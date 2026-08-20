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20. augusta 2026

Blanár rokoval s ruským ministrom, chystajú zasadnutie spoločnej komisie


Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rokovanie

„Robíme politiku na všetky svetové strany a udržiavame dialóg so všetkými krajinami“, uviedol Blanár.  Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí



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blanar2 20.8.2026 (SITA.sk) - „Robíme politiku na všetky svetové strany a udržiavame dialóg so všetkými krajinami“, uviedol Blanár. 


Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vo štvrtok na základe uznesenia vlády z 13. mája 2026, ktorým bol menovaný do funkcie predsedu slovenskej časti Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou, absolvoval prípravné online videorokovanie so spolupredsedom – ministrom vedy a vysokého školstva Ruskej federácie Valerijom Nikolajevičom Falkovom. Informoval o tom rezort zahraničných vecí.

"S ruskou stranou sme dnes odkomunikovali organizačné náležitosti k príprave zasadnutia komisie, ktoré plánujeme na jeseň tohto roka. Zahraničná politika vlády SR je konzistentná – robíme politiku na všetky svetové strany a udržiavame dialóg so všetkými krajinami, ktoré majú záujem o pragmatickú spoluprácu s nami v prospech národno-štátnych záujmov Slovenskej republiky, slovenskej ekonomiky a občanov SR, a budeme v tom pokračovať," uviedol Blanár.

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Na obnovení činnosti Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskom sa dohodli lídri oboch krajín na rokovaní predsedu vlády Roberta Fica s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v roku 2025.


Zdroj: SITA.sk - Blanár rokoval s ruským ministrom, chystajú zasadnutie spoločnej komisie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rokovanie
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