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20. augusta 2026
Blanár rokoval s ruským ministrom, chystajú zasadnutie spoločnej komisie
„Robíme politiku na všetky svetové strany a udržiavame dialóg so všetkými krajinami“, uviedol Blanár. Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
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20.8.2026 (SITA.sk) - „Robíme politiku na všetky svetové strany a udržiavame dialóg so všetkými krajinami“, uviedol Blanár.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vo štvrtok na základe uznesenia vlády z 13. mája 2026, ktorým bol menovaný do funkcie predsedu slovenskej časti Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou, absolvoval prípravné online videorokovanie so spolupredsedom – ministrom vedy a vysokého školstva Ruskej federácie Valerijom Nikolajevičom Falkovom. Informoval o tom rezort zahraničných vecí.
"S ruskou stranou sme dnes odkomunikovali organizačné náležitosti k príprave zasadnutia komisie, ktoré plánujeme na jeseň tohto roka. Zahraničná politika vlády SR je konzistentná – robíme politiku na všetky svetové strany a udržiavame dialóg so všetkými krajinami, ktoré majú záujem o pragmatickú spoluprácu s nami v prospech národno-štátnych záujmov Slovenskej republiky, slovenskej ekonomiky a občanov SR, a budeme v tom pokračovať," uviedol Blanár.
Na obnovení činnosti Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskom sa dohodli lídri oboch krajín na rokovaní predsedu vlády Roberta Fica s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v roku 2025.
Zdroj: SITA.sk - Blanár rokoval s ruským ministrom, chystajú zasadnutie spoločnej komisie © SITA Všetky práva vyhradené.
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár vo štvrtok na základe uznesenia vlády z 13. mája 2026, ktorým bol menovaný do funkcie predsedu slovenskej časti Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou, absolvoval prípravné online videorokovanie so spolupredsedom – ministrom vedy a vysokého školstva Ruskej federácie Valerijom Nikolajevičom Falkovom. Informoval o tom rezort zahraničných vecí.
"S ruskou stranou sme dnes odkomunikovali organizačné náležitosti k príprave zasadnutia komisie, ktoré plánujeme na jeseň tohto roka. Zahraničná politika vlády SR je konzistentná – robíme politiku na všetky svetové strany a udržiavame dialóg so všetkými krajinami, ktoré majú záujem o pragmatickú spoluprácu s nami v prospech národno-štátnych záujmov Slovenskej republiky, slovenskej ekonomiky a občanov SR, a budeme v tom pokračovať," uviedol Blanár.
Na obnovení činnosti Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskom a Ruskom sa dohodli lídri oboch krajín na rokovaní predsedu vlády Roberta Fica s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v roku 2025.
Zdroj: SITA.sk - Blanár rokoval s ruským ministrom, chystajú zasadnutie spoločnej komisie © SITA Všetky práva vyhradené.
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