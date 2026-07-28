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28. júla 2026

Blanár si pripomenul výročie vypuknutia prvej svetovej vojny, jej odkaz aj po 112 rokoch ostáva silným varovaním


Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Prvá svetová vojna

Blanár zároveň zdôraznil, že Slovensko dlhodobo presadzuje diplomatické riešenia konfliktov a podporuje iniciatívy smerujúce k dosiahnutiu spravodlivého a udržateľného mieru. Odkaz



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68bed0c92dd73505599678 28.7.2026 (SITA.sk) - Blanár zároveň zdôraznil, že Slovensko dlhodobo presadzuje diplomatické riešenia konfliktov a podporuje iniciatívy smerujúce k dosiahnutiu spravodlivého a udržateľného mieru.


Odkaz 1. svetovej vojny je podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára aj po 112 rokoch silným varovaním pred dôsledkami zlyhania diplomacie. Pri príležitosti výročia vypuknutia vojnového konfliktu zdôraznil, že mier a bezpečnosť vo svete si vyžadujú neustálu ochranu, dialóg a rešpekt k medzinárodnému právu.

"Pred 112 rokmi vypukla 1. svetová vojna, konflikt, ktorý navždy zmenil podobu Európy aj sveta a pripravil o život milióny ľudí. Jej odkaz zostáva aj dnes silným varovaním pred dôsledkami zlyhania diplomacie a pripomína, že mier a bezpečnosť vo svete si vyžadujú neustálu ochranu, dialóg a rešpekt k medzinárodnému právu," uviedol Blanár.

Najkrvavejšie operácie


Minister pripomenul, že vojna mimoriadne zasiahla aj územie dnešného Slovenska, ktoré bolo v tom čase súčasťou Rakúsko-Uhorska. Boje na karpatskom fronte patrili podľa neho k najkrvavejším operáciám 1. svetovej vojny. Zo slovenského územia bolo zmobilizovaných približne 400-tisíc mužov, pričom desaťtisíce z nich sa zo svetových bojísk už nikdy nevrátili alebo si odniesli celoživotné následky.

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"Táto vojna už pred viac ako storočím ukázala, aké ničivé dôsledky môže mať neschopnosť riešiť spory pri rokovacom stole. Slovenská republika si túto skúsenosť pripomína o to intenzívnejšie, že naše územie patrilo medzi najťažšie skúšané oblasti karpatského frontu," povedal šéf slovenskej diplomacie.

Slovensko presadzuje diplomatické riešenia konfliktov


Blanár zároveň zdôraznil, že Slovensko dlhodobo presadzuje diplomatické riešenia konfliktov a podporuje iniciatívy smerujúce k dosiahnutiu spravodlivého a udržateľného mieru. Upozornil, že medzinárodné spoločenstvo v súčasnosti čelí historicky najvyššiemu počtu ozbrojených konfliktov od skončenia druhej svetovej vojny.

"Aj preto dlhodobo presadzujeme hľadanie diplomatických riešení konfliktov a podporujeme iniciatívy smerujúce k dosiahnutiu spravodlivého a udržateľného mieru. Diplomacia tak musí v každom prípade zostať prvou voľbou, nie poslednou možnosťou," uviedol.


Prvá svetová vojna vypukla 28. júla 1914 po atentáte na následníka rakúsko-uhorského trónu Františka Ferdinanda d'Esteho spáchanom o mesiac skôr v Sarajeve. Vyhlásenie vojny Srbsku zo strany Rakúsko-Uhorska spustilo reťazovú reakciu spojeneckých záväzkov, ktorá v priebehu niekoľkých týždňov vtiahla do vojny krajiny Dohody aj Trojspolku. Konflikt, ktorý mal podľa dobových očakávaní trvať len niekoľko týždňov, sa napokon zmenil na viac ako štyri roky trvajúcu vyčerpávajúcu vojnu, ktorá si vyžiadala životy približne desiatich miliónov vojakov a siedmich miliónov civilistov po celom svete.




Zdroj: SITA.sk - Blanár si pripomenul výročie vypuknutia prvej svetovej vojny, jej odkaz aj po 112 rokoch ostáva silným varovaním © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Prvá svetová vojna
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