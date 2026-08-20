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20. augusta 2026
Kriminalita mladistvých v štatistikách klesla, Žilinka za tým vidí novelu Trestného zákona
Tagy: Generálny prokurátor SR Krádež Majetková trestná činnosť Novela Trestného zákona poškodzovanie cudzej veci
Generálny prokurátor varuje pred unáhleným optimizmom. Majetková trestná činnosť spáchaná mladistvými v roku 2025 poklesla o 39 percent oproti roku 2024, o 44 percent ...
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20.8.2026 (SITA.sk) - Generálny prokurátor varuje pred unáhleným optimizmom.
Majetková trestná činnosť spáchaná mladistvými v roku 2025 poklesla o 39 percent oproti roku 2024, o 44 percent oproti roku 2023 a oproti roku 2022 o 40 percent. Ako však na sociálnej sieti skonštatoval generálny prokurátor Maroš Žilinka, na túto štatistiku je potrebné pozerať bez unáhleného nadšenia, keďže za významným poklesom treba vidieť predovšetkým novelu Trestného zákona.
Tá totiž zvýšila hodnotu malej škody vyžadovanej pre vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti zo sumy prevyšujúcej 266 eur na sumu prevyšujúcu 700 eur, a tým presunula postih majetkových deliktov s nižšou škodou do sféry priestupkového konania. Zároveň dočasne vypustila trestnosť tzv. „horalkových krádeží“ od 6. augusta 2024 do ich opätovného zavedenia v modifikovanej podobe 27. decembra 2025.
„Možno teda uzavrieť, že štatistické dáta predstavujú vo svojej podstate „legislatívne podmienený pokles evidovanej trestnej činnosti,“ skonštatoval Žlilnka. Generálny prokurátor zároveň pripomenul, že majetková trestná činnosť je každoročne najčastejšie páchanou kriminalitou mladistvých osôb.
„Nebolo tomu inak ani v roku 2025,“ zdôraznil s tým, že podiel majetkovej trestnej činnosti páchanej mladistvými na celkovom počte nimi spáchaných trestných činov v roku 2025 predstavoval 37 percent. V roku 2025 sa mladiství páchatelia dopustili 521 majetkových trestných činov. Najčastejšie páchanými majetkovými trestnými činmi mladistvých boli krádež (357 prípadov) a poškodzovanie cudzej veci (47 prípadov).
Zdroj: SITA.sk - Kriminalita mladistvých v štatistikách klesla, Žilinka za tým vidí novelu Trestného zákona © SITA Všetky práva vyhradené.
Majetková trestná činnosť spáchaná mladistvými v roku 2025 poklesla o 39 percent oproti roku 2024, o 44 percent oproti roku 2023 a oproti roku 2022 o 40 percent. Ako však na sociálnej sieti skonštatoval generálny prokurátor Maroš Žilinka, na túto štatistiku je potrebné pozerať bez unáhleného nadšenia, keďže za významným poklesom treba vidieť predovšetkým novelu Trestného zákona.
Tá totiž zvýšila hodnotu malej škody vyžadovanej pre vyvodenie trestnoprávnej zodpovednosti zo sumy prevyšujúcej 266 eur na sumu prevyšujúcu 700 eur, a tým presunula postih majetkových deliktov s nižšou škodou do sféry priestupkového konania. Zároveň dočasne vypustila trestnosť tzv. „horalkových krádeží“ od 6. augusta 2024 do ich opätovného zavedenia v modifikovanej podobe 27. decembra 2025.
„Možno teda uzavrieť, že štatistické dáta predstavujú vo svojej podstate „legislatívne podmienený pokles evidovanej trestnej činnosti,“ skonštatoval Žlilnka. Generálny prokurátor zároveň pripomenul, že majetková trestná činnosť je každoročne najčastejšie páchanou kriminalitou mladistvých osôb.
„Nebolo tomu inak ani v roku 2025,“ zdôraznil s tým, že podiel majetkovej trestnej činnosti páchanej mladistvými na celkovom počte nimi spáchaných trestných činov v roku 2025 predstavoval 37 percent. V roku 2025 sa mladiství páchatelia dopustili 521 majetkových trestných činov. Najčastejšie páchanými majetkovými trestnými činmi mladistvých boli krádež (357 prípadov) a poškodzovanie cudzej veci (47 prípadov).
Zdroj: SITA.sk - Kriminalita mladistvých v štatistikách klesla, Žilinka za tým vidí novelu Trestného zákona © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Generálny prokurátor SR Krádež Majetková trestná činnosť Novela Trestného zákona poškodzovanie cudzej veci
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