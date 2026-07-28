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28. júla 2026
Spolupráca na príprave slovenskej expozície na EXPO 2027 v Belehrade pokračuje – FOTO
SLOVAKIA TRAVEL a SARIO podpísali memorandum. Prípravy slovenskej účasti na medzinárodnej výstave EXPO 2027 v Belehrade pokračujú ...
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28.7.2026 (SITA.sk) - SLOVAKIA TRAVEL a SARIO podpísali memorandum.
Prípravy slovenskej účasti na medzinárodnej výstave EXPO 2027 v Belehrade pokračujú intenzívnymi rokovaniami a posilňovaním spolupráce medzi kľúčovými partnermi. Generálny komisár slovenskej účasti Lukáš Parízek a zástupkyňa generálneho komisára Silvia Jankovičová absolvovali 27. júla pracovné stretnutie na Ministerstve hospodárstva SR so štátnym tajomníkom Vladimírom Šimoňákom.
Hlavnou témou bola špecializovaná výstava a nosné piliere slovenskej prezentácie, predstavili vizualizáciu a dizajn slovenského pavilónu a diskutovali o možnostiach rozvoja hospodárskej spolupráce medzi Srbskom a Slovenskom vrátane zapojenia podnikateľského sektora.
Na rovnaký deň nadviazalo ďalšie významné podujatie – Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci pri príprave EXPO 2027. Dokument podpísali generálny komisár Parízek a generálny riaditeľ SARIO Egon Zorád.
Cieľom spolupráce medzi SLOVAKIA TRAVEL a SARIO je spojiť podporu cestovného ruchu s ekonomickou diplomaciou, exportom a investičnými aktivitami, aby sa pripravila jednotná atraktívna prezentácia Slovenska. Tá má posilniť jeho medzinárodnú reputáciu, otvoriť nové príležitosti pre slovenské firmy a prispieť k rozvoju obchodných partnerstiev.
Lukáš Parízek zdôraznil, že EXPO je platformou pre prezentáciu vízie budúcnosti, strategických partnerstiev a medzinárodnej reputácie. Memorandum so SARIO odráža ambíciu Slovenska vystupovať na EXPO 2027 jednotne a sebavedomo, osloviť návštevníkov, investorov, podnikateľov aj odbornú verejnosť a ukázať krajinu spájajúcu inovácie, talent, podnikavosť a turistické zážitky.
Egon Zorád uviedol, že EXPO je významnou globálnou platformou pre prezentáciu inovácií, podnikania, kultúry a medzinárodnej spolupráce. Memorandum umožní spoločné využitie podujatia na prezentáciu slovenských firiem a ich riešení nielen s partnermi zo Srbska, ale aj s potenciálnymi obchodnými partnermi a investormi z celého sveta.
Podpis memoranda je ďalším krokom v príprave slovenskej expozície na EXPO 2027. Ambíciou SLOVAKIA TRAVEL a SARIO je vytvoriť prezentáciu prepájajúcu hospodársky potenciál Slovenska s jeho kultúrnou identitou, kreativitou a prírodným bohatstvom, čím prispejú k posilneniu postavenia Slovenskej republiky na medzinárodnej scéne.
SLOVAKIA TRAVEL je národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu na Slovensku, zameraná na rozvoj cestovného ruchu doma i v zahraničí.
Zdroj: SITA.sk - Spolupráca na príprave slovenskej expozície na EXPO 2027 v Belehrade pokračuje – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prípravy slovenskej účasti na medzinárodnej výstave EXPO 2027 v Belehrade pokračujú intenzívnymi rokovaniami a posilňovaním spolupráce medzi kľúčovými partnermi. Generálny komisár slovenskej účasti Lukáš Parízek a zástupkyňa generálneho komisára Silvia Jankovičová absolvovali 27. júla pracovné stretnutie na Ministerstve hospodárstva SR so štátnym tajomníkom Vladimírom Šimoňákom.
Hlavnou témou bola špecializovaná výstava a nosné piliere slovenskej prezentácie, predstavili vizualizáciu a dizajn slovenského pavilónu a diskutovali o možnostiach rozvoja hospodárskej spolupráce medzi Srbskom a Slovenskom vrátane zapojenia podnikateľského sektora.
Podpis memoranda
Na rovnaký deň nadviazalo ďalšie významné podujatie – Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci pri príprave EXPO 2027. Dokument podpísali generálny komisár Parízek a generálny riaditeľ SARIO Egon Zorád.
Cieľom spolupráce medzi SLOVAKIA TRAVEL a SARIO je spojiť podporu cestovného ruchu s ekonomickou diplomaciou, exportom a investičnými aktivitami, aby sa pripravila jednotná atraktívna prezentácia Slovenska. Tá má posilniť jeho medzinárodnú reputáciu, otvoriť nové príležitosti pre slovenské firmy a prispieť k rozvoju obchodných partnerstiev.
Ambícia Slovenska vystupovať sebavedomo
Lukáš Parízek zdôraznil, že EXPO je platformou pre prezentáciu vízie budúcnosti, strategických partnerstiev a medzinárodnej reputácie. Memorandum so SARIO odráža ambíciu Slovenska vystupovať na EXPO 2027 jednotne a sebavedomo, osloviť návštevníkov, investorov, podnikateľov aj odbornú verejnosť a ukázať krajinu spájajúcu inovácie, talent, podnikavosť a turistické zážitky.
Egon Zorád uviedol, že EXPO je významnou globálnou platformou pre prezentáciu inovácií, podnikania, kultúry a medzinárodnej spolupráce. Memorandum umožní spoločné využitie podujatia na prezentáciu slovenských firiem a ich riešení nielen s partnermi zo Srbska, ale aj s potenciálnymi obchodnými partnermi a investormi z celého sveta.
Ďalší krok
Podpis memoranda je ďalším krokom v príprave slovenskej expozície na EXPO 2027. Ambíciou SLOVAKIA TRAVEL a SARIO je vytvoriť prezentáciu prepájajúcu hospodársky potenciál Slovenska s jeho kultúrnou identitou, kreativitou a prírodným bohatstvom, čím prispejú k posilneniu postavenia Slovenskej republiky na medzinárodnej scéne.
SLOVAKIA TRAVEL je národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu na Slovensku, zameraná na rozvoj cestovného ruchu doma i v zahraničí.
Zdroj: SITA.sk - Spolupráca na príprave slovenskej expozície na EXPO 2027 v Belehrade pokračuje – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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