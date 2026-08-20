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20. augusta 2026
Kim Čong-un opäť odpaľoval rakety, dozvedel sa, že sa s ním chce stretnúť Trump
Nové skúšky balistických rakiet prišli len niekoľko hodín po Trumpovom oznámení, že sa chce ešte tento rok stretnúť so severokórejským diktátorom.
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Severná Kórea (KĽDR) vo štvrtok odpálila približne desať balistických rakiet krátkeho doletu, uviedla juhokórejská armáda.
Skúška sa uskutočnila len niekoľko hodín po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil zámer stretnúť sa ešte tento rok so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.
Raketa už dopadla
Rakety odpálili z oblasti Pchjongjangu, uviedol predstaviteľ juhokórejského zboru náčelníkov štábov. „Severná Kórea odpálila približne desať balistických rakiet krátkeho doletu,“ povedal pre AFP.
Japonsko následne oznámilo, že jedna z podozrivých severokórejských balistických rakiet už dopadla.
Skrátené cvičenie
Pchjongjang dlhodobo odsudzuje spoločné vojenské cvičenia USA a Južnej Kórey ako nácvik invázie a v jeho priebehu často vykonáva raketové skúšky.
Tohtoročné cvičenie Ulchi Freedom Shield je navyše skrátené po Trumpovom nariadení obmedziť jeho rozsah. Skončiť sa má v piatok, približne o týždeň skôr, než sa pôvodne plánovalo.
Kamarát Kim
Trump v stredu povedal, že chce s Kimom „dobre vychádzať“ a zopakoval, že plánuje obnoviť osobné kontakty z prvého funkčného obdobia.
Zároveň uviedol, že Severná Kórea má podľa jeho odhadu 57 „veľmi účinných jadrových zbraní“. Soul odhaduje jej arzenál na 80 až 120 zbraní.
Juhokórejský prezident I Če-mjong vyhlásil, že urobí maximum pre podporu Trumpových snáh o rokovania s Pchjongjangom.
Zdroj: SITA.sk - Kim Čong-un opäť odpaľoval rakety, dozvedel sa, že sa s ním chce stretnúť Trump © SITA Všetky práva vyhradené.
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