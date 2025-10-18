|
Sobota 18.10.2025
Meniny má Lukáš
Denník - Správy
18. októbra 2025
Blanár oznámil veľkú zmenu, Slováci už nepotrebujú víza do Juhoafrickej republiky
Slováci si už pri cestách do Juhoafrickej republiky nemusia vybavovať vstupné víza. Na držiteľov cestovných pasov Slovenskej republiky na krátkodobé pobyty nepresahujúce 90 dní sa ...
18.10.2025 (SITA.sk) - Slováci si už pri cestách do Juhoafrickej republiky nemusia vybavovať vstupné víza. Na držiteľov cestovných pasov Slovenskej republiky na krátkodobé pobyty nepresahujúce 90 dní sa s okamžitou platnosťou vzťahuje bezvízový režim. Informoval o tom minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Blanár po diplomatickej nóte z Ministerstva zahraničných vecí Juhoafrickej republiky.
Podľa Blanára ide o ďalší výsledok úspešnej slovenskej zahraničnej politiky na všetky svetové strany. „Posilňujeme diplomatické vzťahy a dialóg so všetkými krajinami, ktoré o to majú záujem. A prinášame tak konkrétne výhody pre občanov Slovenskej republiky, ktorí môžu aktuálne cestovať bez vízovej povinnosti až do 185 krajín sveta,“ vyhlásil.
pas Slovenskej republiky podľa rezortu zahraničných vecí za posledné obdobie posilnil svoje postavenie v oficiálnom celosvetovom rebríčku sily pasov – Henley Passport Index. Ešte bez zohľadnenia rozšírenia bezvízového styku o Juhoafrickú republiku sa v ňom nachádza na ôsmom mieste. Od roku 2006 slovenský pas postúpil o štrnásť priečok.
„Slovenská diplomacia naďalej aktívne pracuje na zlepšení postavenia nášho pasu a usilujeme sa o rozšírenie bezvízového styku pre občanov SR aj do ďalších krajín. Od minulého roka zaviedli vstup bez víz pre občanov SR Čína, Vietnam, teraz rovnako Juhoafrická republika a o zavedení bezvízového styku rokujeme s ďalšími krajinami,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.
Zdroj: SITA.sk - Blanár oznámil veľkú zmenu, Slováci už nepotrebujú víza do Juhoafrickej republiky © SITA Všetky práva vyhradené.
