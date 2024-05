Kaliňák sa stretol s ministrom obrany Malajzie, navštívil aj veľtrh obrannej techniky (video)

Veľtrh obrannej techniky

Vzbudili záujem odbornej verejnosti

10.5.2024 (SITA.sk) - Stretnutie ministra obrany Roberta Kaliňáka Smer-SD ) s ministrom obrany Malajzie Mohamedom Khlaedom sa nieslo v znamení ďalšieho rozvoja spolupráce. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva obrany (MO) SR Slovenskú delegáciu Khlaed prijal v Kuala Lumpur. Kaliňák navštívil aj veľtrh obrannej techniky a prišiel tak podporiť slovenskú húfnicu BIA, ktorá je spolu s francúzskym produktom vo finálnom výbere pre malajské ozbrojené sily.„Po stretnutí s pánom ministrom obrany sa potvrdilo, že máme oveľa viac spoločných tém, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Hlavný bojový tank Malajzie totiž nesie zbraňový systém, ktorý pochádza z Dubnice nad Váhom," priblížil Kaliňák s tým, že bolo o čom hovoriť.Ministri diskutovali o servise a obnove techniky a tiež o spoločných podnikoch, ktoré by vyrábali nielen zbrane a zbraňové systémy, ale aj muníciu. Slovenský minister obrany súčasne informoval, že jedna zo zmlúv je už vo finálnej fáze rozhodovacieho procesu.„Ak sa to podarí, SR znova získa veľmi významný kontrakt, ktorý pomôže zviditeľniť slovenský obranný priemysel a jeho produkty, či opätovne zvýšiť náš hrubý domáci produkt. Nehovoriac o zlepšení diverzifikácie ekonomiky, ktorá je pre Slovensko mimoriadne dôležitá," uviedol minister s vierou, že Slovensko bude úspešné aj na ďalších trhoch. Kaliňák poukázal aj na prínos v súvislosti s tvorbou pracovných miest a zvýšením príjmov štátneho rozpočtu.„Za veľmi úspešnú možno označiť aj slovenskú účasť na veľtrhu obrannej techniky Defence Services Asia. Potvrdili to samotní slovenskí vystavovatelia, ktorých bolo tento rok v Kuala Lumpur sedem a kvalitnou ponukou produktov v slovenskom stánku výrazne vzbudili záujem odbornej verejnosti," uzavrel rezort obrany.