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15. septembra 2026

Prezident Pellegrini sa zúčastní na 81. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku


Tagy: Prezident SR Valné zhromaždenie OSN

Počas pracovného programu v New Yorku absolvuje Peter Pellegrini aj viacero bilaterálnych rokovaní s predstaviteľmi OSN a zahraničnými partnermi. Prezident Peter ...



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prezident sr peter pellegrini 676x451 15.9.2026 (SITA.sk) - Počas pracovného programu v New Yorku absolvuje Peter Pellegrini aj viacero bilaterálnych rokovaní s predstaviteľmi OSN a zahraničnými partnermi.


Prezident Peter Pellegrini odcestuje v nedeľu popoludní do Spojených štátov amerických, kde sa zúčastní na 81. zasadnutí Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov.

V rámci pracovného programu v New Yorku od pondelka 20. septembra do piatka 25. septembra vystúpi na pôde OSN, zúčastní sa na rokovaní Bezpečnostnej rady OSN a absolvuje viacero bilaterálnych stretnutí. Súčasťou oficiálnej delegácie bude aj minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár.

Na recepcii amerického prezidenta Trumpa


Hlavnými témami pracovnej cesty prezidenta budú budúcnosť a reforma OSN, medzinárodný mier a bezpečnosť, ako aj potreba posilňovať dôveryhodnosť multilaterálnej spolupráce. Dôležitým kontextom cesty je aj kandidatúra Slovenska na nestále miesto v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 – 2029, ktorá podčiarkuje ambíciu SR aktívne prispievať k medzinárodnému mieru a bezpečnosti.

Ako ďalej informovala Kancelária prezidenta SR, slávnostné otvorenie všeobecnej rozpravy 81. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN sa uskutoční v utorok 22. septembra.

Prezident SR sa v utorok večer zúčastní aj na recepcii amerického prezidenta Donalda Trumpa organizovanej pri príležitosti 81. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. Vystúpenie prezidenta Petra Pellegriniho vo všeobecnej rozprave sa uskutoční v stredu 23. septembra popoludní miestneho času.

S Petrom Pavlom na československej výstave


Počas pracovného programu v New Yorku absolvuje aj viacero bilaterálnych rokovaní s predstaviteľmi OSN a zahraničnými partnermi. Súčasťou programu bude tiež rozlúčkové stretnutie s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom, ktorému sa na konci roka skončí druhé funkčné obdobie na čele organizácie.

Prezident Peter Pellegrini sa v New Yorku stretne s českým prezidentom Petrom Pavlom na výstave s názvom „Visit Czechoslovakia! The Stories of Czech and Slovak Travel Posters“, ktorá prostredníctvom historických českých a slovenských turistických plagátov približuje spôsob, akým sa Československo prezentovalo domácemu aj zahraničnému publiku.

Spolu s ďalšími prezidentmi sa zúčastní aj na 5. ročníku koncertu s názvom „Slovak in Concert“, ktorý počas týždňa VZ OSN predstaví slovenskú kultúru medzinárodnému publiku a vytvorí priestor aj na neformálne rozhovory s krajanmi.


Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini sa zúčastní na 81. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Prezident SR Valné zhromaždenie OSN
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