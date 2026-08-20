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20. augusta 2026
Kyjev vyhlásil na piatok deň smútku, ruské rakety zabili 16 ľudí
Ruský útok trval deväť hodín a zasiahol obytné budovy aj detskú nemocnicu. Rakety zároveň vyvolali poplach v Poľsku a Rumunsku a dron dopadol aj v Moldavsku. Najmenej ...
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Najmenej 16 ľudí zahynulo pri nočných ruských útokoch na Kyjev a jeho okolie, uviedli vo štvrtok ukrajinské úrady s tým, že ďalších najmenej 40 ľudí utrpelo zranenia. Kyjev vyhlásil na piatok deň smútku.
Záchranári prehľadávali trosky zničených budov vrátane poškodenej detskej nemocnice. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že v hlavnom meste zahynulo 15 ľudí a ďalší človek prišiel o život v Kyjevskej oblasti.
Útok trval deväť hodín
Ruské sily zaútočili najmenej 44 raketami, z ktorých ukrajinská protivzdušná obrana podľa svojich údajov zostrelila 39.
Útok v Kyjeve trval deväť hodín a zasiahol aj sklady v Boryspile. „Bol to masívny útok – Rusi sa naň dlho pripravovali a skombinovali rôzne typy balistických a riadených striel a dronov,“ uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Minimum času a málo Patriotov
Obyvatelia hlavného mesta mali na reakciu minimum času. Prvé explózie zazneli necelé tri minúty po vyhlásení leteckého poplachu.
Balistické rakety môžu podľa ukrajinských úradov dosiahnuť Kyjev v priebehu niekoľkých minút. Ukrajina ich dokáže účinne zachytávať najmä systémami protivzdušnej obrany Patriot.
„Žiaľ, zatiaľ čo Moskva investuje do balistických rakiet a eskalácie, svet na takéto útoky nie vždy reaguje primerane,“ povedal Zelenskyj a vyzval spojencov na ďalšiu podporu.
Ukrajinské drony v Rusku
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho sily zasiahli vojenské priemyselné objekty, dopravné a logistické centrum a sklady v Kyjeve a okolí. Rusko zároveň oznámilo zostrelenie 726 ukrajinských dronov.
Poplach u susedov
Útoky vyvolali bezpečnostné opatrenia aj v susedných krajinách. Poľsko aktivovalo protivzdušnú obranu a vyslalo do vzduchu vojenské lietadlá na ochranu svojho vzdušného priestoru.
Rumunsko po zaznamenaní vzdušných cieľov pri hranici s Ukrajinou vyslalo dve španielske stíhačky a vrtuľník. Dron prenikol do rumunského vzdušného priestoru a neskôr dopadol v neobývanej oblasti pri Tulcei.
Moldavsko oznámilo pád dronu typu Šáhid na svojom území, kde po dopade vypukol požiar.
Diplomacia zlyháva
Diplomatické snahy o ukončenie vojny zostávajú bez výrazného pokroku. Moskva požaduje rozsiahle územné a politické ústupky, ktoré Zelenskyj odmieta ako faktickú kapituláciu.
Zdroj: SITA.sk - Kyjev vyhlásil na piatok deň smútku, ruské rakety zabili 16 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.
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