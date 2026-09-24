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24. septembra 2026

Šalitroš by sa mohol vrátiť do parlamentu, svoje rozhodnutie už údajne oznámil Ficovi


Tagy: Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Minister životného prostredia SR Premiér Slovenskej republiky štátny tajomník ministerstva investícií

Denník SME tiež upozornil, že v prípade Šalitrošovho návratu do Národnej rady SR by vládna koalícia mohla mať problémy s počtom poslancov. Štátny tajomník



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salitros 676x451 24.9.2026 (SITA.sk) - Denník SME tiež upozornil, že v prípade Šalitrošovho návratu do Národnej rady SR by vládna koalícia mohla mať problémy s počtom poslancov.


Štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Radomír Šalitroš by sa mohol vrátiť do parlamentu, svoje rozhodnutia mal oznámiť už aj premiérovi Robertovi Ficovi. Informáciu priniesol denník SME odvolávajúc sa na dva od seba nezávislé zdroje. Na Šalitrošovo odvolanie by bolo potrebné, aby takýto návrh vláde predložil minister investícií Samuel Migaľ.

Koalícia by mohla mať problémy


Šalitroš bol do parlamentu zvolený na kandidátnej listine strany Hlas-SD, v závere roka 2024 sa zaradil do skupinky „rebelujúcich” poslancov Hlasu spolu so Samuelom Migaľom, Romanom Malatincom a Jánom Ferenčákom. Ich rebélia vyústila koncom januára 2025 do vylúčenia Migaľa a Šalitroša z strany Hlas-SD. Ich vylúčenie spôsobilo diskusiu o stabilite vládnej koalície v Národnej rade SR. Následne prišlo k dohode a Migaľ bol vymenovaný za ministra investícií, Šalitroš na jeho ministerstve pôsobí ako štátny tajomník.

Denník SME tiež upozornil, že v prípade Šalitrošovho návratu do Národnej rady SR by vládna koalícia mohla mať problémy s počtom poslancov. Do parlamentu by sa totiž čoskoro mal vrátiť aj súčasný minister životného prostredia Tomáš Taraba. Návrh na jeho odvolanie má na stole prezident Peter Pellegrini.

Otázne je aj hlasovanie Ferenčáka


Tarabovo odvolanie dlhodobo požadovala Slovenská národná strana, za ktorú bol zvolený, a ktorá ho na ministerský post aj nominovala. Hovorí sa tiež o možnej spolupráci Tarabu a poslanca Hlasu Petra Slyška, ktorý do parlamentu nastúpil po odchode Petra Kmeca na post veľvyslanca v Ríme.

Vládna koalícia v súčasnosti disponuje 78 poslaneckými hlasmi, a teda strata troch poslancov by pre ňu znamenala, že bude mať 75 poslancov, čo je presne polovica parlamentu. Otázne je totiž i hlasovanie poslanca Jána Ferenčáka, ktorý bol tiež medzi „rebelmi” z Hlasu. Strana ho pred časom vylúčila zo svojho klubu a Ferenčák nehlasuje za všetky koaličné návrhy.


Zdroj: SITA.sk - Šalitroš by sa mohol vrátiť do parlamentu, svoje rozhodnutie už údajne oznámil Ficovi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR Minister životného prostredia SR Premiér Slovenskej republiky štátny tajomník ministerstva investícií
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