Rezort vnútra podľa KDH škrtá počty hasičov v nočných službách, ministerstvo argumentuje štatistikami a dočasnosťou opatrenia

Hasiči majú nízke platy a je ich málo

Zmenou nie je znížená akcieschopnosť HaZZ

Štatistika výjazdovej činnosti k nežiadúcim udalostiam

13.2.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo vnútra podľa opozičného KDH znižuje počty hasičov v nočných službách. Ako uviedol poslanec parlamentu za kresťanských demokratov František Majerský , tento krok môže mať zlý dopad na bezpečnosť a ochranu obyvateľstva. Ministerstvo vnútra v tejto súvislosti argumentuje štatistikou výjazdovej činnosti a tvrdí, že opatrenie je dočasné."Naši hasiči zasahujú pri požiaroch a dopravných nehodách, aj pri mimoriadnych situáciách. Vlani zachránili viac ako 12 700 osôb," zdôraznil Majerský.Podľa poslankyne Andrei Turčanovej je všeobecne známe, že hasiči majú nízke platy, náročné povolanie a je ich stále málo. "Ale ministerstvo vnútra od nového roka škrtá počty hasičov v nočných službách," skonštatovala poslankyňa.Doplnila, že poslanci za KDH budú v tejto súvislosti iniciovať zvolanie Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť a žiadať vysvetlenie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka a prezidenta Hasičského a záchranného zboru Podľa stanoviska rezortu vnútra vedenie Prezídia HaZZ na základe štatistiky výjazdov k jednotlivým nežiadúcim udalostiam, žiadostí krajských riaditeľstiev HaZZ a vyrovnávania fondu služobného času, dočasne umožnilo zníženie minimálneho početného stavu po 22:00 na hasičských staniciach typu III., IV. a V., ktoré sú spravidla umiestnené v sídlach okresného a krajského mesta a to od 1. januára 2025."Uvedenou zmenou nie je znížená akcieschopnosť HaZZ a nemá žiadny vplyv na zabezpečenie nepretržitej pripravenosti HaZZ spočívajúcej v ochrane života a zdravia občanov a ich majetku pred požiarmi, haváriami a nežiadúcimi udalosťami. Jedným z kritérií zníženia početných stavov bol počet výjazdov k jednotlivým nežiadúcim udalostiam v závislosti na dennej hodine," povedal hovorca ministerstva Matej Neumann Ministerstvo v tejto súvislosti poukazuje na štatistiku výjazdovej činnosti k nežiadúcim udalostiam v jednotlivých hodinách dňa v roku 2024. Z nej podľa rezortu vyplýva, že najviac výjazdov je okolo 17:00 a to 1 978. "Po 22:00 počet výjazdov klesá (22:00 – 1 143 výjazdov) a najmenej je okolo 05:00 a to 384 výjazdov. Z údajov je zrejmé, že po 22:00 klesá počet výjazdov na cca. 50 percent až po 19 percent v ranných hodinách z najvyššieho počtu výjazdov počas dňa," zdôraznil Neumann.Rezort vnútra v spolupráci s HaZZ podľa Neumanna neustále podniká kroky k zlepšeniu výkonu štátnej služby príslušníkov HaZZ. "V roku 2024 bolo evidovaných 673 žiadostí o prijatie do služobného pomeru a od začiatku roku 2025 je evidovaných 43 žiadostí o prijatie do služobného pomeru. V rámci celého územia Slovenska obsadenosť Hasičského a záchranného zboru predstavuje 94 percent," uviedol hovorca s tým, že najväčší počet neobsadených funkčných miest je v Bratislavskom kraji. Dodal, že dočasné zníženie početných stavov na hasičských staniciach bude prehodnotené k 30. júnu.