Nedeľa 24.8.2025
Archív správ
24. augusta 2025
Humanitárna pomoc Slovenska pre Gazu dosiahla 200-tisíc eur, Blanár zdôraznil solidaritu a potrebu prímeria
Slovenská republika od začiatku konfliktu medzi Izraelom a Hamasom v októbri 2023 poskytuje humanitárnu pomoc obyvateľom
24.8.2025 (SITA.sk) - Slovenská republika od začiatku konfliktu medzi Izraelom a Hamasom v októbri 2023 poskytuje humanitárnu pomoc obyvateľom pásma Gazy. Jej celková hodnota dosiahla takmer 200-tisíc eur. Cieľom pomoci je zmierniť utrpenie civilného obyvateľstva. Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Humanitárna pomoc má finančnú, materiálnu aj medicínsku podobu. Slovensko prispelo 100-tisíc eur Svetovému potravinovému programu na zabezpečenie urgentnej pomoci vo forme potravín.
Ďalšou formou bola materiálna pomoc v hodnote viac ako 93-tisíc eur. Doručená bola v dvoch zásielkach s hmotnosťou takmer 17 ton. Obsahovala potraviny, nádoby na pitnú vodu, toaletný papier, hygienické vložky, deky, spacie vaky či zdravotnícky materiál.
Súčasťou pomoci bolo aj päť medicínskych evakuácií detských pacientov z pásma Gazy, ktoré Slovensko zorganizovalo v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR a partnerskými krajinami. Aktuálne sa pripravuje aj šiesty transport. Evakuovaní pacienti, najmä deti a ženy, dostávajú podľa ministra zahraničia Juraja Blanára potrebnú zdravotnú starostlivosť v bezpečnom prostredí mimo oblasti konfliktu.
„Slovensko dôrazne odsudzuje utrpenie nevinných civilistov v pásme Gazy a tragickú humanitárnu situáciu. V duchu solidarity a rešpektu k medzinárodnému právu preto poskytujeme pomoc, ktorá má konkrétny dopad na životy ľudí v núdzi,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.
Minister zahraničných vecí zároveň zdôraznil, že zabezpečenie prístupu k humanitárnej pomoci a ochrana priestoru pre pôsobenie medzinárodných humanitárnych organizácií patria k prioritám slovenskej zahraničnej politiky. „Dlhodobo a konzistentne podporujeme medzinárodné úsilie o zmiernenie utrpenia civilného obyvateľstva v pásme Gazy, ako aj o prepustenie izraelských rukojemníkov zadržiavaných Hamasom. Opakovane zdôrazňujeme potrebu prímeria a rešpektovania medzinárodného práva,“ dodal Blanár.
Zdroj: SITA.sk - Humanitárna pomoc Slovenska pre Gazu dosiahla 200-tisíc eur, Blanár zdôraznil solidaritu a potrebu prímeria © SITA Všetky práva vyhradené.
Viac o téme: Izraelsko-palestínsky konflikt
