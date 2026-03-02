Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

02. marca 2026

Blanár si predvolal holandského veľvyslanca, nesúhlasí s tvrdeniami o podkopávaní Európy


Tagy: Diplomacia Diplomatické vzťahy Minister zahraničných vecí Veľvyslanec

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si na pokyn šéfa slovenskej diplomacie



66dad4e5adf21324715959 676x451 2.3.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si na pokyn šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára v pondelok predvolalo veľvyslanca Holandského kráľovstva v SR Julesa Gerzona, aby už po oficiálnom vymenovaní novej menšinovej holandskej vlády vyjadrilo protest s časťou jej koaličnej dohody označujúcej Slovensko ako krajinu, ktorá vraj „aktívne podkopáva Európu“.

Vzťahy s Holandskom


Ministerstvo vníma toto označenie Slovenska ako nepravdivé a považuje ho za neprijateľné zasahovanie do záležitostí SR. Rezort diplomacie sa voči tomu dôrazne ohradzuje.

„Ešte pred vymenovaním novej menšinovej vlády v Holandsku slovenská diplomacia transparentne komunikovala výhrady holandským partnerom cez štandardné diplomatické kanály spolu s vyzvaním na otvorený dialóg o týchto tvrdeniach. Žiaľ, bez adekvátnej odozvy z holandskej strany, ktorá predmetné nepravdivé vyjadrenie ponechala v koaličnej dohode,“ priblížilo ministerstvo s tým, že Slovensku záleží na dobrých vzťahoch s Holandskom.

Podľa rezortu však musia byť založené na vzájomnom rešpekte, porozumení a rovnocennom partnerstve, nie poručníctve. Ministerstvo zdôraznilo, že každá členská krajina má rovnaké právo na obhajobu národno-štátnych záujmov.

Menšinová vláda


Upozornilo, že toto právo nesmie byť krajinám upierané vyhrážkami o odobratí hlasovacieho práva inou členskou krajinou tak, ako to uvádza koaličná dohoda novej menšinovej holandskej vlády.

„Voči tomu sa zásadne ohradzujeme a zachovanie práva veta v oblastiach, v ktorých je ešte platné, považujeme za kľúčové pre budúcnosť EÚ ako zoskupenia štátov, kde nerozhodujú veľmoci, ale každá – i menšia – krajina má svoj suverénny hlas,“ vyhlásilo slovenské ministerstvo zahraničných vecí.

Podľa rezortu je legitímne, aby Slovensko ako suverénny členský štát komunikovalo svoje názory a očakávalo rešpekt zo strany partnerov. Ministerstvo podotklo, že SR rešpektuje odlišné názory iných, aj keď sa s nimi nezhoduje.

„To je základ európskej politickej kultúry a princípov, na ktorých bola Únia založená. Aj preto využívame tento dôrazný krok a naďalej budeme otvorene komunikovať naše suverénne postoje v EÚ v záujme jej rozvoja a sme pripravení viesť vecný dialóg rovnako s Holandskom,“ uzavrel slovenský rezort diplomacie.


Zdroj: SITA.sk - Blanár si predvolal holandského veľvyslanca, nesúhlasí s tvrdeniami o podkopávaní Európy © SITA Všetky práva vyhradené.

