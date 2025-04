Slovensko podľa kontrolórov smeruje do úpadku, chýbajú mu jasne zadefinované strategické ciele

Naďalej prevažuje rezortizmus

4.4.2025 (SITA.sk) - Slovensko funguje bez jasných cieľov a potrebuje novú víziu udržateľného rozvoja. Uviedol to Najvyšší kontrolnú úrad (NKÚ) SR , ktorý predložil do Národnej rady SR Správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2024. Slovensko podľa NKÚ funguje bez jasne zadefinovaných strategických cieľov a z dlhodobého hľadiska smeruje do úpadku.Parlament, vláda a kompetentné inštitúcie tak podľa kontrolórov stoja pred dôležitou výzvou, a to naformulovať novú víziu udržateľného hospodárskeho rozvoja . Slovensko podľa NKÚ potrebuje zásadnú reformu fungovania štátnych a verejných inštitúcií, prehodnotenie kľúčových verejných politík, ich strategického riadenia a výraznejšiu konsolidáciu verejných financií Predseda NKÚ Ľubomír Andrassy zdôraznil, že v kontrolovaných subjektoch zaznamenali síce čiastkové snahy o zlepšovanie, ale naďalej prevažuje rezortizmus, viazne medzirezortná spolupráca a kooperácia na spoločných strategických cieľoch. Výsledky kontroly podľa jeho slov ukázali, že najväčší problém je v zdravotníctve životnom prostredí , samospráve, školstve, a tiež v oblasti informatizácie a digitalizácie.Podľa šéfa kontrolórov nie je možné efektívne zabezpečiť zmenu v kľúčových politikách a hospodársky rast bez dlhodobej vízie, ktorá by vzišla z celospoločenského konsenzu a dátovej analytiky. "Činnosť viacerých inštitúcií a ich rozhodovanie je poznačené dátovým chaosom. Neexistujú potrebné registre a ak aj nejaké sú, nie sú úplné alebo nie sú navzájom prepojené," upozornil Andrassy.NKÚ spresnil, že Správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2024 obsahuje výsledky 36 kontrolných akcií realizovaných v 192 subjektoch z rôznych oblastí štátnej správy a samosprávy, vrátane dvoch stanovísk k návrhom štátneho záverečného účtu SR za rok 2023 a štátneho rozpočtu SR na rok 2025. Na základe zistení dal NKÚ 270 odporúčaní a zodpovedné subjekty následne prijali 580 opatrení."Parlamentné výbory minulý rok prerokovali 28 správ z kontrol, štyri správy so zisteniami boli zaslané na vládu. V desiatich prípadoch bolo na základe zistení podané trestné oznámenie. Až pri tretine kontrol zaznamenali minulý rok kontrolóri chaos a roztrieštenosť pri strategickom investičnom plánovaní," informoval NKÚ.Kontrolóri opakovane upozorňujú na zvyšujúci sa dlh verejnej správy. Ako pripomenuli, SR mala vlani jedny z najvyšších nákladov na financovanie dlhu v eurozóne."Riziková prirážka slovenských dlhopisov v porovnaní s nemeckými dlhopismi je jednou z najvyšších v eurozóne, čo negatívne ovplyvňuje náklady na financovanie dlhu," upozornil Andrassy s tým, že dlh verejnej správy môže už v tomto roku atakovať výšku 59 percent HDP, čo je bezmála 77 miliárd eur.NKÚ síce pozitívne hodnotí, že sa vláda zaoberá ozdravením verejných financií , no doposiaľ prijaté konsolidačné opatrenia podľa úradu nestačia."Pozitívny vplyv prijatých opatrení na deficit bol tlmený novými prioritami kabinetu, a to najmä v sociálnej oblasti. V roku 2025 sa predpokladá, že sa na sociálnu oblasť minie 19,6 miliardy, čo je 14 percent HDP a 29,5 percenta výdavkov rozpočtu verejnej správy," priblížil NKÚ.Kontrolóri ďalej upozornili, že aj napriek nedostatku domácich finančných zdrojov nie je SR schopná čerpať financie z európskych zdrojov, ktoré sú podľa NKÚ príležitosťou na ozdravenie verejných financií.Andrassy priblížil, že výsledky kontrol hovoria o tom, že Slovensko tieto zdroje využíva v nízkej miere a s nízkou efektivitou. NKÚ podotkol, že čerpanie eurofondov je v programovom období 2021 - 2027 oveľa pomalšie ako v predchádzajúcom období, a to aj napriek mnohým zjednodušeniam."Ku koncu roka 2024 bolo z Programu Slovensko 2021 – 2027 vyčerpaných 382,3 milióna eur, teda tri percentá z alokácie. Do konca aktuálneho roka je potrebné vyčerpať ešte 1,1 miliardy eur, inak Slovensko o tieto neopakovateľné financie môže prísť," upozornili kontrolóri.Ako ďalej priblížili, v rámci plánu obnovy boli do konca roka 2024 na mimorozpočtový účet prijaté prostriedky z Európskej komisie v celkovej sume 3,5 miliardy eur, čo predstavuje 54,2 percenta z celkovej alokácie. "Avšak významné riziká dnes súvisia s obstarávaním a následne praktickou realizáciou hlavne investičných projektov. Slovensku sa ku koncu roka 2024 podarilo splniť len necelú tretinu míľnikov a cieľov," informoval NKÚ.Popri kontrole napĺňania cieľov fiškálnej politiky sa NKÚ sústredil najmä na napĺňanie cieľov verejných politík. NKÚ v tejto súvislosti kritizuje, že sa v kontrolovaných subjektoch rozmohla "kultúra nezodpovednosti", keď politici a úradníci necítia zodpovednosť za žiadne dlhodobé záväzky. Pri porušeniach zákonov alebo pravidiel sa tak podľa kontrolórov nevyvodzuje osobná zodpovednosť.Andrassy upozornil najmä na zdravotníctvo. Ako podotkol, chýbajú komplexné dáta, a je preto nateraz náročné hovoriť o tom, či je v systéme dostatok financií, či koľko by ich bolo treba. "Neustálym problémom je deficitné hospodárenie najmä veľkých štátnych nemocníc. Kolobeh dlhov sa opakuje a ich oddlženia riešia dôsledky, ale nie príčiny," uviedol Andrassy.NKÚ v tomto prípade odporúča vedeniu rezortu zdravotníctva centralizáciu a zefektívnenie riadenia procesov. "V rámci Plánu obnovy a odolnosti sa má realizovať centralizácia riadenia najväčších nemocníc a zriadenie Útvaru centrálneho riadenia, čo však oproti pôvodným plánom mešká," podotkli kontrolóri.NKÚ sa vlani intenzívne zaoberal aj vodárenstvom, pričom obnova verejných vodovodov a kanalizácií by mala byť podľa úradu investičnou prioritou každej vodárenskej spoločnosti, ktorej to vyplýva nielen zo zákona ale aj z jej kľúčového poslania."Realita je ale taká, že dlh vodárenských spoločností je niekoľko miliárd eur a ročné úniky sa šplhajú nad milióny kubíkov spracovanej pitnej vody," uviedol NKÚ s tým, že z "deravej" vodárenskej infraštruktúry sa stráca bezmála tretina pitnej vody a Slovensko v tejto oblastí patrí medzi najrizikovejšie krajiny v Európe.NKÚ súčasne víta, že ministerstvo životného prostredia pripravilo legislatívu, ktorá upravuje oblasť vodárenstva. Výzvou podľa kontrolórov naďalej ostáva prehodnotenie pravidiel pre reguláciu vodného a stočného , ako aj aktívne využívanie národných a európskych prostriedkov na modernizáciu vodárenskej a kanalizačnej sústavy.