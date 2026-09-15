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15. septembra 2026

Blanár predstavil zahraničným diplomatom priority slovenskej kandidatúry do Bezpečnostnej rady OSN


Tagy: Bezpečnosť Bezpečnostná rada OSN Valné zhromaždenie OSN

Slovenská republika má pre svoju kandidatúru v súčasnosti podporu už viac ako 120 členských štátov Organizácie Spojených národov. Slovenská republika je podľa ministra zahraničných vecí a ...



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68bed0c92dd73505599678 676x451 15.9.2026 (SITA.sk) - Slovenská republika má pre svoju kandidatúru v súčasnosti podporu už viac ako 120 členských štátov Organizácie Spojených národov.


Slovenská republika je podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára pripravená prevziať zodpovednosť za udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti a v prípade zvolenia aktívne prispieť k práci Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov.

Šéf slovenskej diplomacie to potvrdil v utorok na tradičnom stretnutí s vedúcimi zástupcami veľvyslanectiev akreditovaných pre SR pred nadchádzajúcim 81. zasadnutím Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.

Slovensko odštartovalo kampaň v júli


Na podujatí sa zúčastnilo 75 veľvyslancov a ich zástupcov zo 61 ambasád. Minister Juraj Blanár im predstavil priority Slovenska počas nadchádzajúcich rokovaní v Organizácii Spojených národov, pričom hlavnou témou bola kandidatúra Slovenskej republiky na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 – 2029.

„Bezpečnostná rada OSN nesie hlavnú zodpovednosť za udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti. Jej efektívnosť závisí nielen od stálych, ale rovnako od volených členov, ktorí sú pripravení konštruktívne spolupracovať, uľahčovať dialóg, budovať mosty a pomáhať dosahovať konsenzus,“ vyhlásil minister Blanár.

Ako ďalej pripomenul, Slovensko oficiálne odštartovalo kampaň na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN 13. júla 2026 v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku. Ako kandidát Východoeurópskej regionálnej skupiny sa uchádza o mandát na obdobie rokov 2028 – 2029. Voľby sa uskutočnia v rámci Valného zhromaždenia OSN v júni 2027, pričom na zvolenie je potrebná dvojtretinová väčšina prítomných a hlasujúcich členských štátov.

Slovenská delegácia odcestuje do New Yorku


Počas nadchádzajúceho týždňa na vysokej úrovni 81. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku bude Slovensko pokračovať v rokovaniach so všetkými členskými štátmi OSN. Minister J. Blanár odcestuje do New Yorku v nedeľu 20. septembra spolu s oficiálnou slovenskou delegáciou vedenou prezidentom SR Petrom Pellegrinim.

Slovenská republika má pre svoju kandidatúru v súčasnosti podporu už viac ako 120 členských štátov Organizácie Spojených národov.


Zdroj: SITA.sk - Blanár predstavil zahraničným diplomatom priority slovenskej kandidatúry do Bezpečnostnej rady OSN © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bezpečnosť Bezpečnostná rada OSN Valné zhromaždenie OSN
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