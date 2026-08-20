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20. augusta 2026
Blanár pripravuje slovensko-ruskú komisiu v čase bezpečnostnej hrozby zo strany Moskvy, podľa opozície je mimo reality
Tagy: bezpečnostné hrozby Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Premiér Slovenskej republiky Ruský prezident
Blanár rokuje s tými, čo v noci bombardovali detskú nemocnicu na Ukrajine, dodal Korčok. Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie žiada ministra zahraničných vecí
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20.8.2026 (SITA.sk) - Blanár rokuje s tými, čo v noci bombardovali detskú nemocnicu na Ukrajine, dodal Korčok.
Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie žiada ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, aby okamžite zastavil prípravu zasadnutia slovensko-ruskej Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu, ktoré ministerstvo zahraničia plánuje na jeseň.
Ako ďalej KDH zdôraznilo, považuje za neprijateľné, aby vláda prehlbovala spoluprácu s režimom Vladimíra Putina práve v čase, keď sa potvrdzujú ruské kybernetické a spravodajské aktivity namierené aj proti Slovensku.
„Premiér si podáva ruky s Vladimirom Putinom, predstavitelia koalície cestujú do Ruska a vláda teraz pripravuje hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu s Moskvou. Keď sa pritom ukáže, že ruské hackerské skupiny napojené na tajné služby útočia na Slovensko, vláda mlčí. Keď Národný bezpečnostný úrad potvrdí vážne bezpečnostné riziká technológií s ruskými komponentmi, vláda sa vyhovára. Keby chcela slovenská vláda pôsobiť ako komplic Putinovho Ruska, ťažko by postupovala inak,“ uviedla europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann.
Ďalej pripomína, že pripomína, že Slovensko bolo zaradené medzi štáty zasiahnuté škodlivými kybernetickými aktivitami spojenými s ruskou tajnou službou FSB. Ruská vojenská rozviedka zároveň prenikala do internetových kamier s cieľom sledovať pohyb pomoci pre Ukrajinu, pričom približne 170 zasiahnutých kamier bolo na Slovensku.
„Ruskí hekeri prenikajú do vládnych systémov, zameriavajú sa na kritickú infraštruktúru a sledujú pohyb pomoci pre Ukrajinu. Odpoveďou slovenskej vlády je príprava ďalšej spolupráce s Ruskom. Takto vyzerá bezpečnostná dezorientácia vlády,“ skonštatovala Lexmann.
Opozičná strana Sloboda a Solidarita považuje v tejto súvislosti za absolútne neprijateľné, že minister Blanár rokoval s ruským ministrom vedy a vysokého školstva Valerijom Falkovom o prípravách slovensko-ruskej medzivládnej komisie v deň ďalšieho masívneho ruského útoku na Ukrajinu.
SaS zároveň pripomenula, že kým ruské útoky zabili najmenej 13 ľudí a desiatky ďalších zranili, slovenská diplomacia k útokom a ich obetiam nereagovala a namiesto toho informovala o prípravách spolupráce s Ruskom. Predseda liberálov Branislav Gröhling považuje postup ministra zahraničných vecí za ďalší dôkaz toho, kam premiér Robert Fico posunul slovenskú zahraničnú politiku.
„Kým ruské rakety a drony zabíjajú ľudí na Ukrajine, Juraj Blanár rieši s Ruskom prípravu hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce. A ministerstvo zahraničných vecí pritom k obetiam ruského útoku nepovie ani slovo. To je absolútne neprijateľné. Juraj Blanár je úplne mimo reality a zo slovenskej diplomacie robí servis pre Ficovu politiku voči Moskve,“ zdôraznil Gröhling.
Šéf SaS ďalej poukázal na to, že len pred pár dňami sa na Slovensku riešil vážny bezpečnostný škandál s ruskými komponentmi v radarových kamerách na slovenských cestách. „NBÚ potvrdil bezpečnostné narušenie a namiesto toho, aby Ficova vláda po takomto incidente prijala príslušné opatrenia, Juraj Blanár už pripravuje ďalšiu spoluprácu s Ruskom. Aký ďalší dôkaz ešte táto vláda potrebuje, aby pochopila, že Rusko je dnes bezpečnostnou hrozbou?" opýtal sa Gröhling.
Zahraničnopolitický expert Progresívneho Slovenska Ivan Korčok zdôraznil, že Rusi uplynulú noc znova na Ukrajine balistickými strelami útočili na detskú nemocnicu, obytné štvrte a domy. Len v júli pritom u nášho východného suseda zahynulo takmer 500 civilistov a ďalších 2 610 bolo zranených, čo bol to najhorší mesiac pre Ukrajincov od mája 2022.
„A aká je reakcia slovenskej vlády? Ticho. Ale mali tú drzosť, že po tomto brutálnom útoku zverejnili, ako dnes minister Blanár rokuje s ruským ministrom školstva o príprave zasadnutia slovensko-ruskej medzivládnej komisie. Ešte raz - Blanár rokuje s tými, čo v noci bombardovali detskú nemocnicu,” vyhlásil Korčok.
Veľké reči vlády o suverénnej zahraničnej politike na všetky štyri svetové strany a dialógu podľa Korčoka nepriniesli žiadny výsledok. „Jediné vyjadrenia sú o tom, čo neurobíme. Pred samitom NATO minister Blanár oznámil, že vojenskú pomoc Ukrajine neposkytneme. To je zahraničná politika tejto vlády. Nie čo dokážeme. Ale čo odmietneme. Nie ako zvýšime bezpečnosť Slovenska, ale od čoho sa dištancujeme," dodal Korčok.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vo štrvtok na základe uznesenia vlády z 13. mája 2026, ktorým bol menovaný do funkcie predsedu slovenskej časti Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou, absolvoval prípravné online videorokovanie so spolupredsedom – ministrom vedy a vysokého školstva Ruskej federácie Valerijom Nikolajevičom Falkovom. Informoval o tom rezort zahraničných vecí. Na obnovení činnosti Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskom sa dohodli lídri oboch krajín na rokovaní predsedu vlády Roberta Fica s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v roku 2025.
Zdroj: SITA.sk - Blanár pripravuje slovensko-ruskú komisiu v čase bezpečnostnej hrozby zo strany Moskvy, podľa opozície je mimo reality © SITA Všetky práva vyhradené.
Opozičné Kresťanskodemokratické hnutie žiada ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, aby okamžite zastavil prípravu zasadnutia slovensko-ruskej Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu, ktoré ministerstvo zahraničia plánuje na jeseň.
Pri ruských kybernetických útokoch vláda mlčí
Ako ďalej KDH zdôraznilo, považuje za neprijateľné, aby vláda prehlbovala spoluprácu s režimom Vladimíra Putina práve v čase, keď sa potvrdzujú ruské kybernetické a spravodajské aktivity namierené aj proti Slovensku.
„Premiér si podáva ruky s Vladimirom Putinom, predstavitelia koalície cestujú do Ruska a vláda teraz pripravuje hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu s Moskvou. Keď sa pritom ukáže, že ruské hackerské skupiny napojené na tajné služby útočia na Slovensko, vláda mlčí. Keď Národný bezpečnostný úrad potvrdí vážne bezpečnostné riziká technológií s ruskými komponentmi, vláda sa vyhovára. Keby chcela slovenská vláda pôsobiť ako komplic Putinovho Ruska, ťažko by postupovala inak,“ uviedla europoslankyňa za KDH Miriam Lexmann.
Ďalej pripomína, že pripomína, že Slovensko bolo zaradené medzi štáty zasiahnuté škodlivými kybernetickými aktivitami spojenými s ruskou tajnou službou FSB. Ruská vojenská rozviedka zároveň prenikala do internetových kamier s cieľom sledovať pohyb pomoci pre Ukrajinu, pričom približne 170 zasiahnutých kamier bolo na Slovensku.
„Ruskí hekeri prenikajú do vládnych systémov, zameriavajú sa na kritickú infraštruktúru a sledujú pohyb pomoci pre Ukrajinu. Odpoveďou slovenskej vlády je príprava ďalšej spolupráce s Ruskom. Takto vyzerá bezpečnostná dezorientácia vlády,“ skonštatovala Lexmann.
Blanár sa k útoku na Ukrajinu vôbec nevyjadril
Opozičná strana Sloboda a Solidarita považuje v tejto súvislosti za absolútne neprijateľné, že minister Blanár rokoval s ruským ministrom vedy a vysokého školstva Valerijom Falkovom o prípravách slovensko-ruskej medzivládnej komisie v deň ďalšieho masívneho ruského útoku na Ukrajinu.
SaS zároveň pripomenula, že kým ruské útoky zabili najmenej 13 ľudí a desiatky ďalších zranili, slovenská diplomacia k útokom a ich obetiam nereagovala a namiesto toho informovala o prípravách spolupráce s Ruskom. Predseda liberálov Branislav Gröhling považuje postup ministra zahraničných vecí za ďalší dôkaz toho, kam premiér Robert Fico posunul slovenskú zahraničnú politiku.
„Kým ruské rakety a drony zabíjajú ľudí na Ukrajine, Juraj Blanár rieši s Ruskom prípravu hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce. A ministerstvo zahraničných vecí pritom k obetiam ruského útoku nepovie ani slovo. To je absolútne neprijateľné. Juraj Blanár je úplne mimo reality a zo slovenskej diplomacie robí servis pre Ficovu politiku voči Moskve,“ zdôraznil Gröhling.
Šéf SaS ďalej poukázal na to, že len pred pár dňami sa na Slovensku riešil vážny bezpečnostný škandál s ruskými komponentmi v radarových kamerách na slovenských cestách. „NBÚ potvrdil bezpečnostné narušenie a namiesto toho, aby Ficova vláda po takomto incidente prijala príslušné opatrenia, Juraj Blanár už pripravuje ďalšiu spoluprácu s Ruskom. Aký ďalší dôkaz ešte táto vláda potrebuje, aby pochopila, že Rusko je dnes bezpečnostnou hrozbou?" opýtal sa Gröhling.
Reči o suverénnej zahraničnej politike
Zahraničnopolitický expert Progresívneho Slovenska Ivan Korčok zdôraznil, že Rusi uplynulú noc znova na Ukrajine balistickými strelami útočili na detskú nemocnicu, obytné štvrte a domy. Len v júli pritom u nášho východného suseda zahynulo takmer 500 civilistov a ďalších 2 610 bolo zranených, čo bol to najhorší mesiac pre Ukrajincov od mája 2022.
„A aká je reakcia slovenskej vlády? Ticho. Ale mali tú drzosť, že po tomto brutálnom útoku zverejnili, ako dnes minister Blanár rokuje s ruským ministrom školstva o príprave zasadnutia slovensko-ruskej medzivládnej komisie. Ešte raz - Blanár rokuje s tými, čo v noci bombardovali detskú nemocnicu,” vyhlásil Korčok.
Veľké reči vlády o suverénnej zahraničnej politike na všetky štyri svetové strany a dialógu podľa Korčoka nepriniesli žiadny výsledok. „Jediné vyjadrenia sú o tom, čo neurobíme. Pred samitom NATO minister Blanár oznámil, že vojenskú pomoc Ukrajine neposkytneme. To je zahraničná politika tejto vlády. Nie čo dokážeme. Ale čo odmietneme. Nie ako zvýšime bezpečnosť Slovenska, ale od čoho sa dištancujeme," dodal Korčok.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vo štrvtok na základe uznesenia vlády z 13. mája 2026, ktorým bol menovaný do funkcie predsedu slovenskej časti Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou, absolvoval prípravné online videorokovanie so spolupredsedom – ministrom vedy a vysokého školstva Ruskej federácie Valerijom Nikolajevičom Falkovom. Informoval o tom rezort zahraničných vecí. Na obnovení činnosti Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskom sa dohodli lídri oboch krajín na rokovaní predsedu vlády Roberta Fica s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v roku 2025.
Zdroj: SITA.sk - Blanár pripravuje slovensko-ruskú komisiu v čase bezpečnostnej hrozby zo strany Moskvy, podľa opozície je mimo reality © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: bezpečnostné hrozby Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Premiér Slovenskej republiky Ruský prezident
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