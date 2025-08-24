|
Nedeľa 24.8.2025
Meniny má Bartolomej
|Denník - Správy
24. augusta 2025
Blanár podporil Trumpovu iniciatívu. Tvrdí, že priamy dialóg Putina a Zelenského by mohol viesť k mieru
Tagy: Americký prezident Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí Politika 24 ropovod Družba Ruský prezident
Trumpova iniciatíva ako cesta k mieru „Iniciatíva prezidenta Trumpa je niečo, čo je veľmi významné a ukazuje sa, že by to mohlo ...
24.8.2025 (SITA.sk) -
„Iniciatíva prezidenta Trumpa je niečo, čo je veľmi významné a ukazuje sa, že by to mohlo viesť k mierovým rokovaniam, lebo iba to dokáže ukončiť vzájomné útoky na energetickú infraštruktúru zo strany Ukrajiny na ruskej strane a opačne z ruskej strany na ukrajinskej strane. My vnímame, že tieto útoky napriek tomu, že prebiehajú mierové rokovania, sa zvyšujú a má to dopadať na kritickú infraštruktúru, od ktorej sme závislí tak Slovenská republika, ako aj Maďarsko,“ povedal Blanár.
Slovenská diplomacia podľa ministra preto spoločne s Maďarskom vyzvala vysokú predstaviteľku EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaju Kallasovú a európskeho komisára pre energetiku Dana Jörgensena, aby komunikovali s ukrajinskou stranou o potrebe chrániť energetickú infraštruktúru. Blanár zároveň informoval, že v nedeľu ráno telefonoval so svojím ukrajinským rezortným partnerom Andrijom Sybihom.
„V prvom rade som mu zagratuloval k Dňu nezávislosti Ukrajiny, pretože jednoznačne podporujeme jej teritoriálnu integritu v medzinárodne uznaných hraniciach a toto je pre nás nemenné,“ uviedol minister.
Dodal však, že otvoril aj otázku útokov na energetické ciele, ktoré podľa neho poškodzujú aj samotné ukrajinské záujmy. Ako príklad spomenul dodávky ropných produktov zo Slovnaftu, ktorý zabezpečuje približne desať percent mesačnej spotreby nafty na Ukrajine. „Ak by bola ohrozená prevádzka ropovodu Družba, riskuje tým aj Ukrajina, že nebude mať dostatok paliva,“ zdôraznil Blanár.
Minister pripomenul, že Slovensko patrí medzi desať najväčších podporovateľov Ukrajiny v pomere k HDP, a to v oblasti vojenskej, humanitárnej aj technickej pomoci. „Očakávame však, že aj Ukrajina bude brať do úvahy naše národnoštátne záujmy, predovšetkým v oblasti energetickej bezpečnosti,“ uzavrel Blanár s tým, že o tejto téme bude zajtra rokovať aj s podpredsedom ukrajinskej vlády zodpovedným za európsku integráciu.
Zdroj: SITA.sk - Blanár podporil Trumpovu iniciatívu. Tvrdí, že priamy dialóg Putina a Zelenského by mohol viesť k mieru © SITA Všetky práva vyhradené.
