Pondelok 2.3.2026
02. marca 2026
Blanár si predvolal holandského veľvyslanca, nesúhlasí s tvrdeniami o podkopávaní Európy
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si na pokyn šéfa slovenskej diplomacie
2.3.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si na pokyn šéfa slovenskej diplomacie Juraja Blanára v pondelok predvolalo veľvyslanca Holandského kráľovstva v SR Julesa Gerzona, aby už po oficiálnom vymenovaní novej menšinovej holandskej vlády vyjadrilo protest s časťou jej koaličnej dohody označujúcej Slovensko ako krajinu, ktorá vraj „aktívne podkopáva Európu“.
Ministerstvo vníma toto označenie Slovenska ako nepravdivé a považuje ho za neprijateľné zasahovanie do záležitostí SR. Rezort diplomacie sa voči tomu dôrazne ohradzuje.
„Ešte pred vymenovaním novej menšinovej vlády v Holandsku slovenská diplomacia transparentne komunikovala výhrady holandským partnerom cez štandardné diplomatické kanály spolu s vyzvaním na otvorený dialóg o týchto tvrdeniach. Žiaľ, bez adekvátnej odozvy z holandskej strany, ktorá predmetné nepravdivé vyjadrenie ponechala v koaličnej dohode,“ priblížilo ministerstvo s tým, že Slovensku záleží na dobrých vzťahoch s Holandskom.
Podľa rezortu však musia byť založené na vzájomnom rešpekte, porozumení a rovnocennom partnerstve, nie poručníctve. Ministerstvo zdôraznilo, že každá členská krajina EÚ má rovnaké právo na obhajobu národno-štátnych záujmov.
Upozornilo, že toto právo nesmie byť krajinám upierané vyhrážkami o odobratí hlasovacieho práva inou členskou krajinou tak, ako to uvádza koaličná dohoda novej menšinovej holandskej vlády.
„Voči tomu sa zásadne ohradzujeme a zachovanie práva veta v oblastiach, v ktorých je ešte platné, považujeme za kľúčové pre budúcnosť EÚ ako zoskupenia štátov, kde nerozhodujú veľmoci, ale každá – i menšia – krajina má svoj suverénny hlas,“ vyhlásilo slovenské ministerstvo zahraničných vecí.
Podľa rezortu je legitímne, aby Slovensko ako suverénny členský štát komunikovalo svoje názory a očakávalo rešpekt zo strany partnerov. Ministerstvo podotklo, že SR rešpektuje odlišné názory iných, aj keď sa s nimi nezhoduje.
„To je základ európskej politickej kultúry a princípov, na ktorých bola Únia založená. Aj preto využívame tento dôrazný krok a naďalej budeme otvorene komunikovať naše suverénne postoje v EÚ v záujme jej rozvoja a sme pripravení viesť vecný dialóg rovnako s Holandskom,“ uzavrel slovenský rezort diplomacie.
Zdroj: SITA.sk - Blanár si predvolal holandského veľvyslanca, nesúhlasí s tvrdeniami o podkopávaní Európy © SITA Všetky práva vyhradené.
