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Umbrella Group vlani zvýšila obrat na 10 miliónov eur. Najvýraznejšie rástli úvery a poistné segmenty
Sprostredkovateľská skupina Umbrella Group dosiahla v roku 2025 výrazný rast naprieč hlavnými segmentmi svojho podnikania. Konsolidovaný obrat skupiny medziročne vzrástol o 75 % a dosiahol ...
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23.6.2026 (SITA.sk) - Sprostredkovateľská skupina Umbrella Group dosiahla v roku 2025 výrazný rast naprieč hlavnými segmentmi svojho podnikania.
Konsolidovaný obrat skupiny medziročne vzrástol o 75 % a dosiahol približne 10 miliónov eur. Výsledky potvrdzujú rastúcu výkonnosť existujúcej siete poolov. Spoločnosť sa vlani zaradila vo všetkých bankách opäť medzi 10 najúspešnejších sprostredkovateľov úverov na Slovensku.
"Rok 2025 bol pre Umbrella Group mimoriadne silný. Rast sme dosiahli predovšetkým vďaka vyššej výkonnosti našich kľúčových poolov, nie extenzívnym rozširovaním siete za každú cenu. Dlhodobo preferujeme menší počet silných a profesionálne riadených partnerov pred veľkým množstvom malých poolov. Z pohľadu efektivity, kvality komunikácie aj riadenia je to pre nás stabilnejší model," uvádza Michal Holienčin, partner sprostredkovateľskej spoločnosti Umbrella Group v Bratislave.
Najvýraznejší rast zaznamenala Umbrella Group v oblasti úverov. Celkový objem sprostredkovaných úverov dosiahol v roku 2025 úroveň 335 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 71 %.
Spoločnosť obsadila úspešné pozície v prvej osmičke najsilnejších externých sprostredkovateľov v bankách ako BKS Bank, VÚB, ČSOB, 365 banke, SLSP a Tatra banke.
Podľa Michala Holienčina tohtoročné dáta hypoúverov naznačujú, že časť klientov sa po období vyčkávania opäť vrátila k riešeniu bývania. Dôvodom je aj širšia ekonomická neistota – od konsolidácie verejných financií až po geopolitické riziká, ktoré môžu zdvíhať úroky, ovplyvňovať infláciu, ceny energií aj celkové životné náklady. "Pre klientov to znamená, že pri hypotéke dnes nerozhoduje len výška mesačnej splátky, ale aj schopnosť domácnosti zvládnuť prípadné zmeny v rozpočte. Odborné poradenstvo a správne nastavenie financovania preto zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu. Dôveru klientov v tomto smere si veľmi vážime," hovorí Michal Holienčin.
Silný rast zaznamenalo aj životné poistenie. Ročné poistné dosiahlo takmer 2 milióny eur, medziročne o 79 % viac. Počet uzatvorených zmlúv vzrástol o 64 % a priemerné ročné poistné sa zvýšilo o 9 % na 717 eur.
V neživotnom poistení dosiahla Umbrella Group ročné poistné vo výške 3,4 milióna eur, medziročne o 53 % viac. Najväčší podiel v portfóliu neživotného poistenia tvorilo poistenie áut, ale významne rástlo aj poistenie podnikateľov.
"V poistení sme rástli cez počet zmlúv aj cez objem poistného, čo naznačuje vyššiu aktivitu obchodnej siete a komplexnejšiu prácu s klientom. Klienti dnes častejšie riešia financovanie bývania spolu s ochranou príjmu, majetku alebo podnikania, čo prirodzene posilňuje úverové aj poistné segmenty," dopĺňa Michal Holienčin.
Podľa spoločnosti bol rast v roku 2025 ťahaný najmä výkonnosťou etablovaných partnerských poolov, medzi ktoré patria napríklad Kamapro, Finidea a Financopedia. Umbrella Group sa preto v ďalšom období plánuje sústrediť najmä na rozvoj existujúcich silných partnerov, zvyšovanie efektivity a kvality servisu, nie na masové rozširovanie siete.
"Výsledky za rok 2025 ukazujú, že trh finančného sprostredkovania má priestor na rast aj v prostredí vyššej citlivosti klientov na cenu, úrokové sadzby a poistné krytie. Klienti viac porovnávajú, viac sa pýtajú a zároveň očakávajú komplexnejšie poradenstvo. To vytvára priestor pre profesionálne siete, ktoré vedia prepájať úvery, poistenie a dlhodobú starostlivosť o klienta, ktorí nám dali svoju dôveru," uzatvára Michal Holienčin. Trend potvrdzujú aj dáta produkcie Umbrella Group za aktuálny rok 2026, ktorá sa medziročne zvýšila už o 28 % (január – apríl 2026).
Spoločnosť sa podľa neho chce v tomto roku sústrediť najmä na rast kvality služieb, ktorá súvisí aj s neustálym vylepšovaním IT nástrojov pre sprostredkovateľov a ich vzdelávaním.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Umbrella Group vlani zvýšila obrat na 10 miliónov eur. Najvýraznejšie rástli úvery a poistné segmenty © SITA Všetky práva vyhradené.
Konsolidovaný obrat skupiny medziročne vzrástol o 75 % a dosiahol približne 10 miliónov eur. Výsledky potvrdzujú rastúcu výkonnosť existujúcej siete poolov. Spoločnosť sa vlani zaradila vo všetkých bankách opäť medzi 10 najúspešnejších sprostredkovateľov úverov na Slovensku.
"Rok 2025 bol pre Umbrella Group mimoriadne silný. Rast sme dosiahli predovšetkým vďaka vyššej výkonnosti našich kľúčových poolov, nie extenzívnym rozširovaním siete za každú cenu. Dlhodobo preferujeme menší počet silných a profesionálne riadených partnerov pred veľkým množstvom malých poolov. Z pohľadu efektivity, kvality komunikácie aj riadenia je to pre nás stabilnejší model," uvádza Michal Holienčin, partner sprostredkovateľskej spoločnosti Umbrella Group v Bratislave.
Najvýraznejší rast zaznamenala Umbrella Group v oblasti úverov. Celkový objem sprostredkovaných úverov dosiahol v roku 2025 úroveň 335 mil. eur, čo predstavuje medziročný nárast o 71 %.
Spoločnosť obsadila úspešné pozície v prvej osmičke najsilnejších externých sprostredkovateľov v bankách ako BKS Bank, VÚB, ČSOB, 365 banke, SLSP a Tatra banke.
Podľa Michala Holienčina tohtoročné dáta hypoúverov naznačujú, že časť klientov sa po období vyčkávania opäť vrátila k riešeniu bývania. Dôvodom je aj širšia ekonomická neistota – od konsolidácie verejných financií až po geopolitické riziká, ktoré môžu zdvíhať úroky, ovplyvňovať infláciu, ceny energií aj celkové životné náklady. "Pre klientov to znamená, že pri hypotéke dnes nerozhoduje len výška mesačnej splátky, ale aj schopnosť domácnosti zvládnuť prípadné zmeny v rozpočte. Odborné poradenstvo a správne nastavenie financovania preto zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu. Dôveru klientov v tomto smere si veľmi vážime," hovorí Michal Holienčin.
Silný rast zaznamenalo aj životné poistenie. Ročné poistné dosiahlo takmer 2 milióny eur, medziročne o 79 % viac. Počet uzatvorených zmlúv vzrástol o 64 % a priemerné ročné poistné sa zvýšilo o 9 % na 717 eur.
V neživotnom poistení dosiahla Umbrella Group ročné poistné vo výške 3,4 milióna eur, medziročne o 53 % viac. Najväčší podiel v portfóliu neživotného poistenia tvorilo poistenie áut, ale významne rástlo aj poistenie podnikateľov.
"V poistení sme rástli cez počet zmlúv aj cez objem poistného, čo naznačuje vyššiu aktivitu obchodnej siete a komplexnejšiu prácu s klientom. Klienti dnes častejšie riešia financovanie bývania spolu s ochranou príjmu, majetku alebo podnikania, čo prirodzene posilňuje úverové aj poistné segmenty," dopĺňa Michal Holienčin.
Podľa spoločnosti bol rast v roku 2025 ťahaný najmä výkonnosťou etablovaných partnerských poolov, medzi ktoré patria napríklad Kamapro, Finidea a Financopedia. Umbrella Group sa preto v ďalšom období plánuje sústrediť najmä na rozvoj existujúcich silných partnerov, zvyšovanie efektivity a kvality servisu, nie na masové rozširovanie siete.
"Výsledky za rok 2025 ukazujú, že trh finančného sprostredkovania má priestor na rast aj v prostredí vyššej citlivosti klientov na cenu, úrokové sadzby a poistné krytie. Klienti viac porovnávajú, viac sa pýtajú a zároveň očakávajú komplexnejšie poradenstvo. To vytvára priestor pre profesionálne siete, ktoré vedia prepájať úvery, poistenie a dlhodobú starostlivosť o klienta, ktorí nám dali svoju dôveru," uzatvára Michal Holienčin. Trend potvrdzujú aj dáta produkcie Umbrella Group za aktuálny rok 2026, ktorá sa medziročne zvýšila už o 28 % (január – apríl 2026).
Spoločnosť sa podľa neho chce v tomto roku sústrediť najmä na rast kvality služieb, ktorá súvisí aj s neustálym vylepšovaním IT nástrojov pre sprostredkovateľov a ich vzdelávaním.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Umbrella Group vlani zvýšila obrat na 10 miliónov eur. Najvýraznejšie rástli úvery a poistné segmenty © SITA Všetky práva vyhradené.
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