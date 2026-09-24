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24. septembra 2026

Tridsaťjedenročný Ukrajinec údajne dobodal na smrť poľského kňaza, polícia ho zadržala na mieste činu


Tagy: Cudzinci z Ukrajiny Poľská polícia Útok nožom Vražda na fare

Podľa polície muž niekoľko minút pred zadržaním pobodal štyroch mužov a jednu ženu. Po útoku nožom v areáli opátstva na východe Poľska zomrel jeden človek a ďalší ...



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gettyimages 1270907171 676x451 24.9.2026 (SITA.sk) - Podľa polície muž niekoľko minút pred zadržaním pobodal štyroch mužov a jednu ženu.


Po útoku nožom v areáli opátstva na východe Poľska zomrel jeden človek a ďalší štyria utrpeli zranenia, informovala vo štvrtok poľská polícia a dodala, že v súvislosti s incidentom zadržala 31-ročného občana Ukrajiny.

Policajti zadržali 31-ročného cudzinca,“ uviedla polícia v meste Jarosław. Podľa jej vyhlásenia muž niekoľko minút pred zadržaním nožom zranil štyroch mužov a jednu ženu.

Všetkých zranených previezli do nemocnice, pričom traja utrpeli vážne zranenia. Polícia a prokuratúra následne potvrdili, že jeden z napadnutých zraneniam podľahol.

Poľské médiá informovali, že obeťou bol kňaz, polícia ani prokuratúra však jeho totožnosť nepotvrdili. Na miesto incidentu vyslali regionálnych aj okresných prokurátorov. Úrady zatiaľ nezverejnili motív útoku.



Poľsko od začiatku rozsiahlej ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 viackrát obvinilo Rusko zo sabotáží na svojom území, pričom niektoré z nich mali vykonať zahraniční občania naverbovaní na tento účel. Poľský premiér Donald Tusk začiatkom mesiaca varoval, že zintenzívnenie ruských útokov na Ukrajine v najbližších týždňoch by mohlo mať dopad aj na Poľsko.


Zdroj: SITA.sk - Tridsaťjedenročný Ukrajinec údajne dobodal na smrť poľského kňaza, polícia ho zadržala na mieste činu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cudzinci z Ukrajiny Poľská polícia Útok nožom Vražda na fare
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