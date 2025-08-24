Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 24.8.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Bartolomej
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

24. augusta 2025

Humanitárna pomoc Slovenska pre Gazu dosiahla 200-tisíc eur, Blanár zdôraznil solidaritu a potrebu prímeria


Tagy: Humanitárna pomoc Izraelsko-palestínsky konflikt Ministerstvo zahraničia Pásmo Gazy

Slovenská republika od začiatku konfliktu medzi Izraelom a Hamasom v októbri 2023 poskytuje humanitárnu pomoc obyvateľom



Zdieľať
67d817ae0cd7c809744497 676x451 24.8.2025 (SITA.sk) - Slovenská republika od začiatku konfliktu medzi Izraelom a Hamasom v októbri 2023 poskytuje humanitárnu pomoc obyvateľom pásma Gazy. Jej celková hodnota dosiahla takmer 200-tisíc eur. Cieľom pomoci je zmierniť utrpenie civilného obyvateľstva. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

Viac o téme: Izraelsko-palestínsky konflikt


Humanitárna pomoc má finančnú, materiálnu aj medicínsku podobu. Slovensko prispelo 100-tisíc eur Svetovému potravinovému programu na zabezpečenie urgentnej pomoci vo forme potravín.

Materiálna pomoc v dvoch zásielkach


Ďalšou formou bola materiálna pomoc v hodnote viac ako 93-tisíc eur. Doručená bola v dvoch zásielkach s hmotnosťou takmer 17 ton. Obsahovala potraviny, nádoby na pitnú vodu, toaletný papier, hygienické vložky, deky, spacie vaky či zdravotnícky materiál.

Súčasťou pomoci bolo aj päť medicínskych evakuácií detských pacientov z pásma Gazy, ktoré Slovensko zorganizovalo v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a partnerskými krajinami. Aktuálne sa pripravuje aj šiesty transport. Evakuovaní pacienti, najmä deti a ženy, dostávajú podľa ministra zahraničia Juraja Blanára potrebnú zdravotnú starostlivosť v bezpečnom prostredí mimo oblasti konfliktu.

Slovensko odsudzuje utrpenie civilistov


„Slovensko dôrazne odsudzuje utrpenie nevinných civilistov v pásme Gazy a tragickú humanitárnu situáciu. V duchu solidarity a rešpektu k medzinárodnému právu preto poskytujeme pomoc, ktorá má konkrétny dopad na životy ľudí v núdzi,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.

Minister zahraničných vecí zároveň zdôraznil, že zabezpečenie prístupu k humanitárnej pomoci a ochrana priestoru pre pôsobenie medzinárodných humanitárnych organizácií patria k prioritám slovenskej zahraničnej politiky. „Dlhodobo a konzistentne podporujeme medzinárodné úsilie o zmiernenie utrpenia civilného obyvateľstva v pásme Gazy, ako aj o prepustenie izraelských rukojemníkov zadržiavaných Hamasom. Opakovane zdôrazňujeme potrebu prímeria a rešpektovania medzinárodného práva,“ dodal Blanár.


Zdroj: SITA.sk - Humanitárna pomoc Slovenska pre Gazu dosiahla 200-tisíc eur, Blanár zdôraznil solidaritu a potrebu prímeria © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Humanitárna pomoc Izraelsko-palestínsky konflikt Ministerstvo zahraničia Pásmo Gazy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Blanár podporil Trumpovu iniciatívu. Tvrdí, že priamy dialóg Putina a Zelenského by mohol viesť k mieru
<< predchádzajúci článok
PMÚ zastavil správne konanie vo veci kartelovej dohody pre uplynutie lehoty na uloženie pokuty

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 