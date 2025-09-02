|
Utorok 2.9.2025
02. septembra 2025
Výdavky EÚ na obranu dosiahnu v roku 2025 rekordných 380 miliárd eur
K nárastu došlo v čase, keď sa európski členovia NATO pod tlakom amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviazali masívne zvýšiť výdavky na obranu.
Vojenské výdavky Európskej únie (EÚ) by mali v roku 2025 dosiahnuť nový rekord 381 miliárd eur, keďže krajiny investujú viac peňazí do obrany. Oznámila to v utorok Európska obranná agentúra (EDA).
K nárastu došlo v čase, keď sa európski členovia NATO pod tlakom amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviazali masívne zvýšiť výdavky na obranu. „Európa vynakladá rekordné sumy na obranu, aby zaistila bezpečnosť ľudí,“ povedala šéfka zahraničnej politiky EÚ Kaja Kallasová.
EDA uviedla, že z peňazí vynaložených v tomto roku sa takmer 130 miliárd eur investovalo do nových zbraní. Európske krajiny prudko zvýšili výdavky na obranu od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022.
Európska komisia minulý týždeň uviedla, že program úverov EÚ vo výške 150 miliárd eur, ktorý má pomôcť krajinám zvýšiť výdavky na obranu, bol plne schválený, pričom o finančné prostriedky požiadalo 19 z 27 členských štátov bloku. Plán SAFE umožňuje členským štátom získať lacnejšie úvery kryté centrálnym rozpočtom EÚ.
Mnohé západné armády a spravodajské služby varovali, že Moskva by mohla byť pripravená zaútočiť na niektorú z krajín NATO do troch až piatich rokov, ak sa vojna na Ukrajine skončí.
Návrat Trumpa k moci dal Európe nový impulz. Americký prezident, ktorý dlhodobo kritizuje starý kontinent za nedostatočné vojenské výdavky, si na samite v júli vynútil od spojencov v NATO záväzok vynakladať 5 % hrubého domáceho produktu (HDP) na výdavky súvisiace s bezpečnosťou. Z toho 3,5 % HDP má ísť na základné výdavky na obranu a 1,5 % na oblasti, ako je infraštruktúra a kybernetická bezpečnosť.
„Splnenie nového cieľa NATO na úrovni 3,5 % HDP si bude vyžadovať ešte väčšie úsilie, celkovo viac ako 630 miliárd eur ročne,“ povedal šéf EDA André Denk.
