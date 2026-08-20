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20. augusta 2026
Slovenská diplomacia odsúdila výzvy izraelského ministra na zabíjanie ľudí v Pásme Gazy
Tagy: Blízky východ Diplomacia Izrael Izraelsko-palestínsky konflikt izraelský minister konflikt Blízky východ medzinárodné právo Pásmo Gazy
Rezort diplomacie označil vyjadrenia Itamara Ben Gvira za neprijateľné a v rozpore s medzinárodným právom aj ľudskou dôstojnosťou. Vyhlásenia izraelského ministra vnútornej bezpečnosti
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20.8.2026 (SITA.sk) - Rezort diplomacie označil vyjadrenia Itamara Ben Gvira za neprijateľné a v rozpore s medzinárodným právom aj ľudskou dôstojnosťou.
Vyhlásenia izraelského ministra vnútornej bezpečnosti Itamara Ben Gvira sú podľa slovenského rezortu diplomacie v rozporom s medzinárodným právom. Izraelský minister v stredu 19. augusta vyzval na zabíjanie desiatok ľudí v Pásme Gazy.
V podcaste vyhlásil, že by mal Izrael každú noc v Gaze podnikať cielené likvidácie. Vyzval na zlikvidovanie 30 alebo 40 ľudí. Zároveň vyhlásil, že podľa neho nejde iba o ľudí, ktorí momentálne predstavujú nebezpečenstvo, pretože „sú to ľudia, ktorí by nemali byť nažive“.
Slovenské ministerstvo zahraničných vecí tieto vyjadrenia ostro odsúdilo s tým, že takúto rétoriku odmieta, a to obzvlášť, ak zaznieva z úst vysokopostaveného člena vládneho kabinetu. Takáto rétorika je podľa rezortu diplomacie v rozpore so základnými normami medzinárodného práva a ľudskej dôstojnosti.
„Takéto vyjadrenia sú neprijateľné, neprispievajú k deeskalácii v regióne Blízkeho východu a podkopávajú medzinárodné mierové úsilie vrátane rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 2803 podporujúcej implementáciu mierového plánu pre Pásmo Gazy,“ upozornilo ministerstvo s tým, že SR a ďalší partneri sú presvedčení, že koncept dvojštátneho riešenia je jedinou dlhodobo udržateľnou cestou k mieru a stabilite. Výzvy izraelského ministra odsúdilo aj Nemecko a Francúzsko.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská diplomacia odsúdila výzvy izraelského ministra na zabíjanie ľudí v Pásme Gazy © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyhlásenia izraelského ministra vnútornej bezpečnosti Itamara Ben Gvira sú podľa slovenského rezortu diplomacie v rozporom s medzinárodným právom. Izraelský minister v stredu 19. augusta vyzval na zabíjanie desiatok ľudí v Pásme Gazy.
V podcaste vyhlásil, že by mal Izrael každú noc v Gaze podnikať cielené likvidácie. Vyzval na zlikvidovanie 30 alebo 40 ľudí. Zároveň vyhlásil, že podľa neho nejde iba o ľudí, ktorí momentálne predstavujú nebezpečenstvo, pretože „sú to ľudia, ktorí by nemali byť nažive“.
Slovenské ministerstvo zahraničných vecí tieto vyjadrenia ostro odsúdilo s tým, že takúto rétoriku odmieta, a to obzvlášť, ak zaznieva z úst vysokopostaveného člena vládneho kabinetu. Takáto rétorika je podľa rezortu diplomacie v rozpore so základnými normami medzinárodného práva a ľudskej dôstojnosti.
„Takéto vyjadrenia sú neprijateľné, neprispievajú k deeskalácii v regióne Blízkeho východu a podkopávajú medzinárodné mierové úsilie vrátane rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 2803 podporujúcej implementáciu mierového plánu pre Pásmo Gazy,“ upozornilo ministerstvo s tým, že SR a ďalší partneri sú presvedčení, že koncept dvojštátneho riešenia je jedinou dlhodobo udržateľnou cestou k mieru a stabilite. Výzvy izraelského ministra odsúdilo aj Nemecko a Francúzsko.
Zdroj: SITA.sk - Slovenská diplomacia odsúdila výzvy izraelského ministra na zabíjanie ľudí v Pásme Gazy © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Blízky východ Diplomacia Izrael Izraelsko-palestínsky konflikt izraelský minister konflikt Blízky východ medzinárodné právo Pásmo Gazy
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