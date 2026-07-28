Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 28.7.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Krištof
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

28. júla 2026

Spolupráca na príprave slovenskej expozície na EXPO 2027 v Belehrade pokračuje – FOTO


Tagy: Cestovný ruch EXPO 2027 v Belehrade Memorandum

SLOVAKIA TRAVEL a SARIO podpísali memorandum. Prípravy slovenskej účasti na medzinárodnej výstave EXPO 2027 v Belehrade pokračujú ...



Zdieľať
expo memorandum sario slovakia travel2 28.7.2026 (SITA.sk) - SLOVAKIA TRAVEL a SARIO podpísali memorandum.


Prípravy slovenskej účasti na medzinárodnej výstave EXPO 2027 v Belehrade pokračujú intenzívnymi rokovaniami a posilňovaním spolupráce medzi kľúčovými partnermi. Generálny komisár slovenskej účasti Lukáš Parízek a zástupkyňa generálneho komisára Silvia Jankovičová absolvovali 27. júla pracovné stretnutie na Ministerstve hospodárstva SR so štátnym tajomníkom Vladimírom Šimoňákom.

Hlavnou témou bola špecializovaná výstava a nosné piliere slovenskej prezentácie, predstavili vizualizáciu a dizajn slovenského pavilónu a diskutovali o možnostiach rozvoja hospodárskej spolupráce medzi Srbskom a Slovenskom vrátane zapojenia podnikateľského sektora.

Podpis memoranda


Na rovnaký deň nadviazalo ďalšie významné podujatie – Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu SLOVAKIA TRAVEL a Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci pri príprave EXPO 2027. Dokument podpísali generálny komisár Parízek a generálny riaditeľ SARIO Egon Zorád.

Cieľom spolupráce medzi SLOVAKIA TRAVEL a SARIO je spojiť podporu cestovného ruchu s ekonomickou diplomaciou, exportom a investičnými aktivitami, aby sa pripravila jednotná atraktívna prezentácia Slovenska. Tá má posilniť jeho medzinárodnú reputáciu, otvoriť nové príležitosti pre slovenské firmy a prispieť k rozvoju obchodných partnerstiev.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Ambícia Slovenska vystupovať sebavedomo


Lukáš Parízek zdôraznil, že EXPO je platformou pre prezentáciu vízie budúcnosti, strategických partnerstiev a medzinárodnej reputácie. Memorandum so SARIO odráža ambíciu Slovenska vystupovať na EXPO 2027 jednotne a sebavedomo, osloviť návštevníkov, investorov, podnikateľov aj odbornú verejnosť a ukázať krajinu spájajúcu inovácie, talent, podnikavosť a turistické zážitky.

Egon Zorád uviedol, že EXPO je významnou globálnou platformou pre prezentáciu inovácií, podnikania, kultúry a medzinárodnej spolupráce. Memorandum umožní spoločné využitie podujatia na prezentáciu slovenských firiem a ich riešení nielen s partnermi zo Srbska, ale aj s potenciálnymi obchodnými partnermi a investormi z celého sveta.

Ďalší krok


Podpis memoranda je ďalším krokom v príprave slovenskej expozície na EXPO 2027. Ambíciou SLOVAKIA TRAVEL a SARIO je vytvoriť prezentáciu prepájajúcu hospodársky potenciál Slovenska s jeho kultúrnou identitou, kreativitou a prírodným bohatstvom, čím prispejú k posilneniu postavenia Slovenskej republiky na medzinárodnej scéne.

SLOVAKIA TRAVEL je národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu na Slovensku, zameraná na rozvoj cestovného ruchu doma i v zahraničí.


Zdroj: SITA.sk - Spolupráca na príprave slovenskej expozície na EXPO 2027 v Belehrade pokračuje – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Cestovný ruch EXPO 2027 v Belehrade Memorandum
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Blanár si pripomenul výročie vypuknutia prvej svetovej vojny, jej odkaz aj po 112 rokoch ostáva silným varovaním
<< predchádzajúci článok
Prečo sa s Putinom stále nedá rokovať? Ukrajinský exminister ponúkol vysvetlenie

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 