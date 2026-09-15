|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 15.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Jolana
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. septembra 2026
Blanár predstavil zahraničným diplomatom priority slovenskej kandidatúry do Bezpečnostnej rady OSN
Slovenská republika má pre svoju kandidatúru v súčasnosti podporu už viac ako 120 členských štátov Organizácie Spojených národov. Slovenská republika je podľa ministra zahraničných vecí a ...
Zdieľať
15.9.2026 (SITA.sk) - Slovenská republika má pre svoju kandidatúru v súčasnosti podporu už viac ako 120 členských štátov Organizácie Spojených národov.
Slovenská republika je podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára pripravená prevziať zodpovednosť za udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti a v prípade zvolenia aktívne prispieť k práci Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.
Šéf slovenskej diplomacie to potvrdil v utorok na tradičnom stretnutí s vedúcimi zástupcami veľvyslanectiev akreditovaných pre SR pred nadchádzajúcim 81. zasadnutím Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.
Na podujatí sa zúčastnilo 75 veľvyslancov a ich zástupcov zo 61 ambasád. Minister Juraj Blanár im predstavil priority Slovenska počas nadchádzajúcich rokovaní v Organizácii Spojených národov, pričom hlavnou témou bola kandidatúra Slovenskej republiky na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 – 2029.
„Bezpečnostná rada OSN nesie hlavnú zodpovednosť za udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Jej efektívnosť závisí nielen od stálych, ale rovnako od volených členov, ktorí sú pripravení konštruktívne spolupracovať, uľahčovať dialóg, budovať mosty a pomáhať dosahovať konsenzus,“ vyhlásil minister Blanár.
Ako ďalej pripomenul, Slovensko oficiálne odštartovalo kampaň na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN 13. júla 2026 v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku. Ako kandidát Východoeurópskej regionálnej skupiny sa uchádza o mandát na obdobie rokov 2028 – 2029. Voľby sa uskutočnia v rámci Valného zhromaždenia OSN v júni 2027, pričom na zvolenie je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných a hlasujúcich členských štátov.
Počas nadchádzajúceho týždňa na vysokej úrovni 81. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku bude Slovensko pokračovať v rokovaniach so všetkými členskými štátmi OSN. Minister J. Blanár odcestuje do New Yorku v nedeľu 20. septembra spolu s oficiálnou slovenskou delegáciou vedenou prezidentom SR Petrom Pellegrinim.
Slovenská republika má pre svoju kandidatúru v súčasnosti podporu už viac ako 120 členských štátov Organizácie Spojených národov.
Zdroj: SITA.sk - Blanár predstavil zahraničným diplomatom priority slovenskej kandidatúry do Bezpečnostnej rady OSN © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská republika je podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára pripravená prevziať zodpovednosť za udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti a v prípade zvolenia aktívne prispieť k práci Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.
Šéf slovenskej diplomacie to potvrdil v utorok na tradičnom stretnutí s vedúcimi zástupcami veľvyslanectiev akreditovaných pre SR pred nadchádzajúcim 81. zasadnutím Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.
Slovensko odštartovalo kampaň v júli
Na podujatí sa zúčastnilo 75 veľvyslancov a ich zástupcov zo 61 ambasád. Minister Juraj Blanár im predstavil priority Slovenska počas nadchádzajúcich rokovaní v Organizácii Spojených národov, pričom hlavnou témou bola kandidatúra Slovenskej republiky na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 – 2029.
„Bezpečnostná rada OSN nesie hlavnú zodpovednosť za udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Jej efektívnosť závisí nielen od stálych, ale rovnako od volených členov, ktorí sú pripravení konštruktívne spolupracovať, uľahčovať dialóg, budovať mosty a pomáhať dosahovať konsenzus,“ vyhlásil minister Blanár.
Ako ďalej pripomenul, Slovensko oficiálne odštartovalo kampaň na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN 13. júla 2026 v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku. Ako kandidát Východoeurópskej regionálnej skupiny sa uchádza o mandát na obdobie rokov 2028 – 2029. Voľby sa uskutočnia v rámci Valného zhromaždenia OSN v júni 2027, pričom na zvolenie je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných a hlasujúcich členských štátov.
Slovenská delegácia odcestuje do New Yorku
Počas nadchádzajúceho týždňa na vysokej úrovni 81. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku bude Slovensko pokračovať v rokovaniach so všetkými členskými štátmi OSN. Minister J. Blanár odcestuje do New Yorku v nedeľu 20. septembra spolu s oficiálnou slovenskou delegáciou vedenou prezidentom SR Petrom Pellegrinim.
Slovenská republika má pre svoju kandidatúru v súčasnosti podporu už viac ako 120 členských štátov Organizácie Spojených národov.
Zdroj: SITA.sk - Blanár predstavil zahraničným diplomatom priority slovenskej kandidatúry do Bezpečnostnej rady OSN © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Irak chce zdvojnásobiť vývoz ropy cez Stredozemné more a zásobovať Európu
Irak chce zdvojnásobiť vývoz ropy cez Stredozemné more a zásobovať Európu
<< predchádzajúci článok
Prezident Pellegrini sa zúčastní na 81. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku
Prezident Pellegrini sa zúčastní na 81. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku