|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 24.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľuboš, Ľubor
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24. septembra 2026
Tridsaťjedenročný Ukrajinec údajne dobodal na smrť poľského kňaza, polícia ho zadržala na mieste činu
Podľa polície muž niekoľko minút pred zadržaním pobodal štyroch mužov a jednu ženu. Po útoku nožom v areáli opátstva na východe Poľska zomrel jeden človek a ďalší ...
Zdieľať
24.9.2026 (SITA.sk) - Podľa polície muž niekoľko minút pred zadržaním pobodal štyroch mužov a jednu ženu.
Po útoku nožom v areáli opátstva na východe Poľska zomrel jeden človek a ďalší štyria utrpeli zranenia, informovala vo štvrtok poľská polícia a dodala, že v súvislosti s incidentom zadržala 31-ročného občana Ukrajiny.
„Policajti zadržali 31-ročného cudzinca,“ uviedla polícia v meste Jarosław. Podľa jej vyhlásenia muž niekoľko minút pred zadržaním nožom zranil štyroch mužov a jednu ženu.
Všetkých zranených previezli do nemocnice, pričom traja utrpeli vážne zranenia. Polícia a prokuratúra následne potvrdili, že jeden z napadnutých zraneniam podľahol.
Poľské médiá informovali, že obeťou bol kňaz, polícia ani prokuratúra však jeho totožnosť nepotvrdili. Na miesto incidentu vyslali regionálnych aj okresných prokurátorov. Úrady zatiaľ nezverejnili motív útoku.
Poľsko od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 viackrát obvinilo Rusko zo sabotáží na svojom území, pričom niektoré z nich mali vykonať zahraniční občania naverbovaní na tento účel. Poľský premiér Donald Tusk začiatkom mesiaca varoval, že zintenzívnenie ruských útokov na Ukrajine v najbližších týždňoch by mohlo mať dopad aj na Poľsko.
Zdroj: SITA.sk - Tridsaťjedenročný Ukrajinec údajne dobodal na smrť poľského kňaza, polícia ho zadržala na mieste činu © SITA Všetky práva vyhradené.
Po útoku nožom v areáli opátstva na východe Poľska zomrel jeden človek a ďalší štyria utrpeli zranenia, informovala vo štvrtok poľská polícia a dodala, že v súvislosti s incidentom zadržala 31-ročného občana Ukrajiny.
„Policajti zadržali 31-ročného cudzinca,“ uviedla polícia v meste Jarosław. Podľa jej vyhlásenia muž niekoľko minút pred zadržaním nožom zranil štyroch mužov a jednu ženu.
Všetkých zranených previezli do nemocnice, pričom traja utrpeli vážne zranenia. Polícia a prokuratúra následne potvrdili, že jeden z napadnutých zraneniam podľahol.
Poľské médiá informovali, že obeťou bol kňaz, polícia ani prokuratúra však jeho totožnosť nepotvrdili. Na miesto incidentu vyslali regionálnych aj okresných prokurátorov. Úrady zatiaľ nezverejnili motív útoku.
One person was killed and four were injured in a knife attack at a Catholic convent in Poland this morning, with clergy among the victims.— Notes from Poland ???????? (@notesfrompoland) September 24, 2026
Police have detained a 31-year-old Ukrainian man on suspicion of carrying out the attack. The motive remains unknown https://t.co/93nbqpwnIA
Poľsko od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 viackrát obvinilo Rusko zo sabotáží na svojom území, pričom niektoré z nich mali vykonať zahraniční občania naverbovaní na tento účel. Poľský premiér Donald Tusk začiatkom mesiaca varoval, že zintenzívnenie ruských útokov na Ukrajine v najbližších týždňoch by mohlo mať dopad aj na Poľsko.
Zdroj: SITA.sk - Tridsaťjedenročný Ukrajinec údajne dobodal na smrť poľského kňaza, polícia ho zadržala na mieste činu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Spor o označenie Made in Europe rozdelil štáty, Francúzsko žiada tvrdšie pravidlá
Spor o označenie Made in Europe rozdelil štáty, Francúzsko žiada tvrdšie pravidlá
<< predchádzajúci článok
Blanár pokračuje v rokovaniach na pôde OSN v New Yorku, stretol sa aj so zástupcami židovských organizácií
Blanár pokračuje v rokovaniach na pôde OSN v New Yorku, stretol sa aj so zástupcami židovských organizácií