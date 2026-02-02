Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

02. februára 2026

Blanár otvoril nový honorárny konzulát SR na Bali, na indonézsky ostrov prichádza čoraz viac slovenských turistov – FOTO


Bali sa stalo ďalším významným prepojením Slovenskej republiky a Indonézskej republiky. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý ...



2.2.2026 (SITA.sk) - Bali sa stalo ďalším významným prepojením Slovenskej republiky a Indonézskej republiky. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár, ktorý v pondelok na Bali otvoril nový honorárny konzulát SR. Povedie ho Putu Agung Prianta, skúsený podnikateľ v oblasti obchodu, cestovného ruchu a verejnej služby.


Blanár zdôraznil, že na indonézsky ostrov prichádza čoraz viac slovenských turistov a turizmus je komodita, ktorú chceme ponúknuť aj my. "Potrebujeme tu mať zastúpenie, aby sme našim občanom poskytli komplexný servis, ktorý je potrebný v prípade núdze alebo úvodného zorientovania sa," povedal.

Dodal, že v osobe honorárneho konzula máme skúseného človeka, ktorý je biznismen, pôsobí v turizme dlhé roky a môže výrazne pomôcť vo vytváraní sieťovania v podnikaní.

Obľúbená destinácia


Podľa slov nového honorárneho konzula SR sa Bali stalo obľúbenou destináciou pre Slovenky a Slovákov, ktorí prichádzajú nielen za oddychom, ale tiež podnikaním. "Som rád, že môžem pomôcť nájsť nové príležitosti ako prepojiť Slovensko a Bali. Teším sa na viac spolupráce – kultúrnej, technologickej a ekonomickej," vyzdvihol Putu Agung Prianta.

Ako podčiarkol minister Blanár, dôležitým pilierom zahraničnej politiky vlády Slovenskej republiky je ekonomická diplomacia. Jednou z prioritných oblastí je dynamicky sa rozvíjajúci indo-pacifický región.

"Preto som so sebou priviedol na cestu do juhovýchodnej Ázie obchodnú misiu podnikateľov zo Slovenska, ktorí sa dnes stretli so Združením českých a slovenských podnikateľov v Indonézii, kde získali informácie, ako sa tu etablovať," priblížil šéf slovenskej diplomacie.

Kľúčové fórum


Počas týždňa sa podnikatelia zúčastnia na kľúčovom fóre s indonézskymi firmami, ktoré bude pokračovať v Jakarte, tiež so zástupcami Indonézskej obchodnej a priemyselnej komory (KADIN), a ďalší pracovný program absolvujú v Singapure.

Otvorením Honorárneho konzulátu SR na Bali obnovuje Slovensko svoje priame diplomatické zastúpenie na ostrove po piatich rokoch. V Indonézskej republike pôsobí tiež Honorárny konzulát SR so sídlom v Surabaya.

"Posilňujeme slovenskú prítomnosť po celom svete. Rozširujeme sieť našich honorárnych konzulátov, ktorých máme momentálne už 184 a ďalších 30 je pripravených na otvorenie," povedal Blanár. Cieľom honorárnych konzulátov je podľa jeho slov zlepšiť dostupnosť konzulárnej asistencie pre občanov SR a súčasne prispieť k rozvoju spolupráce v rámci ekonomickej diplomacie, medziľudských kontaktov či cestovného ruchu.


Zdroj: SITA.sk - Blanár otvoril nový honorárny konzulát SR na Bali, na indonézsky ostrov prichádza čoraz viac slovenských turistov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

