 24hod.sk    Z domova

17. decembra 2025

Tragická nehoda v okrese Prešov, vodič zišiel mimo cestu a auto skončilo prevrátené na streche – FOTO


Život 39-ročného muža si vyžiadala stredajšia ranná dopravná nehoda medzi Sabinovom a Červenou Vodou. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, muž šoféroval auto, pričom z ...



600446059_1177066331224761_1181871837766514466_n 676x422 17.12.2025 (SITA.sk) - Život 39-ročného muža si vyžiadala stredajšia ranná dopravná nehoda medzi Sabinovom a Červenou Vodou. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, muž šoféroval auto, pričom z doposiaľ neznámej príčiny s ním zišiel mimo cestu. Utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste, napriek snahe záchranárov, podľahol.


Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda v okrese Prešov, vodič zišiel mimo cestu a auto skončilo prevrátené na streche – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda Tragická dopravná nehoda
Blanár rokoval s českým ministrom zahraničia, zhodli sa v názoroch na viaceré kľúčové otázky – VIDEO, FOTO
