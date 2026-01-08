Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

08. januára 2026

Prezident Pellegrini vymenoval Teréziu Mecelovú za podpredsedníčku Najvyššieho súdu


Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok vymenoval Teréziu Mecelovú do funkcie podpredsedníčky



8.1.2026 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini vo štvrtok vymenoval Teréziu Mecelovú do funkcie podpredsedníčky Najvyššieho súdu SR. Ako v tejto súvislosti pripomenula kancelária hlavy štátu, Mecelovú na návrh predsedu najvyššieho súdu Františka Moznera do funkcie ešte 16. decembra 2025 zvolila Súdna rada SR všetkými 16 hlasmi prítomných členov. Prezident zároveň vyjadril uznanie doterajšej profesijnej ceste Mecelovej v justícii.

Útoky spojené s funkciou


„Som presvedčený, že vedenie najvyššieho súdu vo Vás získava odborne i morálne kvalifikovanú osobnosť a, že preň budete povzbudením a posilou,“ uviedol Pellegrini. Zároveň upozornil aj na nároky, ktoré sú s funkciou podpredsedníčky NS SR spojené.

„Zároveň s novým postom na seba preberáte i bremeno zodpovednosti, a to nielen za stav súdnictva, ale aj za jeho dôveryhodnosť,“ zdôraznil prezident, ktorý v tejto súvislosti poukázal na význam spravodlivosti ako základnej hodnoty demokratickej spoločnosti.

„Každý si želá žiť v spravodlivej spoločnosti a považuje to za jedno z najdôležitejších kritérií, podľa ktorých posudzuje kvalitu svojho života. Akákoľvek, hoci aj malá nespravodlivosť, sa nás bytostne dotýka. Rovnako aj spravodlivosť, ktorá sa uplatňuje príliš pomaly,“ priblížil prezident.

Širšie spoločenské dôsledky


Prezident Pellegrini taktiež upozornil na širšie spoločenské dôsledky fungovania justície. Zdôraznil, že dôvera v spravodlivosť úzko súvisí s dôverou občanov v demokratický a ústavný poriadok štátu a má priamy vplyv na súdržnosť spoločnosti.

„Strata viery v spravodlivosť môže viesť k strate dôvery v náš ústavný poriadok a demokratický systém,“ poznamenal prezident. Dodal, že nezávislé a funkčné súdnictvo je nevyhnutné pre stabilitu, fungovanie a ďalší rozvoj spoločnosti.


Terézia Mecelová bola do funkcie sudkyne ustanovená 13. mája 2013. Na Najvyššom súde SR pôsobí od 1. septembra 2021 ako sudkyňa občianskoprávneho kolégia.




Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini vymenoval Teréziu Mecelovú za podpredsedníčku Najvyššieho súdu © SITA Všetky práva vyhradené.

