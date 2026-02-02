Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

02. februára 2026

Remišová na zmenu voľby prezidenta nevidí žiaden dôvod. Ľuďom sa nesmie zobrať rozhodovacia právomoc, tvrdí – VIDEO


Na zmenu voľby prezidenta nie je žiaden dôvod. Ľuďom sa nesmie zobrať rozhodovacia právomoc. Uviedla to poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí



img_6119 676x507 2.2.2026 (SITA.sk) - Na zmenu voľby prezidenta nie je žiaden dôvod. Ľuďom sa nesmie zobrať rozhodovacia právomoc. Uviedla to poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v rozhovore Štúdia SITA.


Reagovala tak na decembrové vyjadrenia predsedu Slovenskej národnej strany Andreja Danka o tom, že by sa voľba prezidenta mala vrátiť do rúk parlamentu, pretože súčasný model voľby hlavy štátu vytvára v spoločnosti napätie. Napätie a nerovnováhu by však podľa Remišovej spôsobovala voľba prezidenta v Národnej rade SR.

Pellegrini je odchovanec Fica


"Máme priamu voľbu prezidenta. Ja nevidím absolútne žiadny dôvod, aby sa menila voľba prezidenta a bol volený v parlamente," vyhlásila Remišová a podotkla, že najlepší stav podľa nej by bol, ak by prezident bol z inej strany ako zo strany vládnej koalície. Vtedy podľa jej slov nastáva rovnováha vzťahov. "To sa však ale teraz nedeje, keďže Peter Pellegrini je odchovanec Roberta Fica (Smer-SD)," dodala Remišová.

Ak ide o návrh, ktorým by sa mala zmeniť voľba prezidenta, poslankyňa pochybuje, že sa nájde väčšina na to, aby takýto návrh prešiel. Je podľa nej dôležité, aby ľudia rozhodovali o tom, akého prezidenta chcú. "Neberme ľuďom rozhodovaciu právomoc," vyzvala Remišová.

To, aby nebol prezident dosadeným človekom vládnej koalície, je podľa Remišovej dôležité práve v situáciách, keď prezident vetuje zákon. Remišová to vníma ako poistku toho, že ak je nejaký zákon naozaj zlý, tak ho prezident vetuje, čím vysiela signál pre verejnosť, a pre vládnu koalíciu to súčasne komplikuje schválenie takéhoto zákona.



Niektoré vetované zákony zrejme neprejdú


Remišová vysvetlila, že kým vládna koalícia môže škodlivý návrh zákona schváliť jednoduchou väčšinou všetkých prítomných poslancov, čo v extrémnych prípadoch môže znamenať napríklad len 45 poslancov, tak po vetovaní zákona prezidentom musí zákon prejsť väčšinou všetkých poslancov, a teda minimálne 76. "Už teraz vidíme, že niektoré vetované zákony, ktoré Pellegrini nepodpísal, zrejme neprejdú, ako napríklad absurdná novela o hazarde," doplnila poslankyňa.

Ak by bol prezident z inej strany než koaličnej, podľa Remišovej by to prospelo aj zahraničnej politike. "Keď máte politika, ktorý hlása politiku na všetky štyri svetové strany, a je to v skutočnosti len politika smerom k Putinovi, tak je dobré, ak prezident, ktorý je tiež zodpovedný za zahraničnú politiku, reprezentuje iný názor. A ten názor u spojencov a partnerov aj zaznie. Teraz sa to opäť nedeje," uzavrela poslankyňa.




>>> Celý rozhovor s Veronikou Remišovou



Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita




Zdroj: SITA.sk - Remišová na zmenu voľby prezidenta nevidí žiaden dôvod. Ľuďom sa nesmie zobrať rozhodovacia právomoc, tvrdí – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

