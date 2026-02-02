Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

02. februára 2026

V Dunajskej Strede otvorili ďalšie klientske centrum ministerstva vnútra, v Trnavskom kraji je už šieste – VIDEO


Ďalšie klientske centrum v Trnavskom kraji v pondelok za účasti ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka slávnostne otvorili v Dunajskej ...



snimka obrazovky 2026 02 02 133905 e1770035989607 676x437 2.2.2026 (SITA.sk) - Ďalšie klientske centrum v Trnavskom kraji v pondelok za účasti ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka slávnostne otvorili v Dunajskej Strede. Po Trnave, Hlohovci, Skalici, Galante a v Senici je už šieste v kraji.


Ľudia môžu pod jednou strechou vybaviť viacero agend vrátane živnostenského podnikania, cestnej dopravy, starostlivosti o životné prostredie, pozemkových a lesných vecí, osvedčovania podpisov, ako aj policajných agend – oddelenia dokladov a evidencie vozidiel. Súčasťou centra je aj pracovisko pre energopomoc.

Klientske centrum na Jesenského v Dunajskej Strede bolo v testovacej prevádzke od polovice decembra minulého roku. Denne ho podľa informácií hovorcu ministerstva vnútra Mateja Neumanna využije asi 200 ľudí, od polovice decembra do konca januára tohto roku tu vybavili 9400 požiadaviek. Najčastejšie išlo o vydávanie osobných dokladov, evidenciu vozidiel a živnostenské záležitosti.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Ministerstvo vnútra nie je len bezpečnostný rezort, ale aj jedna z najväčších servisných inštitúcií štátu. Klientske centrá sú miestami, kde sa štát správa profesionálne, zrozumiteľne a ľudsky. Pracujeme na tom, aby sme ministerstvo vnútra prebudovali na modernú servisnú inštitúciu poskytujúcu obyvateľom kvalitné služby,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Pri výbere priestorov klientskeho centra bol zohľadnený technický stav, užívateľský komfort, dostupnosť a finančná primeranosť. Objekt na Jesenského ulici bol podľa rezortu vnútra vo veľmi dobrom stave a nevyžadoval si rozsiahlu rekonštrukciu. Klientske centrum má výbornú dopravnú dostupnosť, nachádza sa približne 300 metrov od autobusovej a železničnej stanice a v blízkosti zastávok mestskej hromadnej dopravy.


Klientske centrá začali vznikať na Slovensku v roku 2013, ako prvé otvorilo svoje brány klientske centrum Okresného úradu v Nitre, aktuálne je ich na Slovensku 68.




Zdroj: SITA.sk - V Dunajskej Strede otvorili ďalšie klientske centrum ministerstva vnútra, v Trnavskom kraji je už šieste – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: hovorca ministerstva vnútra Klientské centrá Minister vnútra SR
