Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 20.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Anabela
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

20. augusta 2026

Kim Čong-un opäť odpaľoval rakety, dozvedel sa, že sa s ním chce stretnúť Trump


Tagy: Americký prezident Samit severokórejské provokácie severokórejské rakety Severokórejský jadrový program Severokórejský vodca

Nové skúšky balistických rakiet prišli len niekoľko hodín po Trumpovom oznámení, že sa chce ešte tento rok stretnúť so severokórejským diktátorom.



Zdieľať
south_korea_koreas_tensions_16335 676x430 20.8.2026 (SITA.sk) - Nové skúšky balistických rakiet prišli len niekoľko hodín po Trumpovom oznámení, že sa chce ešte tento rok stretnúť so severokórejským diktátorom.

Severná Kórea (KĽDR) vo štvrtok odpálila približne desať balistických rakiet krátkeho doletu, uviedla juhokórejská armáda.


Skúška sa uskutočnila len niekoľko hodín po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil zámer stretnúť sa ešte tento rok so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.



Raketa už dopadla


Rakety odpálili z oblasti Pchjongjangu, uviedol predstaviteľ juhokórejského zboru náčelníkov štábov. „Severná Kórea odpálila približne desať balistických rakiet krátkeho doletu,“ povedal pre AFP.


Japonsko následne oznámilo, že jedna z podozrivých severokórejských balistických rakiet už dopadla.



Skrátené cvičenie


Pchjongjang dlhodobo odsudzuje spoločné vojenské cvičenia USA a Južnej Kórey ako nácvik invázie a v jeho priebehu často vykonáva raketové skúšky.


Tohtoročné cvičenie Ulchi Freedom Shield je navyše skrátené po Trumpovom nariadení obmedziť jeho rozsah. Skončiť sa má v piatok, približne o týždeň skôr, než sa pôvodne plánovalo.



Kamarát Kim


Trump v stredu povedal, že chce s Kimom „dobre vychádzať“ a zopakoval, že plánuje obnoviť osobné kontakty z prvého funkčného obdobia.


Zároveň uviedol, že Severná Kórea má podľa jeho odhadu 57 „veľmi účinných jadrových zbraní“. Soul odhaduje jej arzenál na 80 až 120 zbraní.


Juhokórejský prezident I Če-mjong vyhlásil, že urobí maximum pre podporu Trumpových snáh o rokovania s Pchjongjangom.




Zdroj: SITA.sk - Kim Čong-un opäť odpaľoval rakety, dozvedel sa, že sa s ním chce stretnúť Trump © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americký prezident Samit severokórejské provokácie severokórejské rakety Severokórejský jadrový program Severokórejský vodca
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Blanár rokoval s ruským ministrom, chystajú zasadnutie spoločnej komisie
<< predchádzajúci článok
Najsviežejší víkend tohto leta s Old Spice a dm. Dva dni plné hudby na bratislavskom Tyršáku

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 