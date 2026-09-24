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24. septembra 2026
Blanár pokračuje v rokovaniach na pôde OSN v New Yorku, stretol sa aj so zástupcami židovských organizácií
Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rokovania Vojna na Ukrajine
Minister Blanár sa stretol aj s ministrami zahraničných vecí Kirgizska a Jordánska. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár pokračuje počas 81. zasadnutia
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24.9.2026 (SITA.sk) - Minister Blanár sa stretol aj s ministrami zahraničných vecí Kirgizska a Jordánska.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár pokračuje počas 81. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku v sérii bilaterálnych rokovaní. V stredu 23. septembra rokoval s ministrami zahraničných vecí Kirgizska, Jordánska a stretol sa tiež so zástupcami židovských organizácií pôsobiacimi v Spojených štátoch amerických.
S ministerskými partnermi diskutoval najmä o podpore slovenskej kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 – 2029, rozvoji bilaterálnych vzťahov, ako aj o aktuálnych regionálnych a medzinárodných otázkach.
„Každé z týchto rokovaní je dôležitou príležitosťou na otvorený dialóg s partnermi, s ktorými sa vzájomne rešpektujeme a máme záujem posunúť naše vzťahy v konkrétnych oblastiach, hovoriť o aktuálnych otázkach a predstaviť im slovenské priority na pôde OSN vrátane našej kandidatúry do Bezpečnostnej rady,“ hovorí minister Blanár.
S ministrom zahraničných vecí Kirgizskej republiky Žeenbekom Kulubajevom diskutoval Blanár o ďalšom rozvoji vzťahov a o možnostiach užšej koordinácie na pôde OSN. Kirgizsko bude v rokoch 2027 – 2028 pôsobiť ako nestály člen Bezpečnostnej rady a v prípade zvolenia Slovenska sa mandáty oboch štátov čiastočne prekryjú v roku 2028.
„Som rád, že po našom vlaňajšom rokovaní v Biškeku, keď sme si spoločne pripomenuli historické dedičstvo spájajúce naše národy – 100. výročie družstva INTERHELPO, sa opäť stretávame a môžeme nadviazať na tento impulz v našich vzťahoch. Ďakujem Kirgizsku za podporu slovenskej kandidatúry do Bezpečnostnej rady OSN a verím, že ak budeme v roku 2028 pôsobiť v rade spoločne, nájdeme viacero oblastí, v ktorých dokážeme presadzovať naše vzájomné záujmy a kľúčové princípy medzinárodného práva,“ povedal minister zahraničných vecí.
Priestor na ďalší rozvoj vzťahov vidí Slovensko v hospodárskej oblasti, kde vlani vzrástol slovensko-kirgizský obchod. Jeho obrat dosiahol 124,3 milióna eur.
Partnerom Slovenska v regióne Blízkeho východu je Jordánsko. Rokovanie s jordánskym ministrom zahraničných vecí Ajmanom Safadím bolo príležitosťou na diskusiu o bezpečnostnej situácii v regióne a o podpore slovenskej kandidatúry do Bezpečnostnej rady OSN. Minister ocenil úlohu Jordánska pri zvládaní regionálnych kríz a poďakoval za súčinnosť pri evakuácii slovenských občanov z Blízkeho východu.
„Veľmi si vážime konštruktívnu úlohu Jordánska v čase, kedy tento región čelí vážnym bezpečnostným výzvam. Naše partnerstvo a blízky dialóg sa ukázali ako strategické najmä počas logisticky náročných evakuácií občanov Slovenskej republiky. Na tieto skúsenosti sme nadviazali a ďalším krokom bude zároveň podpis memoranda o porozumení o spolupráci v oblasti krízového riadenia, ktoré momentálne finalizujeme,“ hovorí Blanár.
Témou spoločnej diskusie boli tiež aktivity v cestovnom ruchu v rámci špeciálneho twinningového projektu Európskej únie. Spolu s Českom, Gréckom a Nemeckom sa Slovensko v Jordánsku podieľa na výmene európskych skúseností s cieľom zamerať sa na zlepšenie riadenia, modernizáciu a digitalizáciu pri podpore udržateľného turizmu a ochrane kultúrneho dedičstva.
Minister Juraj Blanár prijal tiež pozvanie na stretnutie s predstaviteľmi amerických židovských organizácií American Jewish Committe a B’nai B’rith International, ktoré tradične prebieha v rámci zasadnutia Valného zhromaždenia OSN počas septembrového týždňa.
„Slovenská republika nesie silný antifašistický odkaz, na ktorého základe sú dodnes postavené základné piliere slovenskej zahraničnej politiky – ochrana ľudských práv a demokratických hodnôt. Židovské dedičstvo je u nás príkladne udržiavané a chránené, a je našou povinnosťou pripomínať si nevinné obete a nedovoliť, aby sa udalosti opakovali,“ upozornil Blanár s tým, že Slovensko netoleruje antisemitizmus ani popieranie holokaustu.
So zástupcami židovských organizácií hovoril Blanár aj o aktuálne prebiehajúcich konfliktoch a perspektívach ich urovnania. V prípade izraelsko-palestínskeho konfliktu minister potvrdil pozíciu Slovenska ako jednoznačného obhajcu dodržiavania medzinárodného práva s dôrazom na dvojštátne riešenie.
V stredu 23. septembra Blanár vystúpil na zasadnutí ministrov zahraničných vecí EÚ a Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC) s cieľom dohodnúť sa na spoločnom postupe pri posilňovaní bezpečnosti, boji proti nadnárodnému organizovanému zločinu a obrane pravidiel medzinárodného poriadku.
Pred zasadnutím Bezpečnostnej rady OSN k Ukrajine sa zúčastnil na verejnom vyhlásení ministrov zahraničných vecí 51 štátov a Európskej únie vyjadrujúcom podporu dodržiavaniu medzinárodného humanitárneho práva, ochrane civilného obyvateľstva a dosiahnutiu komplexného, spravodlivého a trvalého mieru vo vojne na Ukrajine v súlade s medzinárodným právom.
Súčasťou programu ministra zahraničných vecí sú súčasne rokovania s partnermi z rôznych regiónov sveta. V pondelok a utorok 21. a 22. septembra rokoval už s ministrami zahraničných vecí Bieloruska, Nepálu, Rwandy, Singapuru a Spojených arabských emirátov.
Zdroj: SITA.sk - Blanár pokračuje v rokovaniach na pôde OSN v New Yorku, stretol sa aj so zástupcami židovských organizácií © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár pokračuje počas 81. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku v sérii bilaterálnych rokovaní. V stredu 23. septembra rokoval s ministrami zahraničných vecí Kirgizska, Jordánska a stretol sa tiež so zástupcami židovských organizácií pôsobiacimi v Spojených štátoch amerických.
Slovenská kandidatúra do Bezpečnostnej rady OSN
S ministerskými partnermi diskutoval najmä o podpore slovenskej kandidatúry na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 – 2029, rozvoji bilaterálnych vzťahov, ako aj o aktuálnych regionálnych a medzinárodných otázkach.
„Každé z týchto rokovaní je dôležitou príležitosťou na otvorený dialóg s partnermi, s ktorými sa vzájomne rešpektujeme a máme záujem posunúť naše vzťahy v konkrétnych oblastiach, hovoriť o aktuálnych otázkach a predstaviť im slovenské priority na pôde OSN vrátane našej kandidatúry do Bezpečnostnej rady,“ hovorí minister Blanár.
S ministrom zahraničných vecí Kirgizskej republiky Žeenbekom Kulubajevom diskutoval Blanár o ďalšom rozvoji vzťahov a o možnostiach užšej koordinácie na pôde OSN. Kirgizsko bude v rokoch 2027 – 2028 pôsobiť ako nestály člen Bezpečnostnej rady a v prípade zvolenia Slovenska sa mandáty oboch štátov čiastočne prekryjú v roku 2028.
„Som rád, že po našom vlaňajšom rokovaní v Biškeku, keď sme si spoločne pripomenuli historické dedičstvo spájajúce naše národy – 100. výročie družstva INTERHELPO, sa opäť stretávame a môžeme nadviazať na tento impulz v našich vzťahoch. Ďakujem Kirgizsku za podporu slovenskej kandidatúry do Bezpečnostnej rady OSN a verím, že ak budeme v roku 2028 pôsobiť v rade spoločne, nájdeme viacero oblastí, v ktorých dokážeme presadzovať naše vzájomné záujmy a kľúčové princípy medzinárodného práva,“ povedal minister zahraničných vecí.
Priestor na ďalší rozvoj vzťahov vidí Slovensko v hospodárskej oblasti, kde vlani vzrástol slovensko-kirgizský obchod. Jeho obrat dosiahol 124,3 milióna eur.
Poďakovanie za spoluprácu pri evakuácii
Partnerom Slovenska v regióne Blízkeho východu je Jordánsko. Rokovanie s jordánskym ministrom zahraničných vecí Ajmanom Safadím bolo príležitosťou na diskusiu o bezpečnostnej situácii v regióne a o podpore slovenskej kandidatúry do Bezpečnostnej rady OSN. Minister ocenil úlohu Jordánska pri zvládaní regionálnych kríz a poďakoval za súčinnosť pri evakuácii slovenských občanov z Blízkeho východu.
„Veľmi si vážime konštruktívnu úlohu Jordánska v čase, kedy tento región čelí vážnym bezpečnostným výzvam. Naše partnerstvo a blízky dialóg sa ukázali ako strategické najmä počas logisticky náročných evakuácií občanov Slovenskej republiky. Na tieto skúsenosti sme nadviazali a ďalším krokom bude zároveň podpis memoranda o porozumení o spolupráci v oblasti krízového riadenia, ktoré momentálne finalizujeme,“ hovorí Blanár.
Témou spoločnej diskusie boli tiež aktivity v cestovnom ruchu v rámci špeciálneho twinningového projektu Európskej únie. Spolu s Českom, Gréckom a Nemeckom sa Slovensko v Jordánsku podieľa na výmene európskych skúseností s cieľom zamerať sa na zlepšenie riadenia, modernizáciu a digitalizáciu pri podpore udržateľného turizmu a ochrane kultúrneho dedičstva.
Stretnutie s americkými židovskými organizáciami
Minister Juraj Blanár prijal tiež pozvanie na stretnutie s predstaviteľmi amerických židovských organizácií American Jewish Committe a B’nai B’rith International, ktoré tradične prebieha v rámci zasadnutia Valného zhromaždenia OSN počas septembrového týždňa.
„Slovenská republika nesie silný antifašistický odkaz, na ktorého základe sú dodnes postavené základné piliere slovenskej zahraničnej politiky – ochrana ľudských práv a demokratických hodnôt. Židovské dedičstvo je u nás príkladne udržiavané a chránené, a je našou povinnosťou pripomínať si nevinné obete a nedovoliť, aby sa udalosti opakovali,“ upozornil Blanár s tým, že Slovensko netoleruje antisemitizmus ani popieranie holokaustu.
So zástupcami židovských organizácií hovoril Blanár aj o aktuálne prebiehajúcich konfliktoch a perspektívach ich urovnania. V prípade izraelsko-palestínskeho konfliktu minister potvrdil pozíciu Slovenska ako jednoznačného obhajcu dodržiavania medzinárodného práva s dôrazom na dvojštátne riešenie.
Posilňovanie bezpečnosti
V stredu 23. septembra Blanár vystúpil na zasadnutí ministrov zahraničných vecí EÚ a Spoločenstva štátov Latinskej Ameriky a Karibiku (CELAC) s cieľom dohodnúť sa na spoločnom postupe pri posilňovaní bezpečnosti, boji proti nadnárodnému organizovanému zločinu a obrane pravidiel medzinárodného poriadku.
Pred zasadnutím Bezpečnostnej rady OSN k Ukrajine sa zúčastnil na verejnom vyhlásení ministrov zahraničných vecí 51 štátov a Európskej únie vyjadrujúcom podporu dodržiavaniu medzinárodného humanitárneho práva, ochrane civilného obyvateľstva a dosiahnutiu komplexného, spravodlivého a trvalého mieru vo vojne na Ukrajine v súlade s medzinárodným právom.
Súčasťou programu ministra zahraničných vecí sú súčasne rokovania s partnermi z rôznych regiónov sveta. V pondelok a utorok 21. a 22. septembra rokoval už s ministrami zahraničných vecí Bieloruska, Nepálu, Rwandy, Singapuru a Spojených arabských emirátov.
Zdroj: SITA.sk - Blanár pokračuje v rokovaniach na pôde OSN v New Yorku, stretol sa aj so zástupcami židovských organizácií © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rokovania Vojna na Ukrajine
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