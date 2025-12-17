|
Streda 17.12.2025
|
17. decembra 2025
Tragická nehoda v okrese Prešov, vodič zišiel mimo cestu a auto skončilo prevrátené na streche – FOTO
Život 39-ročného muža si vyžiadala stredajšia ranná dopravná nehoda medzi Sabinovom a Červenou Vodou. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, muž šoféroval auto, pričom z ...
17.12.2025 (SITA.sk) - Život 39-ročného muža si vyžiadala stredajšia ranná dopravná nehoda medzi Sabinovom a Červenou Vodou. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, muž šoféroval auto, pričom z doposiaľ neznámej príčiny s ním zišiel mimo cestu. Utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, ktorým na mieste, napriek snahe záchranárov, podľahol.
Zdroj: SITA.sk - Tragická nehoda v okrese Prešov, vodič zišiel mimo cestu a auto skončilo prevrátené na streche – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
