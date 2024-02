Blanár navštívil Indiu, rokuje tu aj jedna z najväčších podnikateľských delegácií zo Slovenska (foto)

Obchod medzi Slovenskom a Indiou

Chovanec predstavil slovenskú podnikateľskú delegáciu

Blanár na najvýznamnejšej geopolitickej konferencii v južnej Ázii

22.2.2024 (SITA.sk) - V Indii aktuálne rokuje jedna z najväčších podnikateľských delegácií zo Slovenska. Cieľom je posilniť a rozvinúť slovensko-indickú obchodnú spoluprácu.„Ide o spoločnosti so širokým zameraním od informačných technológií cez metrológiu, biopalivá, obranný priemysel, IT, kybernetickú ochranu a ďalšie inovatívne firmy. Realizujú veľmi zaujímavé aktivity, ktorými nás úspešne reprezentujú, a naším cieľom je pomôcť im upevniť spoluprácu na tomto trhu, a tým podporiť slovenský export,“ informoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár. Vlani dosiahol vzájomný obchod medzi Slovenskou republikou a Indiou svoje historické maximum vo výške 870-miliónov eur. „Verím, že aj vďaka kontraktom, ktoré sa možno i v týchto dňoch podarí posunúť ďalej, dosiahneme vzájomný ročný obrat s prekročením jednej miliardy eur,“ povedal šéf slovenskej diplomacie.Prvý deň pracovnej cesty otvorila delegácia v stredu 21. februára rokovaniami na špecializovanom ekonomickom fóre CII India – Europe Business and Sustainability Conclave, ktoré organizuje pred hlavnou konferenciou Raisina Dialogue Konfederácia indického priemyslu.V rámci ekonomického fóra o podnikaní a udržateľnosti otvoril minister Juraj Blanár rokovanie pri okrúhlom stole s indickými podnikateľmi, ktoré sa venovalo výhradne prezentácii Slovenskej republiky.V partnerskom bloku predstavili svoje portfólio a možnosti Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a štátna exportno-úverová agentúra EXIM banka . Štátny tajomník rezortu zahraničia Rastislav Chovanec predstavil slovenskú podnikateľskú delegáciu v panelovej diskusii zameranej na obranu.„Obranný priemysel je z hľadiska rozvíjania obchodných vzťahov s Indiou pre Slovensko najperspektívnejší. Viac ako tretina firiem, ktoré s nami prišli na pracovnú cestu, pôsobí práve v tomto odvetví,“ priblížil.V závere ekonomického fóra Konfederácie indického priemyslu malo možnosť vystúpiť len deväť lídrov zo 16 štátov, ktoré sa zúčastnili na programe dňa, medzi nimi aj slovenský minister zahraničia. Vo svojom vystúpení priblížil pohľad na slovensko-indickú spoluprácu, jej možnosti podpory a zdôraznil záväzok Slovenska k rozvoju obchodných a udržateľných vzťahov s Indiou a Európou.Blanár sa podvečer zúčastnil spolu so štátnym tajomníkom a veľvyslancom SR v Indii Róbertom Maxiánom na slávnostnom otvorení najvýznamnejšej geopolitickej konferencie v južnej Ázii o zahraničnej politike, ekonomike a bezpečnosti Raisina Dialogue za účasti indického premiéra Naréndra Módího.V štvrtok pokračuje slovenská delegácia v pracovnom programe v Indii na tejto konferencii. Minister tiež absolvuje rokovania s indickým partnerom Subrahmanyamom Jaishankarom a s indickým štátnym tajomníkom pre obranu a obrannú produkciu Giridharom Aramaneom.Následne otvorí Slovenský inovačný a technologický deň v organizácii Zastupiteľstva SR v Dillí s cieľom predstaviť najinovatívnejšie slovenské spoločnosti a podporiť partnerstvá s indickými firmami.