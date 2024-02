Za domáce násilie v súčasnosti hrozí len podmienka, KDH navrhuje zmeny

Obete domáceho týrania

Strach z príchodu na políciu

22.2.2024 (SITA.sk) - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) navrhuje uzákoniť prečin domáceho násilia s trestnou sadzbou odňatia slobody jeden až tri roky. Parlament by mal o ich predložených zmenách hlasovať v utorok 27. februára. Kresťanskí demokrati upozorňujú, že za domáce násilie v súčasnosti hrozí len podmienka alebo peňažný trest.„Na Slovensku za posledných šesť rokov tvorili ženy až 86 percent obetí trestného činu týrania blízkej osoby a za toto obdobie bolo 52 žien zavraždených ich partnerom. Musíme si pred týmto problémom prestať zakrývať oči a začať konečne konať," informovala predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková Dodáva, že štát aktuálne obetiam nevie podať pomocnú ruku a efektívne ich chrániť. „Preto navrhujeme zaviesť prečin domáceho násilia, ktorý bude prvým krokom k tomu, že štát dá jasne najavo, že im na obetiach domáceho násilia záleží. Verím, že v tejto vážnej veci bude zhoda naprieč politickým spektrom a náš návrh podporia aj poslanci vládnej koalície," dodala Holečková.Poslankyňa Andrea Turčanová (KDH) dodala, že predložený návrh vznikal po diskusii s odborníkmi a organizáciami, ktoré sa venujú týraným ženám a deťom.„Obete domáceho násilia musia mať istotu, že keď sa im deje niečo zlé, tak sa nemusia báť prísť na políciu. Žiaľ, momentálne to tak nie je, lebo vo väčšine prípadov páchateľ nie je účinne potrestaný a toto je prvý krok k tomu, aby sa to zmenilo," tvrdí Turčanová.