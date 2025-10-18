Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 18.10.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lukáš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

18. októbra 2025

Slovensko láka čoraz viac turistov, v júli sa ubytovalo 667-tisíc návštevníkov, pribúdajú najmä cudzinci


Tagy: Cestovný ruch Ubytovacie zariadenia

Slovensko počas letnej sezóny potvrdilo svoj turistický potenciál. V júli zavítalo do ubytovacích zariadení naprieč krajinou 667-tisíc ...



Zdieľať
18.10.2025 (SITA.sk) -

Slovensko počas letnej sezóny potvrdilo svoj turistický potenciál. V júli zavítalo do ubytovacích zariadení naprieč krajinou 667-tisíc návštevníkov, ktorí spolu zaznamenali takmer dva milióny prenocovaní. Najvýraznejší rast pritom evidovali zariadenia pri zahraničnej klientele, čo poukazuje na stúpajúci záujem o Slovensko aj mimo jeho hraníc.


Za obdobie od januára do júla 2025 narástol celkový počet prenocovaní o viac než päť percent v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.



Cestovný ruch rastie


„Teší nás, že celkový trend v cestovnom ruchu je pozitívny. Zahraniční hostia objavujú Slovensko čoraz viac a domáci turisti zostávajú našou silnou oporou. Veríme, že aj v ďalších mesiacoch dokážeme tento trend podporiť,“ skonštatoval Matej Fekete, generálny riaditeľ SLOVAKIA TRAVEL.



Najväčší počet návštevníkov v júli smeroval do Žilinského a Bratislavského kraja, ktoré podľa údajov Štatistického úradu SR zaznamenali viac ako 140-tisíc hostí. Tretím najnavštevovanejším regiónom bol Prešovský kraj s viac než 118-tisícmi návštevníkov. „Tieto tri regióny spolu tvorili viac ako 61 percent celkovej návštevnosti Slovenska v danom mesiaci,“ dodal Fekete.



Cudzinci objavujú Slovensko čoraz viac


Zahraniční hostia pribúdali medziročne o dve percentá. Najviac ich prišlo z Českej republiky, Poľska a Nemecka. Pozitívny vývoj evidujú aj v prípade turistov z Rakúska a Maďarska, ktoré patria medzi strategicky významné susedné trhy.



Za prvých sedem mesiacov roka 2025 sa v slovenských zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo takmer 3,5 milióna hostí. „Medziročný nárast predstavuje viac ako päť percent, pričom dynamickejšie vzrástol počet cudzincov ako počet domácich návštevníkov,“ uzavrel Matej Fekete, šéf národnej organizácie pre propagáciu cestovného ruchu na Slovensku SLOVAKIA TRAVEL.




Zdroj: SITA.sk - Slovensko láka čoraz viac turistov, v júli sa ubytovalo 667-tisíc návštevníkov, pribúdajú najmä cudzinci © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cestovný ruch Ubytovacie zariadenia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Proces s únoscom študentky Sone sa začne budúci týždeň, bývalý záchranár čelí vážnym obvineniam
<< predchádzajúci článok
Blanár oznámil veľkú zmenu, Slováci už nepotrebujú víza do Juhoafrickej republiky

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 