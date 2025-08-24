|
Nedeľa 24.8.2025
Meniny má Bartolomej
Lavrov: Západ sa snaží zablokovať rozhovory o mieri na Ukrajine
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v nedeľu obvinil západné krajiny zo snahy „zablokovať“ mierové rokovania o ukončení konfliktu na Ukrajine. „Hľadajú len zámienku na zablokovanie ...
24.8.2025 (SITA.sk) - Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v nedeľu obvinil západné krajiny zo snahy „zablokovať“ mierové rokovania o ukončení konfliktu na Ukrajine. „Hľadajú len zámienku na zablokovanie rokovaní,“ povedal Lavrov v rozhovore pre štátnu televíznu stanicu Rossija.
Podľa Lavrova ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj stanovuje podmienky a požaduje okamžité stretnutie s Vladimirom Putinom „za každú cenu". Lavrov obvinil ukrajinské úrady aj z „pokusov o narušenie procesu, ktorý nastolili prezidenti Putin a Trump a ktorý priniesol veľmi dobré výsledky“. „Dúfame, že tieto pokusy budú zmarené,“ dodal.
Zelenskyj naznačil ochotu stretnúť sa s Putinom, ale až potom, ako sa jeho spojenci dohodnú na bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu, aby odradili budúce ruské útoky po skončení bojov. Moskva uviedla, že bez nej sa o takýchto zárukách nemôže diskutovať a akákoľvek prítomnosť európskych vojsk na Ukrajine by podľa Kremľa bola „absolútne neprijateľná“.
Zdroj: SITA.sk - Lavrov: Západ sa snaží zablokovať rozhovory o mieri na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.
