|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Sobota 18.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Lukáš
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. októbra 2025
Na schôdzke Trump – Zelenskyj nikto nekričal, ale po telefonáte s Putinom bol Trump tvrdý
Americký prezident Donald Trump na piatkovej schôdzke vo Washingtone informoval svojho ukrajinského kolegu Volodymyra Zelenského, že zatiaľ ...
Zdieľať
18.10.2025 (SITA.sk) - Americký prezident Donald Trump na piatkovej schôdzke vo Washingtone informoval svojho ukrajinského kolegu Volodymyra Zelenského, že zatiaľ nemá v úmysle poskytnúť Ukrajine rakety s dlhým doletom Tomahawk, keďže za prioritu považuje diplomaciu. Ako referuje web Ukrajinská pravda, uviedli to zdroje portálov Axios a CNN.
Axios poznamenal, že Zelenskyj dúfal, že z Washingtonu odíde s prísľubmi o nových zbraní, ale ukázalo sa, že Trump bol deň po dlhom telefonáte s ruským vodcom Vladimirom Putinom v úplne inej nálade. Podľa zdrojov portálu Trump jasne dal najavo, že jeho prioritou je v súčasnosti diplomacia a verí, že poskytnutie Tomahawkov by ju mohlo podkopať.
Jeden zdroj uviedol, že stretnutie „nebolo jednoduché“, zatiaľ čo iný ho označil za „zlé“. „Nikto nekričal, ale Trump bol tvrdý," cituje Axios jeden zo zdrojov. Axios dodal, že stretnutie sa náhle skončilo po 2,5 hodinách. „Myslím, že sme skončili. Uvidíme, čo sa stane na budúci týždeň,“ povedal Trump s odkazom na plánované americko-ruské rokovania.
Zelenskyj na brífingu uviedol, že ukrajinská a americká strana sa rozhodli zatiaľ o raketách dlhého doletu verejne nehovoriť a dodal, že Spojené štáty nechcú eskaláciu. „Rusi sa boja Tomahawkov," poznamenal.
Zdroj: SITA.sk - Na schôdzke Trump – Zelenskyj nikto nekričal, ale po telefonáte s Putinom bol Trump tvrdý © SITA Všetky práva vyhradené.
Axios poznamenal, že Zelenskyj dúfal, že z Washingtonu odíde s prísľubmi o nových zbraní, ale ukázalo sa, že Trump bol deň po dlhom telefonáte s ruským vodcom Vladimirom Putinom v úplne inej nálade. Podľa zdrojov portálu Trump jasne dal najavo, že jeho prioritou je v súčasnosti diplomacia a verí, že poskytnutie Tomahawkov by ju mohlo podkopať.
Jeden zdroj uviedol, že stretnutie „nebolo jednoduché“, zatiaľ čo iný ho označil za „zlé“. „Nikto nekričal, ale Trump bol tvrdý," cituje Axios jeden zo zdrojov. Axios dodal, že stretnutie sa náhle skončilo po 2,5 hodinách. „Myslím, že sme skončili. Uvidíme, čo sa stane na budúci týždeň,“ povedal Trump s odkazom na plánované americko-ruské rokovania.
Zelenskyj na brífingu uviedol, že ukrajinská a americká strana sa rozhodli zatiaľ o raketách dlhého doletu verejne nehovoriť a dodal, že Spojené štáty nechcú eskaláciu. „Rusi sa boja Tomahawkov," poznamenal.
Zdroj: SITA.sk - Na schôdzke Trump – Zelenskyj nikto nekričal, ale po telefonáte s Putinom bol Trump tvrdý © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Blanár oznámil veľkú zmenu, Slováci už nepotrebujú víza do Juhoafrickej republiky
Blanár oznámil veľkú zmenu, Slováci už nepotrebujú víza do Juhoafrickej republiky
<< predchádzajúci článok
Slováci si obľúbili online nakupovanie, polovica populácie už preferuje e-shopy pred kamennými obchodmi
Slováci si obľúbili online nakupovanie, polovica populácie už preferuje e-shopy pred kamennými obchodmi