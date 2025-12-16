|
Utorok 16.12.2025
Meniny má Albína
Denník - Správy
|
16. decembra 2025
Blanár sa zúčastnil na zasadnutí Rady EÚ, hlavné témy boli situácia na Ukrajine, Blízkom východe a Sýrii – FOTO
Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt Minister zahraničných vecí Pásmo Gazy pomoc Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
Situácia na Ukrajina, Blízkom východe a v Sýrii boli hlavné témy pondelkového zasadnutia ...
16.12.2025 (SITA.sk) - Situácia na Ukrajina, Blízkom východe a v Sýrii boli hlavné témy pondelkového zasadnutia Rady Európskej únie pre zahraničné veci, na ktorom Slovensko zastupoval šéf rezortu zahraničia Juraj Blanár.
Ministri zahraničných vecí krajín EÚ sa venovali aj ďalšiemu smerovaniu vzťahov Európskej únie s Čínou. Jednou z hlavných tém zasadnutia bol aktuálny stav rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine v kontexte diplomatickej iniciatívy vedenej Spojenými štátmi americkými spolu s otázkou bezpečnostných záruk a úlohou Európskej únie v tomto procese.
„Podporujeme prebiehajúce diplomatické snahy o dosiahnutie udržateľného mieru. Ukrajina musí sedieť za rokovacím stolom – a Európska únia tiež,“ uviedol Blanár.
Slovensko vyjadrilo jasné stanovisko aj v otázke využitia zmrazených ruských aktív v prospech Ukrajiny. „Hoci viaceré krajiny presadzujú konfiškáciu zmrazených aktív, iné vrátane Slovenska upozorňujú na vážne riziká pre medzinárodnú kredibilitu. Od začiatku podporujeme obavy Belgicka a opakovane sme zdôraznili, že Slovenská republika nepodporí konfiškáciu týchto aktív ani mechanizmy, ktoré by pre nás znamenali finančné záväzky, najmä pokiaľ ide o vojenské výdavky,“ skonštatoval šéf slovenskej diplomacie. Zároveň opätovne potvrdil pripravenosť SR poskytovať logistickú, humanitárnu a energetickú pomoc Ukrajine.
„Pokračujeme v pomoci prostredníctvom núdzových dodávok elektriny, generátorov alebo rehabilitácií vojnových veteránov a detí na území Slovenska,“ informoval Blanár.
Na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci hovorili ministri zároveň o situácii na Blízkom východe. V tejto súvislosti minister Blanár zdôraznil význam dôslednej realizácie Komplexného plánu na ukončenie konfliktu v Pásme Gazy.
„Výcvik policajných síl, ako aj nasadenie Medzinárodných stabilizačných síl (ISF) by mali pokračovať, pretože prispievajú k bezpečnosti a verejnému poriadku,“ dodal šéf slovenskej diplomacie a zopakoval, že dlhodobé riešenie pre Gazu musí byť ukotvené v jasnej politickej perspektíve vyriešenia konfliktu na princípe dvojštátneho riešenia, pričom pokrok je podľa jeho slov možný len s plným zapojením Izraela.
Zástupcovia rezortov diplomacií zhodnotili situáciu v Sýrii rok po páde režimu Bašára Asada. Ako uviedol minister, transformácia krajiny prebieha pomerne stabilne, avšak čelí politickým, ekonomickým a bezpečnostným rizikám, ako i problému legitimity. „Považujeme za dôležité podporiť Sýrčanov pri riešení týchto slabých miest a rizík, pretože iba úzkou spoluprácou s novými orgánmi a spriaznenými aktérmi dokážeme vytvárať podmienky pre úspešnú transformáciu, spravodlivosť a zmierenie,“ povedal Blanár.
Osobitnú pozornosť venovali ministri strategickému rámcu vzťahov Európskej únie s Čínou. Zhodli sa, že popri pokračovaní dialógu a spolupráce s Čínou je nevyhnutné dôslednejšie chrániť bezpečnostné a ekonomické záujmy Európskej únie.
„Čína je strategickým hráčom pre celý svet a čoskoro bude pravdepodobne ekonomicky najsilnejšou krajinou. Je v našom záujme viesť s ňou otvorený, vyvážený a vecný dialóg, hľadať riešenia, ktoré zabránia obchodným a colným vojnám, a usilovať sa o reciprocitu tam, kde dnes chýba,“ zdôraznil šéf rezortu zahraničia. V rámci diskusie zároveň pripomenul mierovú iniciatívu Číny s Brazíliou pre Ukrajinu, ktorú Peking predstavil na Valnom zhromaždení OSN v minulom roku a ku ktorej sa SR iniciatívne pripojila.
Šéf slovenskej diplomacie sa zúčastnil taktiež na neformálnom rokovaní ministrov zahraničných vecí s ich rezortným partnerom z Arménska Araratom Mirzojanom. Diskusia sa zamerala na novú Strategickú agendu partnerstva EÚ – Arménsko a na ďalší pokrok v mierovom usporiadaní a stabilizácii regiónu.
„Slovensko oceňuje Arménsko a má plnú podporu na jeho ceste k stabilite, mieru a reformám,“ zdôraznil Blanár a vyjadril presvedčenie, že v blízkej budúcnosti sa podarí uskutočniť návštevu arménskeho ministra zahraničných vecí na Slovensku. „Sme pripravení naďalej podporovať Arménsko v jeho približovaní sa k Európskej únii a rovnako sme pripravení zapojiť sa do medzinárodného pozorovania budúcoročných parlamentných volieb v krajine,“ dodal.
V rámci pracovného programu v Bruseli sa šéf slovenskej diplomacie stretol s ministrom pre Európu Ministerstva zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko Guntherom Krichbaumom. Blanár pri tejto príležitosti pripomenul pozvanie pre svojho nemeckého rezortného kolegu Johannesa Wadephula na oficiálnu návštevu SR a zároveň informoval o príprave rokovania slovensko-nemeckej reflexnej skupiny v Bratislave.
