Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 16.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Albína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

16. decembra 2025

Proces s Norbertom Bödörom pokračuje čítaním listinných dôkazov, zamerané sú aj na svedka Slobodníka


Tagy: kauza Dobytkár Kauza Očistec kauza Valčeky Podplácanie Súdny proces Súdy

Na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v utorok pokračuje proces s nitrianskym podnikateľom Norbertom ...



Zdieľať
img_8959_copy 676x460 16.12.2025 (SITA.sk) - Na pôde Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v utorok pokračuje proces s nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom v kauze údajného podplácania. Predmetom obžaloby je podľa prokuratúry podozrenie z poskytnutia úplatku 50-tisíc eur, ktorý súvisel s pomocou v trestnej veci, konkrétne v kauze Valčeky, v prospech podnikateľa Štefana Žigu.


Na programe utorkového pojednávania je čítanie listinných dôkazov, týkajúcich sa mimo iného svedka Bernarda Slobodníka. Listiny, ktoré do procesu navrhla obhajoba sa konkrétne týkajú trestných konaní vedených proti bývalému policajnému funkcionárovi. Z dokazovania vyplynulo, že tri trestné veci boli v jeho prípade už ukončené, vrátane jednej skončenej rozsudkom ukladajúcim mu podmienečný trest. Ďalšie trestné konania sa naďalej vedú.

Konfrontácia svedkov


Obhajca obžalovaného Marek Para na predošlom pojednávaní v novembri skonštatoval, že by bolo vhodné vykonať konfrontáciu svedkov Bernarda Slobodníka a Petra Petrova.

"Podľa svedka Petrova mal byť navádzaný na výpoveď Bernardom Slobodníkom," vysvetlil v utorok Para. Od rozsahu vykonaného dokazovania zároveň podľa neho závisí prípadná výpoveď jeho klienta, ktorý sa k žalovanému skutku zatiaľ podrobne nevyjadril.

Ochotný vypovedať až v neskoršom štádiu konania


Proces s Norbertom Bödörom sa na súde začal vo februári 2024, pričom obžalovaný sa vtedy vyjadril, že je nevinný. Podľa vlastných slov je ochotný vypovedať, ale až v neskoršom štádiu konania, keď sa oboznámi so všetkými dôkazmi. Bödörov obhajca Marek Para vo februári minulého roku označil podanú obžalobu za nedôvodnú.

Ako svedkovia už boli vo veci vypočutí bývalý policajný funkcionár Bernard Slobodník, podnikateľ Štefan Žiga, Peter Petrov, prezývaný Tiger, ktorý figuruje vo viacerých trestných kauzách, a takisto podpredseda parlamentu Peter Žiga. Vypovedať, naopak, odmietol expolicajt Marián Kučerka.

Kauza Valčeky


Trestné konanie voči Bödörovi súvisí s kauzou známou ako Valčeky, v rámci ktorej bol poskytnutý úplatok pre bývalého vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry Mariána Kučerku. Menovaný sa totiž zaoberal kauzou odpočtov DPH, v ktorej figuroval ako podozrivý Štefan Žiga, príbuzný podpredsedu NR SR Petra Žigu.

Peniaze pre vyšetrovateľa sprostredkoval podľa prokuratúry cez bývalého policajného funkcionára Bernarda Slobodníka práve Norbert Bödör. Podľa obžaloby si Slobodník, ktorý je stíhaný v inom konaní, ponechal čiastku 25-tisíc eur a ďalších 25-tisíc odovzdal Kučerkovi.

Nitriansky podnikateľ Norbert Bödör zároveň čelí obžalobe aj v kauze Dobytkár, ktorá sa týka korupcie na Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Vec sa však na Špecializovanom trestnom súde bude prejednávať odznova, keďže obžalovaní nesúhlasili so zmenou člena senátu. Norbert Bödör tiež figuruje v kauze Očistec, týkajúcej sa údajného pôsobenia zločineckej skupiny v polícii.


Zdroj: SITA.sk - Proces s Norbertom Bödörom pokračuje čítaním listinných dôkazov, zamerané sú aj na svedka Slobodníka © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: kauza Dobytkár Kauza Očistec kauza Valčeky Podplácanie Súdny proces Súdy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Blanár sa zúčastnil na zasadnutí Rady EÚ, hlavné témy boli situácia na Ukrajine, Blízkom východe a Sýrii – FOTO
<< predchádzajúci článok
Žilinka žiada zásah Pellegriniho, novela Trestného zákona je podľa neho škodlivá

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 