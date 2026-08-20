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20. augusta 2026

Kyjev vyhlásil na piatok deň smútku, ruské rakety zabili 16 ľudí


Tagy: Civilné obete drony Šáhid ruské raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Ruský útok trval deväť hodín a zasiahol obytné budovy aj detskú nemocnicu. Rakety zároveň vyvolali poplach v Poľsku a Rumunsku a dron dopadol aj v Moldavsku. Najmenej ...



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russia_ukraine_war_33687 676x451 20.8.2026 (SITA.sk) - Ruský útok trval deväť hodín a zasiahol obytné budovy aj detskú nemocnicu. Rakety zároveň vyvolali poplach v Poľsku a Rumunsku a dron dopadol aj v Moldavsku.

Najmenej 16 ľudí zahynulo pri nočných ruských útokoch na Kyjev a jeho okolie, uviedli vo štvrtok ukrajinské úrady s tým, že ďalších najmenej 40 ľudí utrpelo zranenia. Kyjev vyhlásil na piatok deň smútku.


Záchranári prehľadávali trosky zničených budov vrátane poškodenej detskej nemocnice. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko uviedol, že v hlavnom meste zahynulo 15 ľudí a ďalší človek prišiel o život v Kyjevskej oblasti.



Útok trval deväť hodín


Ruské sily zaútočili najmenej 44 raketami, z ktorých ukrajinská protivzdušná obrana podľa svojich údajov zostrelila 39.


Útok v Kyjeve trval deväť hodín a zasiahol aj sklady v Boryspile. „Bol to masívny útok – Rusi sa naň dlho pripravovali a skombinovali rôzne typy balistických a riadených striel a dronov,“ uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Minimum času a málo Patriotov


Obyvatelia hlavného mesta mali na reakciu minimum času. Prvé explózie zazneli necelé tri minúty po vyhlásení leteckého poplachu.


Balistické rakety môžu podľa ukrajinských úradov dosiahnuť Kyjev v priebehu niekoľkých minút. Ukrajina ich dokáže účinne zachytávať najmä systémami protivzdušnej obrany Patriot.


„Žiaľ, zatiaľ čo Moskva investuje do balistických rakiet a eskalácie, svet na takéto útoky nie vždy reaguje primerane,“ povedal Zelenskyj a vyzval spojencov na ďalšiu podporu.



Ukrajinské drony v Rusku


Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že jeho sily zasiahli vojenské priemyselné objekty, dopravné a logistické centrum a sklady v Kyjeve a okolí. Rusko zároveň oznámilo zostrelenie 726 ukrajinských dronov.



Poplach u susedov


Útoky vyvolali bezpečnostné opatrenia aj v susedných krajinách. Poľsko aktivovalo protivzdušnú obranu a vyslalo do vzduchu vojenské lietadlá na ochranu svojho vzdušného priestoru.


Rumunsko po zaznamenaní vzdušných cieľov pri hranici s Ukrajinou vyslalo dve španielske stíhačky a vrtuľník. Dron prenikol do rumunského vzdušného priestoru a neskôr dopadol v neobývanej oblasti pri Tulcei.


Moldavsko oznámilo pád dronu typu Šáhid na svojom území, kde po dopade vypukol požiar.



Diplomacia zlyháva


Diplomatické snahy o ukončenie vojny zostávajú bez výrazného pokroku. Moskva požaduje rozsiahle územné a politické ústupky, ktoré Zelenskyj odmieta ako faktickú kapituláciu.




Zdroj: SITA.sk - Kyjev vyhlásil na piatok deň smútku, ruské rakety zabili 16 ľudí © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Civilné obete drony Šáhid ruské raketové útoky Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
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