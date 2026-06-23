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23. júna 2026
Lavrov obvinil USA, že už nie sú nestranným sprostredkovateľom rokovaní o Ukrajine
Moskva kritizuje nové sankcie aj vojenskú pomoc Kyjevu, podľa šéfa ruskej diplomacie Európa opäť ohrozuje mier.
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Rusko v utorok obvinilo Spojené štáty, že sa vzdali úlohy nestranného sprostredkovateľa rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine a namiesto toho zvyšujú sankčný tlak na Moskvu.
Vyhlásil to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po tom, ako lídri krajín skupiny G7 podporili sprísnenie sankcií voči Rusku a ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine.
„Pokiaľ ide o Spojené štáty, podľa ich krokov sa zdá, že sa vzdávajú akýchkoľvek nárokov na úlohu objektívneho sprostredkovateľa a namiesto toho sa vydávajú cestou zvyšovania sankčného tlaku na Rusko,“ povedal Lavrov na stretnutí so zahraničnými diplomatmi v Moskve.
Lavrov obviňuje
Šéf ruskej diplomacie zároveň obvinil európske krajiny z ďalšej eskalácie konfliktu. „Európa sa poskytovaním vojenskej podpory Ukrajine opäť stáva významnou hrozbou pre medzinárodný mier a bezpečnosť,“ vyhlásil.
Lídri skupiny G7 sa začiatkom júna na samite vo Francúzsku dohodli na posilnení dodávok systémov protivzdušnej obrany Ukrajine a na sprísnení sankcií zameraných najmä na príjmy Ruska z vývozu fosílnych palív.
Agresor má podmienky
Administratíva prezidenta Donalda Trumpa po návrate do Bieleho domu pokračovala v snahe sprostredkovať rokovania medzi Moskvou a Kyjevom. Mierový proces však zostáva bez výraznejšieho pokroku.
Rusko naďalej podmieňuje rokovania stiahnutím ukrajinských síl z častí Donbasu, ktoré Kyjev ešte kontroluje, zatiaľ čo Ukrajina takúto požiadavku odmieta s tým, že by povzbudila ďalšiu ruskú agresiu.
Zdroj: SITA.sk - Lavrov obvinil USA, že už nie sú nestranným sprostredkovateľom rokovaní o Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
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