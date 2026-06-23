Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 23.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Sidónia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

23. júna 2026

Lavrov obvinil USA, že už nie sú nestranným sprostredkovateľom rokovaní o Ukrajine


Tagy: Mierové rokovania Ruské ministerstvo zahraničných vecí Rusko-ukrajinský konflikt Sprostredkovanie Vojna na Ukrajine

Moskva kritizuje nové sankcie aj vojenskú pomoc Kyjevu, podľa šéfa ruskej diplomacie Európa opäť ohrozuje mier.



Zdieľať
russia_madagascar_49983 676x451 23.6.2026 (SITA.sk) - Moskva kritizuje nové sankcie aj vojenskú pomoc Kyjevu, podľa šéfa ruskej diplomacie Európa opäť ohrozuje mier.

Rusko v utorok obvinilo Spojené štáty, že sa vzdali úlohy nestranného sprostredkovateľa rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine a namiesto toho zvyšujú sankčný tlak na Moskvu.


Vyhlásil to ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov po tom, ako lídri krajín skupiny G7 podporili sprísnenie sankcií voči Rusku a ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine.


„Pokiaľ ide o Spojené štáty, podľa ich krokov sa zdá, že sa vzdávajú akýchkoľvek nárokov na úlohu objektívneho sprostredkovateľa a namiesto toho sa vydávajú cestou zvyšovania sankčného tlaku na Rusko,“ povedal Lavrov na stretnutí so zahraničnými diplomatmi v Moskve.



Lavrov obviňuje


Šéf ruskej diplomacie zároveň obvinil európske krajiny z ďalšej eskalácie konfliktu. „Európa sa poskytovaním vojenskej podpory Ukrajine opäť stáva významnou hrozbou pre medzinárodný mier a bezpečnosť,“ vyhlásil.


Lídri skupiny G7 sa začiatkom júna na samite vo Francúzsku dohodli na posilnení dodávok systémov protivzdušnej obrany Ukrajine a na sprísnení sankcií zameraných najmä na príjmy Ruska z vývozu fosílnych palív.



Agresor má podmienky


Administratíva prezidenta Donalda Trumpa po návrate do Bieleho domu pokračovala v snahe sprostredkovať rokovania medzi Moskvou a Kyjevom. Mierový proces však zostáva bez výraznejšieho pokroku.


Rusko naďalej podmieňuje rokovania stiahnutím ukrajinských síl z častí Donbasu, ktoré Kyjev ešte kontroluje, zatiaľ čo Ukrajina takúto požiadavku odmieta s tým, že by povzbudila ďalšiu ruskú agresiu.




Zdroj: SITA.sk - Lavrov obvinil USA, že už nie sú nestranným sprostredkovateľom rokovaní o Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania Ruské ministerstvo zahraničných vecí Rusko-ukrajinský konflikt Sprostredkovanie Vojna na Ukrajine
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zem očami svetového fotografa: Galéria SPP vystavuje Filipa Kuliseva
<< predchádzajúci článok
Blanár chce v Paname získať aj podporu pre kandidatúru Slovenska za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 