije na rokovania s predstaviteľmi tohto regiónu na predstavenie priorít kandidatúry SR za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN.
"Aj na tejto pôde chceme byť spoľahlivým a otvoreným partnerom, ktorý vedie dialóg na všetky svetové strany. Preto ma v tomto ohľade teší, že pre našu kandidatúru už disponujeme predbežnou podporou zo strany viac ako stovky členských krajín OSN," potvrdil šéf slovenskej diplomacie.
Minister zahraničných vecí sa v utorok zúčastnil na oficiálnom otváracom zasadnutí zhromaždenia, v rámci ktorého vyzdvihol úlohu Organizácie amerických štátov ako významnej platformy pre podporu demokracie, ľudských práv a bezpečnosti v regióne.
Slovenská republika, ktorá pri organizácii pôsobí od roku 2002 ako stály pozorovateľ, má podľa jeho slov záujem ďalej prehlbovať spoluprácu s členskými krajinami OAS v oblastiach udržateľného rozvoja, inovácií, energetickej transformácie či využívania nových technológií.
Tohtoročné valné zhromaždenie v Paname (22. – 24. jún) patrí medzi najväčšie diplomatické podujatia v regióne s cieľom podporiť politický dialóg, regionálnu integráciu a spoluprácu. Jeho tematické zameranie "Pevný multilateralizmus na obranu demokracie, hemisférickej bezpečnosti a stability v členských štátoch" pripomína 200. výročie Panamského kongresu z roku 1826, ktorý položil základy intenzívnejšej spolupráce medzi novovznikajúcimi štátmi Latinskej Ameriky. Šéf slovenskej diplomacie sa pri tejto príležitosti zúčastnil na slávnostnom podujatí 200. výročia pod záštitou panamského prezidenta Josého Raúla Mulina.
Blanár pokračuje v pracovnom programe v Paname, kde v nedeľu 21. júna absolvoval bilaterálne rokovanie s ministrom zahraničných vecí Panamskej republiky Javierom Martínez-Achom Vásquezom, s ktorým podpísal Memorandum o porozumení medzi obomi ministerstvami zahraničných vecí s cieľom aktívnejšie zdieľať informácie a postoje na témy spoločného záujmu a hľadať priestor na spoluprácu predovšetkým v rámci obchodu a investícií.
Zdroj: SITA.sk - Blanár chce v Paname získať aj podporu pre kandidatúru Slovenska za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár zastupuje Slovensko na zasadnutí 56. Valného zhromaždenia Organizácie amerických štátov (OAS) v Paname, kde prišiel rokovať o posilnení spolupráce s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku, a súčasne získať podporu pre kandidatúru SR za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN na roky 2028 – 2029. Na zasadnutí OAS sa tento rok zúčastňujú lídri a zástupcovia viac ako 70 krajín spolu s predstaviteľmi významných medzinárodných organizácií.
"Účasť na zhromaždení Organizácie amerických štátov je pre Slovensko príležitosťou osobne posilňovať vzťahy s krajinami Latinskej Ameriky a Karibiku, ktoré považujeme za dôležitých partnerov ako v ekonomickej, tak v politickej oblasti pri riešení spoločných globálnych výziev," povedal minister Blanár.
Predbežná podpora
Blanár zasadnutie zároveň využije na rokovania s predstaviteľmi tohto regiónu na predstavenie priorít kandidatúry SR za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN.
"Aj na tejto pôde chceme byť spoľahlivým a otvoreným partnerom, ktorý vedie dialóg na všetky svetové strany. Preto ma v tomto ohľade teší, že pre našu kandidatúru už disponujeme predbežnou podporou zo strany viac ako stovky členských krajín OSN," potvrdil šéf slovenskej diplomacie.
Prehlbovanie spolupráce
Minister zahraničných vecí sa v utorok zúčastnil na oficiálnom otváracom zasadnutí zhromaždenia, v rámci ktorého vyzdvihol úlohu Organizácie amerických štátov ako významnej platformy pre podporu demokracie, ľudských práv a bezpečnosti v regióne.
Slovenská republika, ktorá pri organizácii pôsobí od roku 2002 ako stály pozorovateľ, má podľa jeho slov záujem ďalej prehlbovať spoluprácu s členskými krajinami OAS v oblastiach udržateľného rozvoja, inovácií, energetickej transformácie či využívania nových technológií.
Podpora politického dialógu
Tohtoročné valné zhromaždenie v Paname (22. – 24. jún) patrí medzi najväčšie diplomatické podujatia v regióne s cieľom podporiť politický dialóg, regionálnu integráciu a spoluprácu. Jeho tematické zameranie "Pevný multilateralizmus na obranu demokracie, hemisférickej bezpečnosti a stability v členských štátoch" pripomína 200. výročie Panamského kongresu z roku 1826, ktorý položil základy intenzívnejšej spolupráce medzi novovznikajúcimi štátmi Latinskej Ameriky. Šéf slovenskej diplomacie sa pri tejto príležitosti zúčastnil na slávnostnom podujatí 200. výročia pod záštitou panamského prezidenta Josého Raúla Mulina.
Blanár pokračuje v pracovnom programe v Paname, kde v nedeľu 21. júna absolvoval bilaterálne rokovanie s ministrom zahraničných vecí Panamskej republiky Javierom Martínez-Achom Vásquezom, s ktorým podpísal Memorandum o porozumení medzi obomi ministerstvami zahraničných vecí s cieľom aktívnejšie zdieľať informácie a postoje na témy spoločného záujmu a hľadať priestor na spoluprácu predovšetkým v rámci obchodu a investícií.
Zdroj: SITA.sk - Blanár chce v Paname získať aj podporu pre kandidatúru Slovenska za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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