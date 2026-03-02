|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 2.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Anežka
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. marca 2026
Irán 48 hodín po útoku. Režim na kolenách, ale svet je bližšie k vojne než k mieru? – FOTO
Len dva dni po zabití iránskeho najvyššieho vodcu Alí Chameneího sa začína ukazovať skutočný obraz konfliktu - taktické víťazstvo Spojených štátov a Izraela, no zároveň ...
Zdieľať
2.3.2026 (SITA.sk) - Len dva dni po zabití iránskeho najvyššieho vodcu Alí Chameneího sa začína ukazovať skutočný obraz konfliktu - taktické víťazstvo Spojených štátov a Izraela, no zároveň strategická neistota, ktorá môže destabilizovať celý Blízky východ.
Analytici hovoria o situácii, ktorú by vo Washingtone označili ako „čisté vojenské prvenstvo bez jasného politického konca“. Tu je desať kľúčových faktorov, ktoré rozhodnú o tom, čo sa stane ďalej.
Podľa dostupných informácií americké sily zničili zvyšky iránskej protivzdušnej obrany, už predtým oslabené izraelskými útokmi. Výsledok? Praktická vzdušná dominancia.
To znamená, že americké a izraelské lietadlá môžu operovať nad Iránom s relatívne nízkym rizikom - a to zásadne mení dynamiku celej vojny.
Prezident USA Donald Trump tvrdí, že počas prvých hodín operácie zahynulo až 48 vysokopostavených iránskych predstaviteľov.
Pre Irán, ktorý od revolúcie v roku 1979 zažil len jednu veľkú generačnú výmenu moci, ide o bezprecedentný šok. Samotní iránski predstavitelia priznali, že niektoré vojenské jednotky momentálne konajú bez jasných rozkazov.
Inými slovami - nikto si nemusí byť istý, kto vlastne velí.
Zobraziť fotogalériu k článku:
Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
Teherán tvrdí, že proces výberu nového vodcu prebieha podľa ústavy. Problém je, že verejnosť zatiaľ nevidela žiadne nové vedenie.
Potenciálni nástupcovia chýbajú. Bývalý prezident Ebráhím Raísí zahynul pred dvoma rokmi pri havárii vrtuľníka a syn zosnulého vodcu Mojtaba Chameneí čelí silnému odporu časti elít.
Bez jasného lídra sa môže samotný základ islamskej republiky začať rozpadávať.
Irán odpovedá raketovými útokmi na Izrael, americké základne aj ciele v Perzskom zálive. Kľúčová otázka znie: dokáže tieto útoky udržať?
Dlhodosahových rakiet má Teherán obmedzené množstvo, no krátke a stredné strely - ukryté a rozptýlené - predstavujú naďalej vážnu hrozbu.
Najbližšie dni ukážu, či iránska palebná sila slabne.
Zobraziť fotogalériu k článku:
Útok na Irán spustil vo svete vlnu protestov (fotografie)
Útoky na civilné ciele v krajinách Perzského zálivu šokovali región. Štáty ako Saudská Arábia či Katar sa doteraz snažili konfliktu vyhnúť - teraz však zvažujú odpoveď.
Spolu s USA sa začína formovať širšia koalícia. Do spoločných vyhlásení sa pridali aj európske mocnosti.
Napriek dlhodobému partnerstvu s Iránom zostávajú Moskva aj Peking prekvapivo pasívne. Verbálne odsúdenie útokov zatiaľ nesprevádza žiadna konkrétna pomoc.
Irán tak stojí prakticky sám.
Kyberútoky, blokovanie Hormuzského prielivu či masívne zapojenie spojeneckých milícií — nič z toho sa zatiaľ nestalo.
Otázka znie: je to znak chaosu alebo príprava na väčší úder?
Každý konflikt s Iránom automaticky otriasa energetickými trhmi. Cena ropy po otvorení trhov vyskočila o približne 10 %.
Producenti združení v OPEC síce zvýšili ťažbu, no nervozita investorov pretrváva.
Vyššie ceny energií môžu vytvoriť politický tlak aj doma v USA.
Spojené štáty majú jasnú vojenskú dominanciu - od letectva až po spravodajské kapacity. To však automaticky neznamená stabilný výsledok.
Nové iránske vedenie môže zostať rovnako ideologicky nepriateľské voči Západu ako to predchádzajúce.
Najväčšou obavou Washingtonu dnes nie je vojenský neúspech, ale absencia „výjazdu z konfliktu“.
Aj keby v Iráne vypuklo povstanie proti režimu, zvyšky bezpečnostných síl by ho pravdepodobne krvavo potlačili. Otázkou potom zostáva - zasiahli by USA opäť?
Podľa analytikov tak víťazstvo môže byť začiatkom problému. Administratíva Donalda Trumpa pravdepodobne dostáva presne takýto obraz - obrovský taktický úspech sprevádzaný historickou neistotou. Irán je oslabený. Režim otrasený. No smerovanie regiónu - a možno aj sveta - je dnes menej predvídateľné než pred 48 hodinami.
Zdroj: SITA.sk - Irán 48 hodín po útoku. Režim na kolenách, ale svet je bližšie k vojne než k mieru? – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Analytici hovoria o situácii, ktorú by vo Washingtone označili ako „čisté vojenské prvenstvo bez jasného politického konca“. Tu je desať kľúčových faktorov, ktoré rozhodnú o tom, čo sa stane ďalej.
1. Nebo nad Iránom patrí USA a Izraelu
Podľa dostupných informácií americké sily zničili zvyšky iránskej protivzdušnej obrany, už predtým oslabené izraelskými útokmi. Výsledok? Praktická vzdušná dominancia.
To znamená, že americké a izraelské lietadlá môžu operovať nad Iránom s relatívne nízkym rizikom - a to zásadne mení dynamiku celej vojny.
2. Chaos vo vedení krajiny
Prezident USA Donald Trump tvrdí, že počas prvých hodín operácie zahynulo až 48 vysokopostavených iránskych predstaviteľov.
Pre Irán, ktorý od revolúcie v roku 1979 zažil len jednu veľkú generačnú výmenu moci, ide o bezprecedentný šok. Samotní iránski predstavitelia priznali, že niektoré vojenské jednotky momentálne konajú bez jasných rozkazov.
Inými slovami - nikto si nemusí byť istý, kto vlastne velí.
Zobraziť fotogalériu k článku:
Útok na Irán a napätie na Blízkom východe (fotografie)
3. Nástupnícka kríza
Teherán tvrdí, že proces výberu nového vodcu prebieha podľa ústavy. Problém je, že verejnosť zatiaľ nevidela žiadne nové vedenie.
Potenciálni nástupcovia chýbajú. Bývalý prezident Ebráhím Raísí zahynul pred dvoma rokmi pri havárii vrtuľníka a syn zosnulého vodcu Mojtaba Chameneí čelí silnému odporu časti elít.
Bez jasného lídra sa môže samotný základ islamskej republiky začať rozpadávať.
4. Raketová matematika
Irán odpovedá raketovými útokmi na Izrael, americké základne aj ciele v Perzskom zálive. Kľúčová otázka znie: dokáže tieto útoky udržať?
Dlhodosahových rakiet má Teherán obmedzené množstvo, no krátke a stredné strely - ukryté a rozptýlené - predstavujú naďalej vážnu hrozbu.
Najbližšie dni ukážu, či iránska palebná sila slabne.
Zobraziť fotogalériu k článku:
Útok na Irán spustil vo svete vlnu protestov (fotografie)
5. Arabské štáty už nezostávajú bokom
Útoky na civilné ciele v krajinách Perzského zálivu šokovali región. Štáty ako Saudská Arábia či Katar sa doteraz snažili konfliktu vyhnúť - teraz však zvažujú odpoveď.
Spolu s USA sa začína formovať širšia koalícia. Do spoločných vyhlásení sa pridali aj európske mocnosti.
6. Rusko a Čína mlčia
Napriek dlhodobému partnerstvu s Iránom zostávajú Moskva aj Peking prekvapivo pasívne. Verbálne odsúdenie útokov zatiaľ nesprevádza žiadna konkrétna pomoc.
Irán tak stojí prakticky sám.
7. Asymetrická odveta zatiaľ neprišla
Kyberútoky, blokovanie Hormuzského prielivu či masívne zapojenie spojeneckých milícií — nič z toho sa zatiaľ nestalo.
Otázka znie: je to znak chaosu alebo príprava na väčší úder?
8. Ropný šok
Každý konflikt s Iránom automaticky otriasa energetickými trhmi. Cena ropy po otvorení trhov vyskočila o približne 10 %.
Producenti združení v OPEC síce zvýšili ťažbu, no nervozita investorov pretrváva.
Vyššie ceny energií môžu vytvoriť politický tlak aj doma v USA.
9. Vojenská prevaha ≠ politické víťazstvo
Spojené štáty majú jasnú vojenskú dominanciu - od letectva až po spravodajské kapacity. To však automaticky neznamená stabilný výsledok.
Nové iránske vedenie môže zostať rovnako ideologicky nepriateľské voči Západu ako to predchádzajúce.
10. Najväčší problém - vojna bez konca
Najväčšou obavou Washingtonu dnes nie je vojenský neúspech, ale absencia „výjazdu z konfliktu“.
Aj keby v Iráne vypuklo povstanie proti režimu, zvyšky bezpečnostných síl by ho pravdepodobne krvavo potlačili. Otázkou potom zostáva - zasiahli by USA opäť?
Podľa analytikov tak víťazstvo môže byť začiatkom problému. Administratíva Donalda Trumpa pravdepodobne dostáva presne takýto obraz - obrovský taktický úspech sprevádzaný historickou neistotou. Irán je oslabený. Režim otrasený. No smerovanie regiónu - a možno aj sveta - je dnes menej predvídateľné než pred 48 hodinami.
Zdroj: SITA.sk - Irán 48 hodín po útoku. Režim na kolenách, ale svet je bližšie k vojne než k mieru? – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Súvisiace články:
Vojenskú základňu na Cypre zasiahol v noci dron (2. 3. 2026)
Nové iránske útoky hlási Dubaj, Dauha, Manáma i Jeruzalem (2. 3. 2026)
Irán potvrdil smrť najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího (1. 3. 2026)
Opozícia reaguje na situáciu na Blízkom východe, Irán predstavuje riziko pre bezpečnosť celého sveta – FOTO (28. 2. 2026)
Útoky Izraela a USA zasiahli v Iráne viac ako 20 z 31 provincií (28. 2. 2026)
Irán pošle čierne skrinky zo zostreleného lietadla na Ukrajinu, preskúmajú ich odborníci (18. 1. 2020)
Irán sa vyhráža aj Európe. V nebezpečenstve nemusia byť len americkí vojaci, vyhlásil Rúhání (15. 1. 2020)
Európa pristupuje ku krokom na zachovanie iránskej jadrovej dohody (14. 1. 2020)
Iránska armáda priznala zostrelenie ukrajinského Boeingu, pomýlila si ho s nepriateľským cieľom (11. 1. 2020)
Pri Teheráne sa krátko po štarte zrútil Boeing spoločnosti UIA (video+foto) (8. 1. 2020)
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Žilinka chce efektívnejší boj proti daňovej trestnej činnosti, Rašimu zaslal návrh zákona – FOTO
Žilinka chce efektívnejší boj proti daňovej trestnej činnosti, Rašimu zaslal návrh zákona – FOTO
<< predchádzajúci článok
Blanár si predvolal holandského veľvyslanca, nesúhlasí s tvrdeniami o podkopávaní Európy
Blanár si predvolal holandského veľvyslanca, nesúhlasí s tvrdeniami o podkopávaní Európy